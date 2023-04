Là "fan cứng" món Việt nhưng chuyên gia ẩm thực Nhật cũng phải sững sờ ấn tượng trước nhà thùng nước mắm Chin-su

Là một phần không thể thiếu trong ẩm thực của người Việt từ xưa đến nay, nước mắm cũng đã đi qua một hành trình dài, thấm đượm chiều sâu văn hóa. Với những người yêu mến món Việt, câu chuyện nước mắm cũng là nguồn cảm hứng bất tận. Chuyên gia ẩm thực Matsuo Tomoyuki, người từng có thâm niên 10 năm khám phá và nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam trải dài khắp 63 tỉnh thành, đã phải thốt lên trong chuyến tham quan nhà thùng nước mắm Chin-su tại Phú Quốc: "Tôi bất ngờ về quy mô nhà thùng, và đặc biệt ấn tượng về quy trình chế biến công phu, cách ủ chượp có tuổi đời trăm năm, được kết hợp với các tiêu chuẩn hiện đại được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, gắt gao".



Bác Matsuo bên cạnh những thùng nước mắm cao khoảng 2.6m và rộng gần 3m, mỗi thùng chứa từ 12 - 15 tấn cá, được làm thủ công từ gỗ tự nhiên như gỗ bời lời, dên dên, hậu phát, bằng lăng…

Nói về cơ duyên với nước mắm Chin-su, ông Matsuo chia sẻ: "Tháng 3 vừa qua tôi có dịp tham dự sự kiện thực phẩm quốc tế Foodex Nhật Bản 2023. Tại đây, gian hàng bộ gia vị Chin-su, đặc biệt là sản phẩm nước mắm, đã thu hút sự chú ý của tôi cũng như nhiều nhà phân phối, nhà bán lẻ khác tại Nhật. Rất may mắn trong dịp đến thăm Phú Quốc lần này, tôi đã có dịp 'mục sở thị' một trong những nhà thùng nước mắm lớn nhất tại đây, để lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng của loại gia vị 'thần kỳ' mà tôi cực kỳ yêu thích".



Cận cảnh "cái nôi" của hàng triệu chai nước mắm CHIN-SU

Hoạt động từ năm 2008, nhà thùng Masan PQ, thành viên của hiệp hội nước mắm Phú Quốc, nay đã bước sang năm thứ 14 hoạt động, với diện tích lên đến hơn 22.000m2 và gần 500 thùng ủ chượp có sức chứa hơn 10,000 tấn cá mỗi năm. Sở hữu quy mô khổng lồ nhưng cách thức vận hành nhà thùng vẫn theo tiêu chí: chú tâm, tỉ mẩn đến từng nguyên liệu, từng chi tiết.



Anh Bùi Huy Nhích, Trưởng Bộ phận kỹ thuật công nghệ tại nhà máy nước mắm Masan PQ, chia sẻ: "Yếu tố tiên quyết được chúng tôi đặt lên hàng đầu chính là các tiêu chuẩn về chất lượng. Cá cơm được tuyển lựa kỹ lưỡng với hàng chục tiêu chí về độ tươi, độ khô, tỉ lệ cá tạp; nguồn muối hạt chất lượng từ Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nguồn nước tinh khiết cũng được khai thác từ mạch nước ngầm trên đảo…".

Anh Bùi Huy Nhích, Trưởng Bộ phận kỹ thuật công nghệ tại nhà máy nước mắm Masan PQ

Tại đây, với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thiên phú, nhiệt độ của của Phú Quốc ổn định ở mức trung bình 27,5 độ C. Do đó nhiệt độ khu vực nhà thùng luôn được duy trì; trần nhà thùng được thiết kế để đón ánh nắng tự nhiên và ủ nhiệt ấm nhằm phục vụ cho quá trình ủ chượp; không gian thoang thoảng mùi mắm luôn được giữ khô thoáng, sạch sẽ, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.



"Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn kết hợp phương pháp ủ chượp cổ truyền với quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng trang bị hệ thống máy móc được theo sát và đánh giá định kỳ bởi Viện tiêu chuẩn Anh DFI. Nhờ vậy mà nhà thùng đạt chuẩn ISO, HCCP, có thể xuất khẩu sang châu Âu và các nước Hồi giáo - đều là những thị trường cực kỳ gắt gao" - anh Nhích tự hào nói thêm.

Chuyên gia ẩm thực Matsuo Tomoyuki trải nghiệm nước mắm ngay tại nhà thùng

Nói về tiềm năng vươn xa hơn nữa của nước mắm Chin-su trên thị trường quốc tế, ông Matsuo Tomoyuki nhìn nhận: "Bản thân tôi cho rằng, sự kết hợp giữa thủ công cổ truyền và công nghệ hiện đại tại nhà thùng hoàn toàn vượt qua những tiêu chuẩn quốc tế gắt gao. Đây sẽ là cơ hội để nước mắm Chin-su tiến xa hơn nữa, không chỉ ở thị trường Nhật Bản mà cả các quốc gia khác, để mọi người dù ở đâu cũng có thể thưởng thức cùng một vị ngon đậm đà" - ông Matsuo tâm đắc.



Được biết, trong tháng 4 sản phẩm nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông đã được bán song hành tại cả thị trường Nhật Bản và Việt Nam, nước mắm Chin-su cũng sẽ tiếp tục nối dài hành trình "ra biển lớn" của mình, hướng đến mục tiêu để người tiêu dùng ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể thưởng thức hương vị đậm đà và chất lượng đỉnh cao của nước mắm CHIN-SU.

