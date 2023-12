Là "quốc bảo nhan sắc", diễn viên này vẫn bị con gái chê... xấu: Cách ứng xử sau đó mới bất ngờ

Lee Young Ae là một trong những biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc. Cô sinh năm 1971, chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo từ cuối thập niên 1980. Diễn viên gây sốt châu Á với loạt phim Anh Em Nhà Bác Sĩ, Pháo Hoa, Nàng Dae Jang Geum... Cô được khán giả yêu mến nhờ đời tư sạch và tích cực tham gia hoạt động từ thiện.

Năm 2009 khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lee Young Ae quyết định tiến tới hôn nhân cùng doanh nhân Jung Ho Young. 2 năm sau, mỹ nhân xứ Hàn sinh một cặp song sinh gồm một trai và một gái.

Trong hai con của Lee Young Ae, bé gái Jung Seung Bin được nhận xét ngày càng trổ mã và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Ngay từ khi chào đời, Jung Seung Bin và em trai song sinh - Jung Seung Kwon - đã được công chúng cùng truyền thông Hàn Quốc săn đón.

Lee Young Ae và con gái

Xinh đẹp là thế nhưng Lee Young Ae tiết lộ từng bị Seung Bin chê bai ngoại hình khi con gái muốn mẹ cùng tham gia buổi thuyết trình ở trường. "Con gái tôi thỉnh thoảng nhìn tôi từ trên xuống dưới và hỏi tôi có muốn ra ngoài như thế này không, và khi tôi có bài thuyết trình ở trường, con bé sẽ bảo tôi 'mẹ hãy ra dáng là người nổi tiếng đi nhé'".

Đáng ngạc nhiên, "Nàng Dae Jang Geum" không thấy chạnh lòng khi nghe con nói. Ngược lại, bà mẹ tâm lý này còn cho biết mình chuẩn bị kỹ lưỡng, đi đến tiệm tóc trước khi đi thuyết trình cùng con, không khác gì như đi dự lễ trao giải.

Là ngôi sao hạng A, nữ diễn viên 52 tuổi không tỏ ra cách biệt và vẫn cố gắng tham gia các buổi họp phụ huynh. Lee Young Ae thậm chí kể cô đã mời phụ huynh cùng lớp con đến chơi nhà. "Khi tôi sống ở Yangpyeong, nhà tôi có sân vườn nên mời 50 người, bao gồm cả cha mẹ và bọn trẻ". Hai con của nữ diễn viên đang học tiểu học và sẽ vào cấp hai năm tới.

Trong một chương trình, Lee Young Ae chia sẻ cô thường xuyên đến trường để gặp gỡ thầy cô tham khảo các kiến thức về giáo dục trẻ em và có mặt trong tất cả hoạt động ngoại khóa của con.

Dạy con kiểu "mềm rắn tùy lúc", nhấn mạnh vai trò tự lập

Giống như tính cách của nàng Dae Jang Geum trong phim, ở ngoài đời, Lee Young Ae cũng luôn hiền hậu, nhẹ nhàng để dạy bảo con cái vâng lời. Nữ diễn viên chia sẻ, việc đánh đòn, hay la mắng không giúp con cái ngoan hơn mà còn khiến chúng bị ám ảnh, có những ấn tượng xấu về bố mẹ. Tuy nhiên cô rất nghiêm khắc khi bé cư xử thô lỗ.

Diễn viên nhấn mạnh tầm quan trọng của lời khen dành cho trẻ. Cô luôn nói "Mẹ yêu con", "Cảm ơn" và ôm hôn các con. Phương pháp giáo dục con của hai vợ chồng cô là tôn trọng các con và không áp đặt. Chồng cô, doanh nhân Jun Ho Young cũng đồng ý với quan điểm của vợ. Ngoài những lúc bận rộn công việc, chồng Lee Young Ae luôn dành thời gian cho gia đình, dùng sự thủ thỉ tâm tình để định hướng cho con.

Con gái Lee Young Ae lúc nhỏ

Có bố mẹ giàu có, nổi tiếng, các con của Lee Young Ae dễ dàng được sống trong môi trường nhung lụa từ nhỏ. Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên không hề ủng hộ cách bao bọc con bằng vật chất này. Thay vào đó, cả hai dạy con nhận ra các giá trị cuộc sống từ những tình huống thực tế khi sống trong thế giới thiên nhiên.

Trước kia gia đình Lee Young Ae sống tại vùng quê thuộc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Diễn viên cho hai con tiếp xúc với đồng ruộng, trồng cây, làm việc nhà để phát triển tự nhiên và hiểu được giá trị lao động. Trong chương trình I Will Win You Over With My Channel của đài SBS, khán giả từng bất ngờ khi hai bé tự giác thu dọn nhà bếp sau khi làm bánh gạo. Lee Young Ae bày tỏ cô không ép buộc mà khéo léo khích lệ con. Điều này giúp các bé hiểu được vấn đề và vui vẻ thực hiện theo.

Con trai diễn viên - bé Jung Seung Kwon mơ ước làm nhà khoa học. Lee Young Ae cho con học đàn, chơi thể thao để phát triển toàn diện. Diễn viên cùng chồng luôn đồng hành các con trong mọi sự kiện.