Lãi suất BIDV ngày 9/10: Gửi 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ đồng thì lãi bao nhiêu?

Lãi suất tiết kiệm online của BIDV dao động 4,75–6,8%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng, khách hàng nhận khoảng 68 triệu đồng tiền lãi. Riêng nhóm khách hàng ưu tiên đủ điều kiện có thể được hưởng lãi suất lên tới 8%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm online BIDV mới nhất

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, BIDV niêm yết lãi suất từ 0,5% đến 6,8%/năm tùy kỳ hạn.

Kỳ hạn 1–3 tuần hưởng 0,5%/năm. Kỳ hạn 1–5 tháng cùng ở mức 4,75%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tăng mạnh: kỳ hạn 6–11 tháng hưởng 6,6%/năm.

Kỳ hạn 12 và 13 tháng được áp dụng mức cao nhất 6,8%/năm. Kỳ hạn 15 và 18 tháng ở mức 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 24 và 36 tháng quay lại mức 6,8%/năm.

Gửi 100 triệu đến 1 tỷ đồng ở BIDV lãi bao nhiêu?

Với các kỳ hạn ngắn 1–3 tháng, mức lãi suất 4,75%/năm khiến tiền lãi khá khiêm tốn. Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng, khách hàng chỉ nhận khoảng 396.000 đồng; ngay cả khoản tiền 1 tỷ đồng cũng chỉ mang về gần 4 triệu đồng sau 1 tháng và khoảng 11,9 triệu đồng sau 3 tháng.

Khoảng cách bắt đầu rõ rệt khi kéo dài kỳ hạn lên 6 tháng, thời điểm lãi suất tăng lên 6,6%/năm. Khi đó, 100 triệu đồng sinh lãi 3,3 triệu đồng, 300 triệu đồng sinh lãi 9,9 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng mang về 33 triệu đồng.

Kỳ hạn 12 tháng, với mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm, cho thấy rõ nhất hiệu quả của việc gửi tiết kiệm: cứ mỗi 100 triệu đồng gửi vào sẽ sinh ra 6,8 triệu đồng tiền lãi sau một năm. Theo đó, khách hàng gửi 200 triệu đồng nhận 13,6 triệu đồng, gửi 300 triệu đồng nhận 20,4 triệu đồng và gửi 500 triệu đồng nhận 34 triệu đồng. Với 1 tỷ đồng, tiền lãi đạt 68 triệu đồng, bình quân khoảng 5,67 triệu đồng mỗi tháng, đưa tổng gốc và lãi khi đáo hạn lên 1,068 tỷ đồng.

Nếu chấp nhận gửi dài hơn, tiền lãi tích luỹ càng đáng kể. Ở kỳ hạn 24 tháng, khoản 200 triệu đồng mang về 27,2 triệu đồng tiền lãi. Với kỳ hạn 36 tháng, 300 triệu đồng sinh lãi 61,2 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng sinh lãi tới 204 triệu đồng.

Trường hợp được hưởng lãi suất 8%/năm

Bên cạnh biểu lãi suất đại trà, BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng ưu tiên hiện hữu từ ngày 18/6 đến hết 31/12/2026 hoặc đến khi hết ngân sách. Khách hàng nhận lời mời qua email, BIDV SmartBanking hoặc SMS và đáp ứng điều kiện có thể hưởng lãi suất tiền gửi lên tới 8%/năm. Một trong các điều kiện là có tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với số tiền từ 300 triệu đồng.

Nếu đủ điều kiện, gửi 300 triệu đồng trong 12 tháng với lãi suất 8%/năm sẽ nhận khoảng 24 triệu đồng tiền lãi; gửi 1 tỷ đồng nhận khoảng 80 triệu đồng, cao hơn 12 triệu đồng so với lãi suất đại trà. Với kỳ hạn 6 tháng, tiền lãi tương ứng khoảng 12 triệu đồng và 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý mức 8%/năm không áp dụng cho tất cả khách hàng gửi từ 300 triệu đồng mà chỉ dành cho khách hàng ưu tiên nhận được lời mời và đáp ứng đủ điều kiện chương trình.