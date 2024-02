Kỳ lạ ngọn núi ở Đức: Cao 530m, nặng 300 triệu tấn, du khách khi trở về đều cầm theo 1kg thứ này

Ngọn núi "lớn lên" mỗi ngày - Monte Kali

Monte Kali, một ngọn núi muối nhân tạo nằm ở thị trấn Herringen thuộc bang Hessen của Đức, đã trở thành một biểu tượng độc đáo của nơi này. Theo số liệu tính đến năm 2017, Monte Kali có độ cao 530 mét so với mực nước biển và có diện tích hơn 100 ha, vì vậy nó được coi là núi nhân tạo lớn nhất thế giới. Dù có đứng ở đâu tại Herringen, ban cũng có thể nhìn thấy núi muối khổng lồ này.

Monte Kali có độ cao 530 mét so với mực nước biển và có diện tích hơn 100 ha, vì vậy nó được coi là ngọn núi nhân tạo lớn nhất thế giới. (Ảnh: Pinterest)

Ngọn núi này hình thành từ năm 1976, khi Tập đoàn Kali Đức (K+S) bắt đầu khai thác muối kali từ các mỏ gần đó. Quá trình tinh chế muối kali tạo ra một lượng lớn natri clorua, thành phần chính của muối ăn, và để xử lý muối này, công ty này đã đổ chúng xuống Herringen, tạo thành ngọn núi muối khổng lồ này.

Sức hút của Monte Kali đối với du khách

Theo Amusing Planet, Monte Kali có diện tích bằng 114 sân bóng đá và nặng bằng 23.600 tháp Eiffel cộng lại. Và với hơn 1.000 tấn muối ăn được thêm vào mỗi giờ trong ngày - khoảng 7,2 triệu tấn một năm - núi muối khổng lồ này sẽ có thể tiếp tục lớn hơn. Mặc dù rất khó để ước tính Monte Kali có bao nhiêu muối, nhưng hầu hết các nguồn thông tin đều cho biết khối lượng hiện tại rơi vào khoảng 300 triệu tấn.

Monte Kali có diện tích bằng 114 sân bóng đá và nặng bằng 23.600 tháp Eiffel cộng lại. (Ảnh: Pinterest)

Monte Kali không chỉ nổi tiếng với độ cao và quy mô ấn tượng, mà còn thu hút du khách bởi những trải nghiệm độc đáo mà nó mang lại. Đứng trên đỉnh núi, du khách có thể thưởng ngoạn quang cảnh thung lũng sông Werra và Rừng Thuringian ở phía xa. Nhiều người sẵn sàng trả tiền để tham quan 15 phút trên ngọn núi này và sau khi hoàn thành chuyến leo núi, họ sẽ được tặng muối mang về.

Ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người

Tuy Monte Kali có thể mang lại nguồn kinh tế cho địa phương nhưng nó đã gây ra một số vấn đề môi trường nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Theo Explanders, Monte Kalo khiến cho lượng muối trong nguồn nước ngầm và sông Werra gia tăng nhanh chóng, đồng thời nó cũng làm giảm đáng kể số lượng các loài động vật không xương sống sống xung quanh ngọn núi. Đất đai xung quanh đã trở nên gần như cằn cỗi và chỉ có một số ít loài thực vật chịu mặn mới có thể sống sót.

Đất đai xung quanh đã trở nên gần như cằn cỗi và chỉ có một số ít loài thực vật chịu mặn mới có thể sống sót. (Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, việc chọn lựa cách khai thác muối an toàn hơn không hề đơn giản. K+S có thể có những phương pháp khai thác muối an toàn hơn, nhưng chúng đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn hơn hoặc chi phí vận hành cao hơn. Điều này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm muối kali của K+S so với các nhà sản xuất khác.

Ý tưởng tặng muối cho du khách

Để làm giảm số lượng muối tăng từng ngày tại Monte Kali, chính quyền địa phương đã nghĩ ra cách tặng muối cho du khách sau khi họ leo lên ngọn núi. Tuy nhiên, việc này chỉ giải quyết một phần nhỏ vấn đề và không thể giảm bớt được tác động môi trường to lớn mà ngọn núi muối này gây ra.

Để làm giảm số lượng muối tăng từng ngày tại Monte Kali, chính quyền địa phương đã nghĩ ra cách tặng muối cho du khách sau khi họ leo lên ngọn núi. (Ảnh: Star)

Monte Kali, ngọn núi muối nhân tạo lớn nhất thế giới, không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là một vấn đề môi trường nghiêm trọng. Dù việc tặng muối cho du khách có thể giúp giảm bớt một phần nhỏ vấn đề, nhưng cần có những giải pháp môi trường toàn diện hơn để giải quyết tác động của ngọn núi muối này đối với đất đai và nguồn nước xung quanh. Monte Kali là một minh chứng rõ ràng cho sự cần thiết của việc cân nhắc giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

*Nguồn: Amusing Planet