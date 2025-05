Làm phục vụ lâu năm cho khách VIP, tôi lần lượt phát hiện những điều chấn động của người giàu

Tại một căn phòng dưới nước ở một khu nghỉ dưỡng tại Zanzibar, bạn có thể thức dậy giữa đàn cá rạn san hô bơi lượn quanh giường ngủ. Hoặc trải qua cuộc đêm đáng nhớ trong khách sạn igloo bằng kính siêu sang ở Phần Lan, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh cực quang. Nếu thích, bạn cũng có thể nhảy múa trong một bồn jacuzzi được tạc như hang động cổ ở Mexico. Hay nếm thử những điều kỳ diệu tại một khách sạn ở Bolivia được xây gần như hoàn toàn bằng muối, giữa lòng đồng muối lớn nhất thế giới.

‏Nhưng không phải lúc nào các chuyến du lịch đó cũng mang đậm màu sắc sang chảnh, hào nhoáng và đáng ngưỡng mộ. Đôi khi, với mong muốn tiếp cận những trải nghiệm hoang dã và khác biệt, họ có thể đưa ra rất nhiều yêu cầu kỳ lạ. ‏

Một nhân viên kỳ cựu làm việc tại nhà hàng ba sao Michelin ở vùng Piedmont, Ý, chia sẻ rằng anh từng gặp một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi gọi món thăn bê hảo hạng, nướng tái. Mọi thứ nghe có vẻ bình thường, cho đến khi biết được món đó là dành cho... thú cưng của họ.

Để hiểu rõ hơn con người có thể đưa ra những ý tưởng “sáng tạo” đến mức nào, một số nhân viên lâu năm làm trong ngành khách sạn, tổ chức sự kiện và hàng không đã chia sẻ về công việc từ góc nhìn cận cảnh.

“Ông ta muốn ăn tối trên một búp bê có ngoại hình như một ca sĩ nổi tiếng, với kích cỡ lớn bằng người thật”

Một triệu phú từng thất bại trong lĩnh vực giải trí nay đạt thành công trong lĩnh vực công nghệ đã đến khách sạn nơi Riya làm việc để yêu cầu một bữa tối đắt đỏ. Tuy nhiên, đồ ăn phải được trong một cây đàn guitar rỗng ruột mà ông ta tự khoét.

Ban đầu, mọi người nghĩ rằng đây là một người “đam mê” âm nhạc. Nhưng mọi thứ trở nên quá đà khi ông ta muốn ăn tối trên một con búp bê có ngoại hình như một ca sĩ nổi tiếng, với kích cỡ lớn bằng người thật. Con búp bê được gắn đá quý và mặc đồ đắt tiền, nhưng chỉ được dùng như một “cái bàn” đựng đồ ăn.

Việc này kéo dài vài ngày, cho đến khi chúng tôi phát hiện con búp bê bị rách và vứt chỏng chơ ở trước cửa phòng ông ta. Vậy là mọi người hiểu rằng, dường như ông ấy vẫn bị “ám ảnh” bởi thất bại trong giới giải trí khi xưa.

“Yêu cầu rót đồ uống thẳng vào miệng”

Với Prakriti, tiếp viên hàng không đang làm việc cho một hãng bay hạng sang thuộc Qatar Airways, việc được bay khắp nơi từng là giấc mơ của cô.

Ngay trong tuần đầu tiên của công việc mơ ước, cô đã phải đối mặt với một doanh nhân hơn 80 tuổi liên tục yêu cầu sử dụng đồ uống trong khoang hạng nhất. Ông ta khoe đồng hồ sang chảnh rồi ra hiệu cho cô rót thêm.

“Điều kỳ lạ là ông ấy muốn tôi rót đồ uống thẳng vào miệng mình,” cô kể lại. “Có lẽ đây là một sở thích kỳ lạ.”

“Hãy cưới con trai tôi”

Steffi Kingham, hiện đang nghỉ phép tại Mumbai sau gần 10 năm làm tiếp viên cho nhiều hãng bay, cũng từng gặp những yêu cầu oái oăm khi tiếp khách VIP.

