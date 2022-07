Kỷ niệm 150 năm thành lập, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp hàng đầu Nhật Bản ra mắt dòng sản phẩm giới hạn

Được đánh giá là thương hiệu mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da tầm cỡ nhất Nhật Bản, SHISEIDO đã vươn tầm quốc gia, có mặt tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Là thương hiệu mỹ phẩm lâu đời nhất thế giới, SHISEIDO được thành lập vào năm 1842, tồn tại 150 năm với nhiều dòng sản phẩm cao cấp ấn tượng. Hơn một thế kỷ tạo dựng và phát triển là một hành trình dài SHISEIDO cam kết không ngừng nghiên cứu, đổi mới và theo đuổi khoa học trong lĩnh vực làm đẹp với sứ mệnh tạo ra các sản phẩm đem lại nét đẹp khỏe khoắn, tươi mới cho cuộc sống của người dùng.



Gian hàng của Shiseido trong buổi sự kiện được diễn ra tại Saigon Center vào ngày 8-10/7/2022 vừa qua.

Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, chiến dịch "Khơi nguồn vẻ đẹp" đã được thương hiệu SHISEIDO triển khai với sự ra mắt bộ sưu tập phiên bản giới hạn 3 sản phẩm sử dụng các công nghệ từ nghiên cứu Life Science - khám phá khoa học độc đáo, khẳng định mối quan hệ giữa cuộc sống và vẻ đẹp.

Ông Ryota Yukisada, Chief Brand Office của nhãn hàng SHISEIDO chia sẻ:

"Trong thời đại ngày nay – thời đại với quá nhiều sự bếp bênh và lưỡng lự, chúng ta đang đi tìm vẻ đẹp như thế nào? Kết luận của chúng tôi là vẻ đẹp trong sự sống. Con người trên thế giới bất kể tuổi tác, giới tính, hay khu vực địa lý nào, luôn đối thoại về chủ đề vẻ đẹp và cuộc sống. Chúng tôi tin rằng những đối thoại này sẽ là nền tảng truyền cảm hứng thay đổi cho một thế giới tốt đẹp hơn".

Chiến dịch "Khơi nguồn vẻ đẹp" truyền tải tinh thần bền bỉ của SHISEIDO cùng với đó là những hy vọng cho tương lai, tất cả được gửi gắm trong thông điệp "Khơi nguồn vẻ đẹp" cùng bộ ba sản phẩm giới hạn được ra mắt trên toàn cầu.

Mỗi sản phẩm trong bộ ba phiên bản giới hạn mang trong mình ý nghĩa của "Di sản lâu đời", "Cải tiến & đổi mới trong hiện tại" và " Giải pháp dành cho tương lai", để thể hiện được quá khứ, hiện tại và tương lai. Các thiết kế thể hiện sự tiếp nối liên tục của cuộc sống, mở ra một tương lai mới, khai thác di sản từ lịch sử 150 năm. Câu chuyện quá khứ được thể hiện qua thiết kế sản phẩm - sử dụng các họa tiết arabesque đặc trưng trên giấy gói được tạo ra từ thời kỳ Taisho (1912-1926) bởi Sue Yabe, thành viên của bộ phận thiết kế vào thời điểm đó. Hướng đến các giá trị của tương lai, bộ 3 sản phẩm mới của SHISEDO sử dụng công nghệ 3D, thiết kế nguyên bản đã được chuyển thành dạng hình ảnh ba chiều và được chụp lại từ nhiều góc độ khác nhau, những họa tiết này sau đó được trang trí trên thân chai và bên ngoài hộp sản phẩm.

Bộ 3 sản phẩm được SHISEIDO đem đến lần này bao gồm: Nước dưỡng da chăm sóc làn da: mịn màng và tươi sáng Shiseido Eudermine Revitalizing Essence, Tinh chất dưỡng da cải tiến ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III và Tinh chất ULTIMUNE tăng cường, mở khóa tiềm năng vẻ đẹp ngay trong môi trường khắc nghiệt trong tương lai ULTIMUNE Future Power Shot.

Eudermine lần đầu được ra mắt vào năm 1897, thời điểm SHISEIDO bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm. Với công thức sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất của Phương Tây lúc bấy giờ và được giới thiệu là "nước chăm sóc da cao cấp", sản phẩm được đón nhận và biết đến như "Nước dưỡng da đỏ của Shiseido". Qua nhiều năm, công thức của sản phẩm liên tục được cải tiến, cho đến lần cải tiến gần nhất vào năm 1997, đánh dấu một thế kỷ của sản phẩm Eudermine trứ danh.

ULTIMUNE Power Infusing Concentrate là tinh chất dưỡng da bán chạy số 1 của SHISEIDO, nhận được 224 giải thưởng làm đẹp trên toàn thế giới. Công thức mới nhất được cải tiến vào mùa hè 2021, dựa trên nền tảng công nghệ The The Lifeblood™" – một cách tiếp cận để tối ưu hóa củng cố hệ thống bảo vệ bên trong làn da, hơn bao giờ hết, giờ là lúc cần nhấn mạnh hơn nữa vào sự quan trọng của một làn da khỏe đẹp.

ULTIMUNE Power Shot ứng dụng công nghệ ImuGeneration 150 The Lifeblood™, một bước tiến từ công nghệ ImuGenerationRED The Lifeblood™ dữa trên công nghệ The The Lifeblood™. Với mục đích tăng cường sức mạnh bảo vệ của làn da trước sự khắc nghiệt của môi trường trong tương lai, công thức được thiết kế dành cho mọi loại da và mọi phong cách sống, không giới hạn giới tinh, độ tuổi, màu da, thời gian hay địa điểm.

Tại Việt Nam, sự kiện kỷ niệm 150 năm của SHISEIDO cũng có sự tham gia của đông đảo KOLs trong làng mỹ phẩm và thời trang. Tới với sự kiện, các khách mời cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng và dùng thử bộ 3 sản phẩm giới hạn đặc biệt này.

Những hình ảnh về sự kiện diễn ra tại TTTM Takashiyama, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 8/7/2022 vừa qua.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 27, Vietcombank Tower, 05 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

https://kenh14.vn/ky-niem-150-nam-thanh-lap-thuong-hieu-my-pham-cao-cap-hang-dau-nhat-ban-ra-mat-dong-san-pham-gioi-han-20220722124307755.chn