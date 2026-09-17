Làm thế nào để khử mùi hôi áo mưa ám trên trang phục khi tới công sở?

Quần áo ám mùi áo mưa sau ngày mưa? Một vài mẹo đơn giản có thể giúp xử lý mùi khó chịu này nhanh chóng.

Những ngày mưa kéo dài thường khiến áo mưa phải sử dụng liên tục. Sau khi đi đường, nhiều người có thói quen gấp áo mưa khi còn ướt rồi cất vào túi hoặc cốp xe. Hơi ẩm bị giữ lại trong không gian kín có thể khiến áo mưa xuất hiện mùi hôi, ẩm mốc và mùi nhựa đặc trưng.

Quần áo bị ẩm sau khi đi mưa có thể lưu lại mùi khó chịu (Ảnh: AI)

Khi mặc áo mưa bên ngoài, quần áo cũng có thể giữ lại một phần mùi này, đặc biệt khi áo mưa tiếp xúc trực tiếp với áo khoác, sơ mi hoặc các loại vải có khả năng giữ mùi. Nếu chỉ phát hiện vấn đề khi đã đến nơi làm việc, chúng ta vẫn có thể xử lý tạm thời bằng những vật dụng khá dễ tìm.

1. Cởi lớp áo bị ám mùi và treo ở nơi thoáng

Việc đầu tiên chúng ta nên làm là cởi lớp áo bị ám mùi và treo ở nơi thoáng gió. Nếu có thể, chúng ta nên chọn vị trí gần cửa sổ hoặc nơi có không khí lưu thông để quần áo nhanh khô và mùi khó chịu được giải phóng bớt.

Nếu quần áo vẫn còn ẩm sau khi đi mưa, chúng ta càng không nên vo lại rồi cất vào balo, túi xách hoặc ngăn bàn. Việc giữ quần áo ẩm trong không gian kín có thể khiến mùi nhựa từ áo mưa hoặc mùi ẩm bám trên vải rõ hơn. Trong trường hợp không thể cởi áo ngay, chúng ta có thể mở rộng áo khoác và tạo khoảng thoáng giữa các lớp vải để hơi ẩm thoát ra nhanh hơn.

2. Thấm khô những vị trí còn ẩm

Sau khi đi mưa, các vị trí như vai, cổ áo, lưng hoặc tay áo thường dễ giữ lại hơi ẩm. Nếu chưa thể thay quần áo, chúng ta có thể dùng khăn giấy hoặc khăn sạch để thấm nhẹ phần nước còn đọng trên vải.

Cách này giúp quần áo nhanh khô hơn và hạn chế mùi ẩm trở nên rõ rệt trong thời gian làm việc. Chúng ta nên thấm nhẹ thay vì chà xát, bởi lực ma sát có thể khiến một số loại vải bị xù, bạc màu hoặc biến dạng. Sau khi thấm, chúng ta nên ngồi ở nơi thoáng gió để hơi ẩm tiếp tục bay hơi. Quần áo càng nhanh khô thì mùi khó chịu càng khó lưu lại lâu trên vải.

4. Không nên dùng nước hoa để át mùi

Khi phát hiện quần áo có mùi ngay tại nơi làm việc, nhiều người có xu hướng xịt nước hoa để che bớt mùi khó chịu. Tuy nhiên, nước hoa không loại bỏ được nguyên nhân gây mùi và việc kết hợp hai mùi có thể khiến quần áo trở nên khó chịu hơn.

Một số sản phẩm tạo mùi cũng có thể để lại vết trên vải, đặc biệt khi được xịt trực tiếp và quá nhiều. Vì vậy, thay vì cố dùng nước hoa để át mùi, chúng ta nên ưu tiên làm khô và thông thoáng quần áo.

Nếu có sẵn sản phẩm khử mùi dành riêng cho vải, chúng ta nên sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và kiểm tra trước trên một vùng nhỏ để tránh ảnh hưởng đến màu hoặc chất liệu.

5. Về nhà, xử lý cả quần áo lẫn áo mưa

Những cách trên chủ yếu giúp giảm mùi tạm thời trong thời gian làm việc. Khi về nhà, nếu quần áo vẫn còn mùi, chúng ta nên giặt sạch và phơi khô hoàn toàn thay vì tiếp tục dùng sản phẩm tạo mùi để che lấp.

Quần áo sau khi đi mưa cũng nên được lấy ra khỏi balo hoặc túi càng sớm càng tốt. Sau khi giặt, chúng ta nên phơi ở nơi thông thoáng và chỉ cất khi quần áo đã khô hoàn toàn.

Chiếc áo mưa cũng cần được làm khô sau mỗi lần sử dụng. Chúng ta nên mở rộng áo mưa và treo ở nơi thoáng gió, thay vì gấp khi còn ướt rồi cất vào túi hoặc cốp xe.

Nếu áo mưa thường xuyên xuất hiện mùi khó chịu, chúng ta nên vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Xử lý nguồn gây mùi ngay từ chiếc áo mưa sẽ giúp hạn chế tình trạng mùi tiếp tục bám sang quần áo trong những lần đi mưa sau.