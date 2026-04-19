Kỳ tích khó tin: Cao thủ Thiếu Lâm chạy liên tục 125 mét trên mặt nước

Nhắc đến cảnh “bay lượn” hay chạy trên mặt nước, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến những bộ phim võ hiệp nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngoài đời thực, vẫn có những con người sở hữu kỹ năng đặc biệt khiến không ít người phải kinh ngạc. Một trong số đó là Shi Liliang – nhà sư đến từ Thiếu Lâm Tự, người từng gây chấn động với màn “khinh công” có một không hai.

Theo nhiều nguồn tin, Shi Liliang đã lập kỷ lục khi chạy liên tục trên mặt nước với quãng đường lên tới 125 mét. Thành tích này không chỉ khiến giới võ thuật chú ý mà còn thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, bởi nó phá vỡ suy nghĩ rằng con người không thể di chuyển trên mặt nước nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Thực tế, bí quyết phía sau màn trình diễn tưởng chừng phi thường này không hoàn toàn là phép thuật hay năng lực siêu nhiên. Shi Liliang đã sử dụng một dãy các tấm ván mỏng, nhẹ, được đặt nổi trên mặt nước. Nhờ bước chân cực nhanh, giữ thăng bằng tốt và kỹ thuật di chuyển điêu luyện, ông có thể “lướt” qua các tấm ván mà không bị chìm xuống.

Điều đáng nói là để đạt được kỹ năng này, nhà sư Thiếu Lâm đã phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt trong thời gian dài. Không chỉ rèn luyện thể lực, ông còn phải kiểm soát tốc độ, nhịp bước và sự tập trung cao độ. Chỉ cần chậm lại một nhịp hoặc mất thăng bằng, toàn bộ màn trình diễn có thể thất bại ngay lập tức.

Màn chạy trên nước của Shi Liliang vì thế không đơn thuần là một “màn ảo thuật”, mà là kết quả của sự kết hợp giữa võ thuật truyền thống, thể lực vượt trội và kỹ năng đặc biệt. Đây cũng là minh chứng cho việc giới hạn của con người đôi khi có thể được mở rộng nếu có đủ sự kiên trì và luyện tập đúng cách.

Dù vậy, không ít ý kiến vẫn cho rằng màn trình diễn này mang tính biểu diễn nhiều hơn là “khả năng siêu nhiên” thực sự. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự ấn tượng mà Shi Liliang mang lại. Ngược lại, nó càng khiến công chúng tò mò hơn về những kỹ năng kỳ lạ nhưng có thật trong đời sống.

Câu chuyện về nhà sư chạy trên nước một lần nữa cho thấy ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng đôi khi mong manh hơn chúng ta nghĩ. Và biết đâu, những điều từng được xem là “không thể” hôm nay, lại sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.