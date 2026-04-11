Sứ mệnh Artemis II kết thúc mỹ mãn: nước mắt, nụ cười và những con số kỷ lục của nhân loại

Sứ mệnh của những kỷ lục

Tàu vũ trụ Orion chở theo 4 phi hành gia đã hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi San Diego vào lúc 17:07 giờ địa phương, hoàn thành quãng đường dài xấp xỉ 1.117.659 km quanh Mặt Trăng và trở về. Dù thời gian bay thực tế là 9 ngày, 1 giờ và 32 phút, NASA chính thức ghi nhận đây là một sứ mệnh kéo dài 10 ngày.

Phi hành đoàn gồm Chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia sứ mệnh Christina Koch (thuộc NASA) và Jeremy Hansen (thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada) đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành những người đầu tiên bay tới Mặt Trăng và trở về an toàn kể từ sứ mệnh Apollo 17 vào tháng 12/1970. Đồng thời, họ cũng gia nhập một "câu lạc bộ độc nhất" gồm 24 người từng hoàn thành chuyến du hành tương tự.

Khoang tàu Orion của sứ mệnh Artemis II đáp xuống Thái Bình Dương - Ảnh chụp màn hình.

Chuyến bay này đã xô đổ nhiều giới hạn: 4 phi hành gia đã vươn tới khoảng cách 406771 km, xa hơn bất kỳ con người nào trước đây, phá vỡ kỷ lục cũ do phi hành đoàn Apollo 13 thiết lập vào tháng 4/1970 tới hơn 6437km. Đặc biệt, sứ mệnh vinh danh những cái "đầu tiên" mang tính bước ngoặt: Christina Koch là người phụ nữ đầu tiên, Jeremy Hansen là người ngoài nước Mỹ đầu tiên và Victor Glover là người Mỹ gốc Phi thực hiện chuyến du hành tới Mặt Trăng.

Những thách thức và khoảnh khắc xúc động

Chuyến hành trình vạn dặm không phải lúc nào cũng êm ả. Bồn cầu trên khoang tàu Orion (vốn chỉ có kích thước bằng một chiếc xe cắm trại nhỏ) đã gặp trục trặc nhiều lần. Sự cố này buộc phi hành đoàn phải dùng đến túi thu thập nước tiểu tạm thời, đồng thời phi hành gia Christina Koch phải bất đắc dĩ kiêm thêm vai trò "thợ sửa ống nước" để khắc phục sự cố.

Dù vậy, chuyến bay vẫn có những giây phút vui vẻ và thư giãn. Vào ngày Chủ nhật Phục sinh, các phi hành gia đã tổ chức trò chơi tìm những gói trứng cuộn khử nước được giấu quanh tàu. Linh vật chính thức của sứ mệnh, một chú gấu bông tên "Rise" do một học sinh lớp hai thiết kế, cũng thường xuyên xuất hiện trên ống kính trong các cuộc họp báo.

Phi hành đoàn trên đường thực hiện sứ mệnh lịch sử - Ảnh: NASA.

Khoảnh khắc xúc động nhất của hành trình diễn ra vào hôm thứ Hai, khi phi hành đoàn quyết định đề xuất lấy tên Carroll Taylor Wiseman, người vợ quá cố đã qua đời vì bệnh ung thư năm 2020 của chỉ huy tàu, để đặt cho một miệng núi lửa chưa có tên trên Mặt Trăng. Sự kiện này đã khiến các phi hành gia không kìm được nước mắt và trao nhau những cái ôm đầy cảm xúc.

Bên cạnh đó, việc ngắm nhìn vũ trụ cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Nữ phi hành gia Koch chia sẻ rằng trải nghiệm nhìn ngắm bề mặt Mặt Trăng ở khoảng cách hơn 6.000 mang lại cho cô "cảm giác xúc động vô bờ bến". Từ góc nhìn xa xăm, cô nhận ra Trái Đất là một điều kỳ diệu vì đã cung cấp mọi thứ mà nhân loại cần.

Bước đệm vững chắc cho tham vọng tương lai

Trong khía cạnh chuyên môn, phi hành đoàn đã tiến hành đánh giá hệ thống hỗ trợ sự sống của Orion, máy dò bức xạ, bộ đồ vũ trụ thế hệ mới và nhiều hoạt động khác. Đây là những bài kiểm tra mang tính sống còn cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai, bao gồm kế hoạch xây dựng một căn cứ trị giá 20 tỷ USD trên Mặt Trăng và mục tiêu đưa con người đổ bộ xuống bề mặt vệ tinh này vào năm 2028.

Để có được màn hạ cánh thành công, NASA đã phải tính toán vô cùng chi tiết. Lớp chắn nhiệt cải tiến của tàu Orion đã được thiết kế để chịu được nhiệt độ lên tới 2.760 độ C khi lao qua bầu khí quyển Trái Đất với vận tốc hơn 40.000 km/h. Quá trình giảm tốc được thực hiện nhờ 11 chiếc dù bung ra liên tiếp ở nhiều độ cao khác nhau, giúp con tàu chậm dần từ 520 km/h xuống tốc độ an toàn 27km/h khi chạm mặt nước.

Khoang tàu đáp xuống mặt nước một cách an toàn - Ảnh chụp màn hình.

Ngay khi hạ cánh, đội cứu hộ của Hải quân từ tàu USS John P Murtha cùng Lực lượng Tuần duyên Mỹ và NASA đã túc trực sẵn sàng tiếp cận phi hành đoàn bằng một "hiên nhà" bơm hơi gắn vào cửa sập tàu Orion, sau đó dùng trực thăng để đưa họ đến nơi an toàn. Sau khi kiểm tra y tế và nghỉ ngơi chớp nhoáng tại San Diego, 4 phi hành gia sẽ di chuyển đến Trung tâm Không gian Johnson tại Houston để đoàn tụ gia đình.

Đánh giá về tầm vóc của sự kiện, bà Nicky Fox - Phó quản trị viên ban sứ mệnh khoa học của NASA - khẳng định sứ mệnh Artemis II đã "đưa nhân loại vào một cuộc hành trình đáng kinh ngạc xung quanh Mặt Trăng và mang về những hình ảnh tuyệt mỹ, chứa đựng kho tàng khoa học sẽ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau".