Lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì ở mức cao trong quý 3

Trong báo cáo thị tiền tệ tiền tệ tháng 7 mới công bố, các chuyên gia Chứng khoán Vietcap nhận định lãi suất liên ngân hàng qua đêm (ON) tăng mạnh trong tháng 7 chủ yếu do thanh khoản thắt chặt, được thúc đẩy bởi tín dụng tăng nhanh (9,64% trong 7 tháng đầu năm 2025 so với 5,93% cùng kỳ năm 2024) và tiền gửi tăng trưởng chậm.

Cụ thể, trong tháng 7, sau khi giảm từ mức 6,95% cuối tháng 6 xuống 3,53% vào ngày 2/7, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã liên tục tăng dần, đạt 6,18% vào ngày 25/7.

Để hỗ trợ thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 128.300 tỷ đồng qua kênh OMO từ ngày 14 đến 25/7, với lãi suất 4% nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các tổ chức tín dụng và hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng.

Tính đến ngày 25/7, lượng OMO đang lưu hành đạt 210.000 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ tháng 1/2017. Nhờ đó, lãi suất qua đêm đã giảm nhanh xuống 3,07% vào cuối tháng, tương đương mức giảm 3,88 điểm % so với tháng trước.

Trong tháng 7, NHNN phát hành 45.800 tỷ đồng tín phiếu và bơm 426.400 tỷ đồng qua nghiệp vụ repo, trong khi 363.300 tỷ đồng repo và 68.300 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tổng cộng, lượng bơm ròng đạt 85.600 tỷ đồng, nối tiếp mức bơm ròng 70.800 tỷ đồng của tháng 6.

Chuyên gia Vietcap dự báo lãi suất liên ngân hàng sẽ duy trì ở mức cao trong ngắn hạn với khả năng NHNN sẽ tiếp tục bơm thanh khoản để ổn định hệ thống.

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng nhận định trước áp lực tỷ giá thường trực, lãi suất liên ngân hàng được định hướng ở ngưỡng cao. Theo VCBS, thanh khoản liên ngân hàng Quý 3 có thể sẽ kém dồi dào hơn so vời giai đoạn trước, kéo theo xu hướng tăng của lãi suất liên ngân hàng, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh và áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, với kỳ vọng áp lực tỷ giá dần hạ nhiệt, cũng như dòng tiền ngoại hối dồi dào hơn, thanh khoản hệ thống ngân hàng có thể dần ổn định, kéo theo xu hướng giảm nhẹ của lãi suất liên ngân hàng về cuối năm.