Làm rò rỉ hình ảnh Galaxy S25, một nhân viên Samsung bị sa thải

Samsung nổi tiếng với việc có những hành động mạnh tay chống lại việc rò rỉ thông tin về các thiết bị sắp ra mắt của hãng. Tuy nhiên, dòng Galaxy vẫn là một trong những điện thoại bị rò rỉ nhiều nhất trong lịch sử ngành công nghiệp di động.

Mới đây, những hình ảnh trên tay Galaxy S25 Plus bị rò rỉ đã dẫn đến việc một nhân viên của Samsung bị sa thải. Những người làm rò rỉ hình ảnh đã không xóa số nhận dạng thiết bị hiển thị trên chiếc Galaxy S25 bị rò rỉ, cho phép Samsung truy ra và chấm dứt hợp đồng lao động với họ. Đây không phải lần đầu tiên Samsung sa thải nhân viên vì rò rỉ thông tin, nhưng bất chấp những nỗ lực tốt nhất để giữ bí mật, không có cách nào ngăn cản được nhiều thông tin rò rỉ hơn về dòng Galaxy S25.

Dường như nhân viên làm rò rỉ hình ảnh của Galaxy S25 đã bị Samsung sa thải

Hôm qua, một leaker nổi tiếng Evan Blass đã đăng tải một hình ảnh trông giống như một teaser chính thức của sự kiện Galaxy Unpacked, tiết lộ ngày ra mắt 22/1 của dòng Galaxy S25 như đã đồn đoán trước đó. Giờ đây, leaker này đã chia sẻ thêm hình ảnh render cho thấy Galaxy S25 Plus và S25 Ultra nhìn từ mặt trước.

Hình ảnh rò rỉ được cho là của Galaxy S25 Ultra

Những hình ảnh render bị rò rỉ này phù hợp với thông tin đã được tiết lộ trước đó. Galaxy S25 Ultra xuất hiện với các góc bo tròn hơn, điều mà nhiều người dùng Samsung thực sự mong đợi để dễ sử dụng hơn. S25 Plus cũng có vẻ có các góc bo tròn hơn so với Galaxy S24 Plus, tạo sự khác biệt rõ ràng với model Ultra mới.

Hình ảnh rò rỉ được cho là của Galaxy S25 Plus

Mặc dù Samsung luôn cố gắng ngăn chặn các vụ rò rỉ, nhưng dường như đây là điều không thể tránh khỏi đối với các sản phẩm đình đám như dòng Galaxy S.

Những thông tin và hình ảnh bị rò rỉ này càng khiến người hâm mộ thêm tò mò và mong chờ sự ra mắt chính thức của bộ đôi S25 Plus và Ultra.

Liệu Samsung sẽ còn bất ngờ gì dành cho người dùng, hay mọi thứ đã bị phanh phui trước khi sự kiện diễn ra? Chúng ta hãy cùng chờ đón sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới để tìm câu trả lời.