“Tôi đang nói chuyện với một phụ nữ người Canada khá thân thiện trên chuyến bay, nhưng chỉ sau 15 phút, bà ấy đã hỏi tôi có muốn cưới con trai bà và chuyển sang Canada sống không. Mà bà ấy hoàn toàn nghiêm túc đấy.”

Sau đó là năm tiếng đồng hồ đầy ngượng ngùng cho đến khi máy bay hạ cánh tại Quebec.

“Chúng tôi thường có quy ước ngầm là nếu gặp hành khách có dấu hiệu ‘tăm tia’ mình, sẽ có thành viên khác trong phi hành đoàn thay thế họ,” Kingham cho biết. Dù tránh giao tiếp, cô vẫn phải chịu đựng ánh nhìn dán chặt của người phụ nữ này trong suốt phần còn lại của chuyến bay.

“Muốn tổ chức hội nghị... trong máy bay”

Việc tổ chức một bữa tiệc hoàn hảo cần rất nhiều yếu tố: từ chủ đề, trang trí, đồ ăn đến danh sách khách mời. Và người tổ chức sự kiện có nhiệm vụ hiện thực hóa mọi yêu cầu của khách – dù đó là việc xay nhuyễn thịt bò Wagyu để khách khỏi phải nhai.

Harshad Chavan, giám đốc điều hành công ty tổ chức sự kiện, kể với VICE: “Chúng tôi từng có một khách hàng VIP muốn tổ chức hội thảo trong máy bay. Ý tưởng khá lạ, nhưng gần như bất khả thi vì hầu hết máy bay không đủ không gian chứa cả một hội trường và chúng tôi cũng không thể dựng màn hình LED để trình chiếu.”

“Hãy tái hiện cả Paris để tôi cầu hôn”

Taral Jadhav, người sáng lập công ty sự kiện cao cấp Do It Up, kể: “Một khách hàng giàu có muốn tái hiện lại Paris cho màn cầu hôn. Họ yêu cầu chúng tôi dựng bản sao tháp Eiffel, đèn đường kiểu Paris và cả lát lại nền bằng đá giống đường phố ở đó. Chúng tôi không khỏi nghĩ rằng, chi phí bay đến Paris thật chắc chắn còn rẻ hơn.”

Một trường hợp “khó khăn” khác do Juhi , người điều hành công ty du lịch cao cấp, kể rằng: “Một cậu con nhà giàu thừa kế cơ nghiệp kim cương ở Surat muốn cầu hôn bạn gái ở Paris.”

“Anh ta muốn đầu bếp sao Michelin nấu thực đơn ăn chay, đưa chú chó của bạn gái sang theo hạng thương gia và bắn pháo hoa đúng khoảnh khắc cô ấy nói ‘đồng ý.’ Vì gia đình bạn gái không sử dụng đồ uống có cồn nên anh ta còn thuê chuyên gia chế tạo một loại đồ uống riêng. Nhưng tất cả phải ‘chuẩn Paris’ theo yêu cầu của anh ta. Riêng khoản đồ uống đã tiêu tốn gần 30.000 USD.”

Đôi khi vấn đề không nằm ở tiền bạc, mà do thời gian gấp rút. Đặc biệt là khi khách hàng thay đổi ý định vào phút chót.

“Chúng tôi nhận yêu cầu tổ chức tiệc hậu đám cưới theo chủ đề hoa hồng đỏ nên đã tiến hành đặt trước 5.000 bông hồng, vận chuyển bằng xe riêng để đảm bảo tiến độ”, Jadhav kể. “Nhưng khi tới nơi và trang trí xong, khách bất ngờ đổi ý và muốn gấp đôi số lượng để họ có thể ‘chìm trong hoa hồng.’ Vì không còn đủ thời gian đặt hàng trước, chúng tôi phải gọi cho hàng chục tiệm hoa trong thành phố, năn nỉ họ giao gấp hàng nghìn bông trong 1-2 giờ đồng hồ.”