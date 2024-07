Làm thế nào để xem giấy phép lái xe bị tạm giữ trên VneID?

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), sau 1 tuần thực hiện Thông tư 28/2024 (1/7 - 7/7), lực lược Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm soát khoảng hơn 26.900 trường hợp thông qua ứng dụng VneID. Đã có 6.892 trường hợp bị lập biên bản vi phạm; tạm giữ khoảng 2.000 bằng lái các loại. Đáng chú ý, trong số đó có 499 trường hợp bị tước bằng lái xe trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNeID.

Qua một tuần triển khai thực hiện theo Thông tư số 28/2024 của Bộ Công an ( BCA), Cục CSGT đánh giá quy định cho phép kiểm tra, tước giấy tờ trên môi trường điện tử giúp hạn chế tình trạng người dân sử dụng bằng lái xe, giấy đăng ký xe giả. Ngoài ra có thể giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, tránh phải mang theo quá nhiều giấy tờ bản cứng.

Theo điểm a khoản 6 Điều Thông tư 28 năm 2024 của BCA đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 27 Thông tư 32 năm 2023 của BCA quy định về thông báo hình thức, mức xử phạt, biện pháp ngăn chặn, biện pháp khác, kết quả thu thập được hành vi vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như sau:

Trường hợp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì khi áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền thực hiện việc tước giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Cách xem giấy phép lái xe bị tước trên VNeID

Sau đây là hướng dẫn xem giấy phép lái xe bị tước trên ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID):

* Bước 1: Tải app VneID qua ứng dụng tải phần mềm trên mỗi hệ điều hành và mỗi hãng khác nhau (App store đối với điện thoại hệ điều hành IOS hoặc CH Play đối với hệ điều hành Android), người dân tiến hành xác thực định danh mức 2 trên ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình

* Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và truy cập chức năng

Đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn Ví giấy tờ.

Hình ảnh này lấy từ Tài liệu hướng dẫn trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an

* Bước 3: Nhấn chọn Giấy phép lái xe

Hình ảnh này lấy từ Tài liệu hướng dẫn trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an

* Bước 4: Xác thực passcode/vân tay (đối với trường hợp đã cài xác thực bằng vân tay đối với những máy hỗ trợ tính năng này).

Hình ảnh này lấy từ Tài liệu hướng dẫn trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an

* Bước 5: Vào mục đã xác thực, xem thông tin giấy tờ (nếu người dân bị tước quyền giấy phép lái xe, mục xác thực sẽ hiện thông tin tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ ngày… đến hết ngày… và thông tin cơ quan, đơn vị thực hiện tước giấy phép lái xe).