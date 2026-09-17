Đồ ren trở lại trong mùa thu: Phối cùng quần jeans vừa lãng mạn vừa trẻ trung

Nhắc đến trang phục ren, nhiều người thường nghĩ ngay tới những chiếc váy dự tiệc cầu kỳ, mang màu sắc nữ tính và có phần kiểu cách.

Thế nhưng trong mùa thu năm nay, chất liệu mềm mại ấy đang được làm mới theo hướng phóng khoáng, trẻ trung và gần gũi hơn. Chỉ cần kết hợp một chiếc áo ren điệu đà với quần jeans cơ bản, bạn đã có thể tạo nên diện mạo đủ nổi bật để xuống phố nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên, không quá "lên đồ".

Thiết kế trong loạt ảnh gây ấn tượng trước hết bởi gam xanh pastel nhạt, nằm giữa sắc xanh bạc hà và xanh quả hồ trăn. So với ren trắng quen thuộc, tông màu này đem lại cảm giác mới mẻ, trong trẻo nhưng không quá ngọt ngào. Dưới ánh nắng đầu thu, màu áo càng trở nên nhẹ nhàng, giúp người mặc trông tươi tắn và nổi bật mà không cần sử dụng thêm nhiều màu sắc.

Điểm đặc biệt của chiếc áo nằm ở cách kết hợp nhiều lớp ren mỏng. Phần cổ cao và thân trên xuyên thấu vừa phải tạo cảm giác thanh thoát, trong khi lớp bèo xếp ngang ngực giúp tổng thể thêm mềm mại. Tay áo dáng rộng, xòe dần về phía dưới giống như một chiếc áo choàng nhỏ, mang lại chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi. Đường viền ren tua nhẹ cũng góp phần tạo nên nét lãng mạn rất phù hợp với không khí giao mùa.

Bởi bản thân chiếc áo đã có nhiều chi tiết, cách phối hiệu quả nhất là cân bằng bằng những món đồ đơn giản. Quần jeans xanh ống suông trong ảnh chính là lựa chọn hợp lý. Chất denim khỏe khoắn làm giảm vẻ cầu kỳ của ren, đồng thời biến chiếc áo tưởng như chỉ dành cho những dịp đặc biệt thành món đồ có thể mặc trong đời sống hằng ngày. Sự tương phản giữa ren mỏng nhẹ và denim đứng phom cũng khiến bộ trang phục có chiều sâu hơn.

Đây là công thức đáng tham khảo cho những ngày mùa thu chưa quá lạnh. Khi đi dạo phố hoặc hẹn cà phê, bạn có thể phối áo ren với quần jeans xanh nhạt, giày bệt và một chiếc túi da nhỏ. Nếu mặc đến nơi làm việc, hãy chọn quần jeans xanh đậm hoặc quần âu cạp cao, đồng thời tiết chế phụ kiện để tổng thể thanh lịch hơn. Trong những ngày se lạnh, một chiếc áo khoác dáng suông màu be, nâu hoặc xám nhạt sẽ giúp bộ đồ thêm chỉn chu mà không che lấp hoàn toàn vẻ đẹp của lớp ren.

Phụ kiện đi cùng cũng không cần quá phức tạp. Một đôi khuyên tai mảnh, vòng tay kim loại và túi da màu đen là đủ để tạo điểm nhấn. Trong ảnh, túi đeo vai có đường sọc đỏ – xanh giúp bộ đồ thêm cá tính, còn đôi giày lười đen mang lại nét cổ điển, đồng thời giữ cho trang phục không trở nên quá "bánh bèo". Kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao cũng là một lựa chọn thông minh, làm nổi bật phần cổ ren và đem lại vẻ ngoài năng động.

Khi diện áo ren xuyên thấu, lớp áo mặc bên trong là chi tiết cần được chú ý. Nên chọn áo hai dây hoặc áo quây cùng tông, màu kem hay màu da để tạo sự liền mạch. Tránh nội y có màu sắc quá tương phản hoặc nhiều đường viền, bởi chúng có thể khiến bộ trang phục mất đi vẻ tinh tế. Với áo ren dáng rộng, quần cạp cao và phom đứng sẽ giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, tránh cảm giác vóc dáng bị "nuốt" trong những lớp vải bồng bềnh.

Không còn bị giới hạn trong những bộ váy trang trọng, ren mùa thu đang trở nên gần gũi hơn khi xuất hiện trên những chiếc áo phom rộng, mang màu pastel dịu mắt và được phối cùng quần jeans. Một chút nữ tính của ren, một chút phóng khoáng của denim – đó là công thức đơn giản để người mặc vừa lãng mạn, vừa trẻ trung mà vẫn có dấu ấn riêng.

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