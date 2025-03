Lái ô tô đi đón vợ ở sân bay, chồng gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, 1 chi tiết ở hiện trường hé lộ lý do

Khi tham gia giao thông, ta sẽ luôn phải đối mặt với các tình huống rủi ro. Tuy nhiên, khi bạn đảm bảo các điều kiện an toàn tối thiểu, ví dụ như lái xe trong tình trạng khỏe mạnh, tỉnh táo, đảm bảo yếu tố chiếu sáng đầy đủ thì tỷ lệ xảy ra tai nạn cũng sẽ giảm đi nhiều.

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Thái Lan một lần nữa là lời nhắc nhở quan trọng cho tất cả các tài xế rút ra bài học cho bản thân.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Hai, 24/3 vừa qua tại Nonthaburi của Thái Lan. Nhận được tin về vụ tai nạn, Trung úy cảnh sát Dechrith Saengjunsri, phó thanh tra tại đồn cảnh sát Sainoi, tỉnh Nonthaburi, đã cùng các cảnh sát và chuyên gia pháp y cũng như đội cứu hộ từ Quỹ Ruamkatanyu nhanh chóng tới hiện trường.

Tại đây, họ nhìn thấy một chiếc ô tô lao xuống con kênh Khlong Lat Thawi Phon dọc theo Đường 340 từ Taling Chan đến Suphan Buri, thuộc tiểu khu Sai Yai, huyện Sainoi, tỉnh Nonthaburi. Chiếc ô tô hiệu Toyota Fortuner với biển số đăng ký ở Bangkok đã bị lật úp xuống nước. Cây cầu bắc qua kênh có những vết trượt dài cho thấy chiếc xe đã lao xuống.

Tài xế được xác định là một giáo viên về hưu, 69 tuổi, tên là Phuttipong. Một người nông dân nuôi vịt tên là To, 25 tuổi đã đưa ông Phuttipong ra khỏi xe nhưng nạn nhân đã tử vong. May mắn, người vợ 64 tuổi của ông Phuttipong đã được anh To cứu ra khỏi xe và sống sót.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người xót xa.

Anh To kể lại rằng khi đó, anh đang ngồi dưới một cây táo gần kênh đào với cậu em trai chín tuổi của mình thì nghe thấy tiếng động lớn từ ngoài đường. Anh chứng kiến chiếc xe lao từ trên cầu xuống kênh đào, gần như chìm hẳn.

Anh ngay lập tức nhảy xuống nước để cứu người phụ nữ ở ghế hành khách, đưa bà đến mép kênh đào và động viên bà hãy giữ tỉnh táo. Người phụ nữ đã yêu cầu anh hỗ trợ chồng mình là người lái xe. Mặc dù gặp khó khăn trong việc tìm vị trí dây an toàn, To đã cố gắng kéo Phuttipong ra khỏi xe, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người phụ nữ bị thương ở cổ và cằm. Người thân của ông Phuttipong giải thích rằng ông đã đến Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để đón vợ - người vừa trở về sau chuyến thăm con gái ở Campuchia. Họ đang trên đường về đến tỉnh Suphan Buri khi vụ tai nạn xảy ra.

Các cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy Phuttipong có thể đã lái xe trong tình trạng buồn ngủ, vì họ không hề thấy dấu vết phanh tại hiện trường. Thi thể của tài xế đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm thêm và các thủ tục pháp lý, sau đó sẽ được trao trả cho gia đình để thực hiện các thủ tục mai táng.