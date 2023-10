Lạ đời bộ phim được làm ra để khán giả... không bao giờ xem được, lịch chiếu còn dời đến hơn 100 năm sau

Làm ra một bộ phim thì ekip nào cũng mong được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhưng cũng có những trường hợp "cá biệt" đến lạ kỳ. Thậm chí có cả dự án được làm ra nhưng ekip lại không muốn một khán giả nào được xem.

Cụ thể, bộ phim điện ảnh 100 Years (tựa Việt: 100 Năm ) có thể được xem là một trong những dự án kỳ lạ nhất từng được làm ra. Dự án thuộc thể loại khoa học viễn tưởng được công bố với câu quảng bá đính kèm là "Bộ phim bạn sẽ không bao giờ xem được" như một thái độ thách thức khán giả. Gây sốc hơn, lịch chiếu của 100 Years chắc chắn là thử thách lớn của người xem thời điểm hiện tại khi được ấn định ra rạp vào ngày 18/11/2115, tức hơn 100 năm nữa.

100 Years do Robert Rodriguez làm đạo diễn, John Malkovich làm biên kịch và được làm với mục đích chính là quảng bá rượu cognac của Louis XIII. Thông qua teaser từng ra mắt của phim, câu chuyện chính sẽ lấy bối cảnh tương lai xa xôi hơn 1 thế kỷ sau. Trong đó, 3 nhân vật gồm nam chính, nữ chính và phản diện đều được thể hiện bởi các diễn viên có quốc tịch khác nhau. Nam chính do diễn viên Mỹ John Malkovich đóng, nữ chính đóng bởi Shuya Chang của Đài Loan (Trung Quốc), còn phản diện do diễn viên Chile Marko Zaror thể hiện.

Nam nữ chính của phim

Với thông tin về bộ phim "100 năm" kỳ lạ này, khán giả có nhiều phản ứng vô cùng tức cười. Một số cư dân mạng đùa rằng chắc chắn bản thân hiện tại không xem được, nhưng chưa chắc con cháu sau này cũng sẽ có cơ hội xem vì còn nhiều yếu tố khách quan khác.

Khán giả bình luận: - Lúc đó tôi được 116 tuổi 1 tháng 3 ngày rồi... - Mai tui viết kịch bản 1000 Years luôn, con cháu cũng khỏi xem, không biết có ai chịu làm đạo diễn không. - Một bộ phim mà bạn thật sự không có tuổi để xem. - Làm phim này nhàn, hay thì tốt, dở cũng chả sao.

Bối cảnh trong phim

Vé mời xem phim dành cho... con cháu của người được mời

Hiện tại nội dung chính thức của 100 Years cũng được giữ bí mật vô cùng kỹ càng dù đã quay xong. Bộ phim được cất giữ trong két sắt vô cùng bảo mật, có độ an ninh tối tân và thậm chí chống đạn. Vào đúng ngày công chiếu, két sắt sẽ mở và phim sẽ được công bố. Vé mời của phim cũng đã được gửi đến đạo diễn, biên kịch và 1000 vị khách khắp thế giới, được làm bằng kim loại để chắc rằng đến lúc chiếu, nó vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc két sắt từng được giới thiệu tại LHP Cannes và hiện đang được bảo vệ tại Pháp.