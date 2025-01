"Kỷ lục" khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách cần chú ý

Hành khách cần chú ý

Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không nói chung và lượng hành khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, Cục Hàng không cũng rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ hành khách với ngành hàng không trong quá trình thực hiện hành trình đi chuyển của mình.

Để đảm bảo những chuyến bay an toàn, đúng lịch trình và thuận lợi nhất cho hành khách, Cục Hàng không khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt mọi thông tin về chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không, tìm hiểu và chấp hành tốt những quy định về an toàn, an ninh hàng không.