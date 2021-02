La Vân Hi gầy gò xanh xao đáng báo động trên phim trường Lương Ngôn Tả Ý, coi bộ khó "yêu đương" với Trình Tiêu rồi đây!

Lương Ngôn Tả Ý, phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mộc Phù Sinh đã bấm máy với sự tham gia của La Vân Hi và Trình Tiêu. Ngày 17/2, những hình ảnh hậu trường của phim được lan truyền trên mạng. Thế nhưng càng ngày, khán giả càng cảm thấy lo lắng với sự xuống cân của La Vân Hi khiến anh trông gầy gò, thiếu sức sống.

La Vân Hi ở hậu trường Lương Ngôn Tả Ý

Anh chàng chăm chỉ đọc kịch bản

Sau đó trao đổi cùng bạn diễn Trình Tiêu

La Vân Hi trong bộ vest bảnh bao

Thế nhưng trông La Vân Hi khá gầy

Điều mà cư dân mạng quan tâm là vóc dáng quá gầy gò của La Vân Hi. Gương mặt anh nhỏ hơn khá nhiều so với nữ chính Trình Tiêu. Trước đó, vấn đề cân nặng của La Vân Hi đã nhiều lần bị mang ra bàn tán, rõ ràng và thường xuyên nhất là thời gian anh đóng Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương cùng Bạch Lộc. Có người chê bai nam diễn viên không có vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn của một "nam chính ngôn tình", cũng có người lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên.

Vóc dáng La Vân Hi khá nhỏ bé...

Điều này khiến anh và Trình Tiêu chưa có hiệu ứng cặp đôi cho lắm

Nhiều người hi vọng La Vân Hi khỏe mạnh, "có da có thịt" hơn thì tốt

Bình luận của cư dân mạng: - Trình Tiêu xinh, hy vọng bạn ấy có thể cải thiện diễn xuất. Còn La Vân Hi quá gầy không có sức sống gì cả. - La Vân Hi diễn xuất thì OK rồi, chỉ mong bạn ấy khoẻ mạnh và có thể tăng thêm vài cân thì ổn hơn... - Trình Tiêu thuộc kiểu người khá năng động, săn chắc vì là idol mà. Còn anh Hi thì gầy quá... nhìn 2 người hơi "lệch pha" đó nha. - Nói gầy được rồi. Fan đều biết gầy. Nhưng đừng dùng những "mỹ từ" như cọng tăm nhang, suy dinh dưỡng để nói được không? Nghe mà xót đấy... Nguồn: Cbiz chuyển động 360

Lương Ngôn Tả Ý là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Mộc Phù Sinh lấy bối cảnh thương trường. Nội dung kể về Thẩm Tả Ý (Trình Tiêu) - một luật sư trẻ tuổi và Lê Trạch Lương (La Vân Hi) - tổng giám đốc của một tập đoàn. Sau khi quen biết và gặp gỡ, ở hai người lại hình thành cảm giác kỳ lạ, ngỡ như đã từng tiếp xúc với nhau từ rất lâu. Khi một loạt manh mối xuất hiện và những sự thật được phơi bày thì hóa ra, vụ gãy chân của Lê Trạch Lương và bệnh mất trí của Tả Ý đều là kết quả của cùng một tai nạn giao thông.

La Vân Hi và Trình Tiêu trong poster Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý đang trong quá trình quay và chưa có lịch chiếu chính thức.



Nguồn ảnh: Weibo