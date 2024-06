Là "thần đồng bóng đá", nhưng cầu thủ 16 tuổi của Tây Ban Nha vẫn phải làm điều này vào mỗi đêm khi đến EURO: Học sinh hiểu lắm!

Rạng sáng ngày 21/6 theo giờ Việt Nam diễn ra cuộc "chạm trán" giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Italy tại bảng B trong khuôn khổ EURO 2024. Lúc này, bên cạnh quan tâm đến đội hình thi đấu, những câu chuyện bên lề của hai đội bóng cũng được netizen để ý.

Trong đó, một mẩu chuyện thú vị về Lamine Yamal (SN 2007) - cầu thủ 16 tuổi của tuyển Tây Ban Nha vừa lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt tại EURO, đang nhận được lượng lớn sự quan tâm của fan hâm mộ. Theo đó, vì vẫn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, nên để vừa thỏa mãn đam mê bóng bánh vừa hoàn thành việc học văn hóa trên trường, Lamine Yamal đã phải... mang bài tập về nhà đến EURO 2024 để làm. Được biết, cậu sẽ tranh thủ học và làm bài tập vào mỗi đêm.

Lamine Yamal học và làm bài tập vào mỗi đêm

Còn về lý do tại sao thì mọi người hiểu rồi đấy, nếu không hoàn thành bài tập về nhà, thì chắc chắn sẽ bị giáo viên phạt rồi. Ai rồi cũng sợ bị giáo viên mắng vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi, kể cả người đó có là "thần đồng bóng đá" như Lamine Yamal.

Chia sẻ trên tờ AS của Tây Ban Nha, Lamine Yamal nói: "Chúng tôi đến đây không phải để đi dạo mà để làm nên lịch sử. Tôi hy vọng có thể tiến xa ở EURO. Tôi mang theo bài tập về nhà vì tôi đang học năm thứ 4 ESO ".

Cho những ai chưa biết, ESO là viết tắt của từ Educacíon Secundaria Obligatoria, có nghĩa là chương trình Trung học Cơ sở bắt buộc ở Tây Ban Nha. Trường trung học ở Tây Ban Nha có 2 cấp độ học, ESO và Bachillerato (chương trình tương đương với Bằng Tú tài Quốc tế IB).

Được biết, Lamine Yamal đang theo học những khóa học được thiết kế trực tuyến và cầu thủ 16 tuổi thừa nhận mình học khá tốt.

"Tôi cần phải làm nhiều bài tập Toán và Lịch sử, vì hai môn này khó. Nếu Tây Ban Nha vào chung kết, tôi sẽ không phải làm bài nữa. Hy vọng khi đó các giáo viên sẽ đi xem đội tuyển thi đấu", nam cầu thủ chia sẻ.

Lamine Yamal đang học năm thứ 4 ESO

Lamine Yamal Yamal được mệnh danh là "thần đồng bóng đá" của Tây Ban Nha. Tiền đạo trẻ này gây chú ý khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB Barcelona trong hơn một thế kỷ, ra mắt ở tuổi 15 vào tháng 4/2023. Kể từ đó, cậu đã chơi 51 trận cho đội và ghi được 7 bàn thắng.

Yamal đã có 7 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong kỳ EURO năm nay. Xét về kỹ năng chơi bóng, kinh nghiệm sân cỏ, The New York Times khẳng định Yamal "quá già so với tuổi của mình".

Cầu thủ Tây Ban Nha đang nắm giữ nhiều kỷ lục về tuổi tác: Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử La Liga, La Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha; Cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha; Cầu thủ trẻ nhất được đề cử cho giải thưởng Cậu bé Vàng và mới nhất chính là Cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch châu Âu.

Lamine Yamal được mệnh danh là "thần đồng bóng đá" của Tây Ban Nha

