Làm "phép trừ" để xinh đẹp, hạnh phúc và may mắn hơn trong năm 2025

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm. Dù năm qua đã trải qua những gì, tất cả rồi cũng sẽ phải nằm lại ở phía sau. Điều quan trọng là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại, vững bước trên con đường phía trước. Năm mới, diện mạo mới, hãy nhẹ nhàng bước vào năm 2025 với một tinh thần “tối giản”.

Cuối năm cũng là lúc thích hợp để “làm phép trừ” cho cuộc sống. Hãy loại bỏ những thứ “không cần thiết, không phù hợp, không thoải mái”. Đồng thời, nhìn nhận lại mối quan hệ của bản thân với thế giới bên ngoài. Tạo không gian cho năm mới, để ánh nắng may mắn có thể chiếu rọi vào cuộc sống.

1. Tối giản trong trang phục

Năm mới, khởi đầu mới, cuộc sống vốn phức tạp nên chúng ta càng cần ăn mặc đơn giản. Sự tối giản thực sự là một nghệ thuật, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và chất lượng cuộc sống của một người phụ nữ trưởng thành. Sự tối giản chú trọng đến sự phối hợp màu sắc và cách phối hợp các lớp trang phục. Loại bỏ những thiết kế rườm rà, màu sắc lòe loẹt, hướng đến sự thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái. "Less is more", đó chính là sự cao cấp.

Chăm sóc da cũng nên bỏ đi những thứ không cần thiết. Những mỹ phẩm không phù hợp với làn da, những thỏi son đã lâu không dùng đến, mascara và bút kẻ mắt khô cứng... Hãy dứt khoát bỏ đi những món đồ chiếm không gian sống mà không còn tác dụng. Năm mới, hãy bắt đầu từ chất lượng, chỉ chọn những mỹ phẩm phù hợp với bản thân. Chỉ cần một vài thỏi son tôn da là đủ. Làn da sạch sẽ, thoải mái thì mới có thể tươi cười đón nhận cuộc sống.

2. Tối giản trong cuộc sống

Giữ cho tủ quần áo luôn gọn gàng, ngăn nắp tưởng chừng là việc nhỏ nhưng lại thể hiện thái độ sống kỷ luật và chỉn chu của một người. Mỗi khi đứng trước tủ quần áo lộn xộn, muốn tối giản nhưng lại luôn phân vân: "Bây giờ không dùng nhưng biết đâu sau này lại cần...". Lúc này, chúng ta cần một “nguyên tắc không rác thải”. Phân loại và sắp xếp quần áo theo nhu cầu thực tế, loại bỏ những “rác thải” không cần thiết để tạo không gian cho những món đồ khác. Dù là tủ quần áo hay căn phòng, hãy dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng để bắt đầu lại. Sắp xếp tủ quần áo ngăn nắp cũng giống như việc làm mới ngôi nhà và làm mới tâm hồn.

Những thứ muốn mua thì nhiều, nhưng thứ cần mua thì lại rất ít. Kiểm soát ham muốn mua sắm thực chất là một cách “sở hữu” khác. Bởi khi giảm bớt ham muốn vật chất, bạn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua hàng, không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng và giá trị. Giảm bớt ham muốn vật chất không làm giảm đi khí chất hay sự sành điệu của bạn. Bởi vì sự sang trọng thực sự không phải đến từ việc chất đống đồ đạc trong nhà, mà toát ra từ bên trong, thể hiện qua từng cử chỉ, điệu bộ.

3. Tối giản trong tâm hồn

Nhà văn Trương Đức Phần từng nói: "Muốn hạnh phúc, trước tiên chúng ta phải buông bỏ chấp niệm về hạnh phúc". Đúng vậy, cuộc sống là như thế, càng muốn nắm giữ càng dễ vuột mất. Ngược lại, khi giữ tâm hồn bình thản, gạt bỏ tạp niệm, tâm hồn đơn giản thì cuộc sống mới trở nên dễ dàng hơn. Tâm hồn đơn giản, nghĩa là học cách buông bỏ chấp niệm. Không vướng bận quá khứ, không cầu toàn, chấp nhận những điều chưa trọn vẹn. Hãy thay đổi tâm trạng để chào đón năm 2025 sắp đến.

Giữ một tâm hồn đơn giản và thư thái, tập trung vào những điều mình yêu thích. Đọc sách, tập thể dục, xem phim, dành thời gian cho gia đình... Lọc bỏ những ồn ào bên ngoài, tập trung trau dồi nội tâm, nâng cao khí chất. Mùa đông, áo quần càng mặc càng dày, nhưng cuộc sống thì nên càng sống càng giản đơn. Dù trời lạnh, dù cuộc sống có chút khó khăn, cũng đừng quên thỉnh thoảng gạt bỏ những suy nghĩ bộn bề. Khi rảnh rỗi, hãy ra ngoài tắm nắng, sống đơn giản hơn, tâm hồn thư thái thì nội tâm mới mạnh mẽ.