"Làm luật" ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Lượn lờ vợt tiền nhanh như “máy”

Cứ mỗi cuối tuần, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lại tấp nập người đi bộ, tham quan. Bất kỳ ai đến phố đi bộ đều có thể thấy, khắp các tuyến đường trong không gian này gần như bị phủ kín bởi hàng rong. Từ dịch vụ cho thuê xe điện trẻ em, bán nước, đồ chơi đến các món ăn vặt, tất cả đều bày tràn lan, chiếm dụng cả vỉa hè lẫn lòng đường. Điều này tạo nên cảnh tượng nhếch nhác, ảnh hưởng lớn đến không gian vui chơi giải trí của người dân, đồng thời gây mất trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị.

Tại đây, phóng viên Tiền Phong đã ghi nhận được cảnh thành viên của Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội (gọi tắt là Đội An ninh trật tự) lượn lờ “thu phế” vào một số khung giờ nhất định.

Khoảng 21h30 ngày 9/11, tại phố Đinh Tiên Hoàng (trong không gian phố đi bộ), sau hơn một tháng theo dõi, bố trí góc máy, phóng viên ghi lại được cảnh một nam thanh niên mặc áo phông đen, quần tím than (giống màu quần của Đội An ninh trật tự) trang bị còi, xuất hiện và nhanh chóng tiếp cận các hàng rong để thu tiền. Người này thu 30.000 đồng từ các hàng bán nhỏ lẻ như kẹo kéo, bò bía và 50.000 đồng đối với những sạp lớn hơn như gian hàng trò chơi phi tiêu vào bóng.

Mỗi khi thanh niên mặc áo phông đen này đến gần, những người bán hàng đã chuẩn bị tiền từ trước, nắm gọn trong tay để đưa cho anh ta. Có người bán hàng chưa kịp chuẩn bị tiền, anh ta đi vòng vèo, lượn quanh quán. Khi thấy đã có tiền, thanh niên mặc áo phông đen áp vào chộp tiền rất nhanh.

Phải bố trí các phương án tiếp cận khác nhau, phóng viên Tiền Phong mới ghi được cảnh lấy tiền điệu nghệ này. Sau khi nhận tiền, thanh niên này liền đút tiền vào túi và tiếp tục vòng sang các hàng khác. Phạm vi thu tiền từ gần trụ sở UBND TP Hà Nội về gần toà nhà Hàm Cá Mập .

Nam thanh niên mặc áo phông đen sau khi thu tiền bán hàng rong đã mặc lại trang phục của Đội An ninh trật tự

Cũng trên phố Đinh Tiên Hoàng, một thanh niên khác có dáng người to béo, mặc trang phục màu sữa, có lô gô của Đội An ninh trật tự đi thu tiền trên đoạn đường ngược lại. Trong khi di chuyển, thanh niên này cầm món đồ chơi bằng nhựa, hình thanh kiếm chọc ghẹo người bán hàng, có khi thực hiện động tác “chém” vào cổ những người bán hàng.

Có lúc thanh niên này còn bốc đồ ăn của những người bán hàng. Số tiền thanh niên này thu từ những người bán hàng rong nhỏ lẻ cũng ở mức 30.000 đồng mỗi lượt.

Có những thời điểm, thanh niên mặc áo phông đen và thanh niên mặc đồng phục của Đội An ninh trật tự gặp nhau nói chuyện trao đổi, đùa cợt.

Lột áo đội an ninh trật tự để đi thu tiền

Khoảng 21h30 ngày Chủ nhật, 10/11, phóng viên chứng kiến cảnh, sau khi thu tiền xong, nam thanh niên mặc áo phông đen và người mặc trang phục của Đội An ninh trật tự to béo gặp nhau tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ .

Phóng viên đã ghi lại hình ảnh hai người này móc tất cả tiền trong túi áo, túi quần vừa thu được ra để sắp xếp lại và đếm, sau đó trao đổi tiền cho nhau. Mỗi người cầm một tệp tiền dày cộp, mệnh giá từ 10.000 - 100.000 đồng. Một người tự bỏ riêng một phần vào túi áo.

Đầu năm 2021, UBND quận Hoàn Kiếm thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội. Đội An ninh trật tự, một đơn vị chuyên trách trực thuộc Ban Quản lý, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách nhằm duy trì an ninh trật tự. Ngoài công tác tuyên truyền, Đội còn thực hiện giám sát và phối hợp cùng các cơ quan chức năng, như công an, để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc bán hàng rong và chiếm dụng vỉa hè.