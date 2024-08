Lai Châu: Nổ mìn làm hầm, một công nhân thủy điện tử vong

Theo đó, dự án thủy điện Nậm Cấu, ở bản Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè (Lai Châu) do Công ty năng lượng Bảo Khang, trụ sở tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Duy Thành, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thi công. Cùng thi công còn có nhà thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh, ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ việc tại địa bàn

Quá trình xây dựng, đơn vị thi công đã thuê một số người Trung Quốc thực hiện một số hạng mục. Khoảng 16h30 ngày 9/8/2024, ông Chen Z., sinh năm 1969, trú tại Thôn Trang, xã Hồ Nguyên, huyện Tấn Dân, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cùng ông Trương Đăng H, sinh năm 1990, trú xã Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tiến hành đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan để phá đá trong đường hầm số 3. Bất ngờ, mìn phát nổ khiến ông Chen Z. tử vong tại chỗ, ông Trương Đăng H. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đường hầm số 3, Thủy điện Nậm Cấu - nơi các công nhân gặp nạn

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lai Châu đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định trong quá trình thi công đường hầm số 3, thuộc dự án thủy điện Nậm Cấu, Công ty TNHH Duy Thành đã không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ... Chính vì vậy, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, xảy ra tại thủy điện Nậm Cấu, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.