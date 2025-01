Lãi suất tiết kiệm tăng, lượng tiền gửi ở ngân hàng đạt con số chưa từng có

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây công bố số liệu thống kê liên quan đến Tổng phương tiện thanh toán và Tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng (TCTD) tháng 10/2024.

Tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 10/2024 đạt hơn 17,1 triệu tỷ đồng, tăng 6,93% so với cuối năm 2023. Tiền gửi của khách hàng tại hệ thống TCTD đạt hơn 14 triệu tỷ đồng, tăng hơn 102,7 nghìn tỷ đồng so với tháng 9/2024 và tăng 962,3 nghìn tỷ đồng so với đầu năm. Đây cũng là mức tiền gửi cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong tháng 10, cả tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư đều ghi nhận tăng trưởng dương và xác lập mức kỷ lục mới. Cụ thể, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng thêm hơn 82,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, đạt hơn 7,1 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2023, lượng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng là 4,63%.

Tiền gửi từ dân cư tăng 20,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, đạt hơn 6,97 triệu tỷ đồng. Tính từ đầu năm, tiền gửi từ dân cư đã tăng trưởng dương trong 10 tháng liên tiếp, tốc độ tăng so với cuối năm 2023 đạt 6,82%.

Việc lãi suất huy động tăng đã kích thích người dân gửi nhiều tiền hơn vào hệ thống trong hơn 1 năm qua. Xu hướng này vẫn đang tiếp tục trong đầu năm 2025. Từ đầu tháng 1/2025 đến nay, đã có hơn 10 ngân hàng cả khối NHTM Nhà nước lẫn ngân hàng TMCP tăng lãi suất huy động như Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, ABBank, Eximbank, VietBank, Kienlongbank, Cake by VPBank…

Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đang dao động từ 1,9 - 4,6%/năm, 6 tháng từ 2,9 - 5,9%/năm, 12 tháng từ 3,7 - 6,1%/năm. Một số ngân hàng niêm yết ở mức cao, lên đến 7-9,5%, nhưng để được nhận mức lãi suất này cần đáp ứng những điều kiện đặc biệt về lượng tiền gửi. Nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) vẫn duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất hệ thống, trong đó Vietcombank và BIDV có lãi suất cao nhất là 4,7%/năm, Agribank và VietinBank là 4,8%/năm.

Một số dự báo cho rằng, các ngân hàng sẽ cần tiếp tục tăng mạnh huy động vốn trong năm tới để đáp ứng nhu cầu cho vay cao hơn. Trong báo cáo vĩ mô mới công bố vào ngày 13/12/2024, Chứng khoán MB (MBS) cho biết sau 2 tháng hạ nhiệt, lãi suất huy động đã tăng trở lại và dự báo xu hướng này sẽ duy trì đến cuối năm. Nguyên nhân là do trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đang tăng nhanh hơn gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của huy động vốn, các ngân hàng phải tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi nhằm thu hút vốn mới để đảm bảo thanh khoản.

MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các NHTM lớn sẽ có thể nhích thêm 20 điểm cơ bản, dao động quanh mức 5 - 5,2% trong năm 2025, do sự phục hồi của tăng trưởng tín dụng có thể gây áp lực lên thanh khoản hệ thống và có thể dẫn đến việc tăng lãi suất đầu vào. Ngoài ra, việc lạm phát ở mức thấp và FED hạ lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ tại Việt Nam cũng củng cố thêm nhận định này.