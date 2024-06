Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát (Vạn Thịnh Phát), với 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị can Trương Mỹ Lan hầu toà sơ thẩm giai đoạn 1. Ảnh: Ý Linh

Theo đó, Cơ quan điều tra cáo buộc Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã cùng đồng phạm lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Bị can Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng) qua biên giới. Bên cạnh đó, nữ bị can này cũng bị cơ quan điều tra cáo buộc đã rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội "tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Trong vụ án, Cơ quan điều tra xác định bị can Bùi Văn Dũng là lái xe riêng và Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, là 2 người giúp sức bị can Trương Mỹ Lan rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, từ 2018 - 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chỉ đạo lái xe riêng Bùi Văn Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn tại 927 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5, TP HCM) gặp bị can Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale của chi nhánh này) và bị can Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn) để tham gia rút tiền và chuyển tiền từ SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Trong quá trình nhận và giao tiền, bị can Dũng đều ghi chép cụ thể trong cuốn sổ tay cá nhân của mình.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định từ 26-2-2019 đến 12-9-2022, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị can Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB và vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc hầm B1 tòa nhà Sherwood (số 127 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) giao cho Trần Thị Hoàng Uyên và một số cá nhân khác.

Theo kết luận điều tra, bị can Bùi Văn Dũng nhận thức SCB là ngân hàng bị can Trương Mỹ Lan là chủ sở hữu, toàn bộ số tiền bị can Dũng nhận về đều là tiền của SCB huy động được. Bị can này khai mỗi lần chuyển tiền từ SCB về thì được nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát "chi bồi dưỡng" từ 1 đến 5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Dũng phạm tội rửa tiền với số tiền 6.330 tỉ đồng (trong đó, 5.230 tỉ đồng là tiền "rút ruột" của SCB và 1.100 tỉ đồng là tiền lừa đảo của các nhà đầu tư) trong tổng số tiền mà ông Dũng đã nhận - giao.

Đối với thư ký của bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012, Trần Thị Hoàng Uyên làm thư ký và được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát giao quản lý, thanh toán các thẻ tín dụng cho các cá nhân là người nhà, người thân quen của bị can Lan và trực tiếp nhận các khoản tiền từ lái xe Dũng.

Từ ngày 30-3 đến 20-8-2019, bị can Uyên đã nhận 143 tỉ đồng từ bị can Bùi Văn Dũng, là nguồn tiền lừa đảo của các nhà đầu tư. Từ ngày 9-6-2020 đến 17-8-2022, bị can Uyên đã 44 lần nhận tổng số tiền 5.230 tỉ đồng từ lái xe của bị can Trương Mỹ Lan, là nguồn tiền tham ô tài sản của SCB.

Bị can Uyên bị cáo buộc đã giúp sức bị can Trương Mỹ Lan rửa các khoản tiền này.