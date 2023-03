Làm thế nào để quay trở lại tàu vũ trụ nếu các phi hành gia rời khỏi cabin để làm việc và vô tình trôi đi

Các phi hành gia sẽ rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm nếu vô tình trôi dạt khỏi tàu vũ trụ sau khi rời cabin ngoài không gian. Để giải quyết vấn đề này, các phi hành gia cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ.

Không gian bên ngoài là một môi trường rất nguy hiểm và các phi hành gia phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và quy định an toàn nghiêm ngặt để giữ an toàn. Khi các phi hành gia không may bị trôi dạt khỏi tàu vũ trụ, họ cần thực hiện các biện pháp cần thiết để trở lại tàu vũ trụ.

Sự nguy hiểm của không gian vũ trụ

1. Hạt năng lượng và bức xạ Mặt Trời

Không gian chứa đầy các hạt năng lượng cao và bức xạ từ Mặt Trời có thể làm hỏng các tế bào của con người, gây ra các đột biến và biến đổi bệnh lý trong cơ thể. Trong không gian, cơ thể con người nhận được nhiều bức xạ hơn so với trên Trái Đất và các phi hành gia ở trong không gian một thời gian dài sẽ bị tổn thương bức xạ rất lớn.

2. Thiên thạch vi mô

Thiên thạch vi mô là những vật thể nhỏ trong không gian có vận tốc và năng lượng cao, khi va vào bộ đồ vũ trụ, chúng có thể gây ra nhiều thiệt hại. Nếu bộ đồ vũ trụ bị rách hoặc bị phá hủy, nó có thể gây thương tích nghiêm trọng cho phi hành gia trong không gian.

3. Trạng thái hạ huyết áp và thiếu oxy

Không có không khí và không có oxy trong không gian, dẫn đến áp suất thấp và thiếu oxy trong không gian. Ngay cả bên trong khoang vũ trụ, các phi hành gia cũng gặp nguy hiểm lớn nếu cửa sập bị bỏ ngỏ.

Để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia trong không gian, các nhà khoa học và kỹ thuật viên đang phát triển các thiết bị mới như bộ quần áo vũ trụ, tàu thăm dò không gian và viên nang không gian để cải thiện hơn nữa tính an toàn và tính thực tế của việc thám hiểm không gian.

Làm thế nào để các phi hành gia tránh bị trôi khỏi tàu vũ trụ?

Khi các phi hành gia ra khỏi cabin trong không gian, họ phải thực hiện một loạt biện pháp để tránh bị trôi khỏi tàu vũ trụ. Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa:

1. Chuẩn bị cẩn thận khoang vũ trụ

Việc chuẩn bị viên nang đúng cách có thể giữ cho các phi hành gia an toàn trong không gian. Các phi hành gia phải đảm bảo rằng tất cả các cửa trong khoang vũ trụ đều được đóng và khóa chặt trước khi chuẩn bị rời khoang. Ngoài ra, áp suất trong cabin cũng phải được kiểm soát trong một khoảng thích hợp để tránh hao nhiên liệu quá nhiều.

Để ngăn chặn sự tấn công của thiên thạch vi mô từ thế giới bên ngoài, bộ đồ vũ trụ phải được kiểm tra và bảo dưỡng đầy đủ để đảm bảo rằng nó ở trong tình trạng tốt.

2. Sử dụng các đường kết nối liên tục

Trong chuyến đi bộ ngoài không gian, các phi hành gia phải kết nối với một dây cáp trên tàu vũ trụ. Các dây kết nối này được làm bằng vật liệu đặc biệt có thể chịu được tác động của các thiên thạch vi mô có tốc độ và năng lượng cao.

Ngoài ra, các phi hành gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi kết nối dây kết nối liên tục để đảm bảo rằng dây kết nối có thể được kết nối chắc chắn với bộ đồ vũ trụ.

3. Neo khí

Các phi hành gia cũng có thể sử dụng các neo trên không để tránh bị trôi khỏi tàu vũ trụ. Neo khí là một thiết bị định vị đặc biệt có thể được cố định trên tàu vũ trụ và được sử dụng trong không gian. Các phi hành gia có thể tự gắn mình vào các mỏ neo giữa không trung để giữ chặt cơ thể với tàu vũ trụ.

Các phi hành gia trở lại tàu vũ trụ bằng cách nào?

Nếu các phi hành gia không may bị trôi dạt khỏi tàu vũ trụ, họ phải thông qua một số phương pháp nhất định để quay trở lại tàu vũ trụ. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

1. Tiếp cận tàu vũ trụ

Các phi hành gia có thể cố gắng đến gần tàu vũ trụ, sau đó sử dụng các bộ phận như tay và chân trên bộ đồ vũ trụ để leo lên, sau đó quay trở lại tàu vũ trụ. Phương pháp này đòi hỏi người phi hành phải có đủ thể lực và kỹ năng.

2. Sử dụng máy đẩy

Trong không gian, bộ đồ phi hành gia thường được trang bị động cơ đẩy. Các phi hành gia có thể sử dụng động cơ đẩy để điều khiển hướng và tốc độ và quay trở lại tàu vũ trụ. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi phi hành gia phải có kỹ năng và kinh nghiệm rất cao.

3. Cứu hộ trên không

Trong trường hợp khẩn cấp, các phi hành gia khác trên tàu vũ trụ có thể sử dụng cánh tay robot trên tàu vũ trụ để giải cứu các phi hành gia.

Các công nghệ và biện pháp đối phó liên quan

Để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia trong không gian, các nhà khoa học và kỹ thuật viên đã nghiên cứu và phát triển các công nghệ và biện pháp đối phó liên quan. Sau đây là một số biện pháp chủ yếu:

1. Phát triển bộ đồ du hành vũ trụ

Bộ đồ phi hành gia là thiết bị bảo vệ quan trọng nhất trong không gian và phải có tính an toàn và thiết thực tuyệt đối. Do đó, các nhà khoa học và kỹ thuật viên đã nghiên cứu và phát triển một thế hệ bộ đồ phi hành gia mới để cải thiện sự thoải mái và an toàn của chúng.

2. Phát triển tàu thăm dò không gian mới

Do sự phức tạp của việc khám phá không gian, các nhà khoa học và công nghệ luôn phát triển các tàu thăm dò không gian mới. Các tàu thăm dò vũ trụ mới phải có hiệu suất cao, độ tin cậy cao, an toàn và các tính năng khác để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia trong không gian.

3. Phát triển viên nang không gian

Khoang vũ trụ là nơi các phi hành gia sống và làm việc trong không gian, phải có độ tin cậy và an toàn cao. Việc xây dựng và thiết kế khoang vũ trụ phải tính đến các yếu tố môi trường khác nhau và các vấn đề an toàn để đảm bảo rằng các phi hành gia thực hiện sứ mệnh của họ trong không gian một cách an toàn.