Hoa hậu Kỳ Duyên: "Khi đặt bút làm hồ sơ đăng ký tham gia Miss Universe thì đã xác định mình là 1 thí sinh"

Kỳ Duyên đang trở thành cái tên được quan tâm nhất hiện nay vì quyết định ghi danh tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 khi đang giữ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014. Tại buổi sơ khảo của cuộc thi diễn ra vào ngày 12/7, người đẹp sinh năm 1996 chiếm trọn spotlight vì thần thái "đỉnh chóp" khi mặc chiếc váy cắt xẻ táo bạo ôm sát đường cong.

Tại đây, Kỳ Duyên cũng lên tiếng chia sẻ về lý do và tâm trạng khi tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Cô cho biết quyết định ghi danh thi nhan sắc sau 10 năm đăng quang vì thấy năng lượng và tinh thần của mình phù hợp với tiêu chí của cuộc thi này. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng đang thực hiện ước mơ của chính mình là đại diện Việt Nam chinh chiến trên đấu trường quốc tế.

"Năm 2014 thì Duyên đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tính đến thời điểm này đã 10 năm Duyên đăng quang, Duyên cảm thấy đối với Miss Universe Vietnam 2024 là 1 thử thách mới. Đối với bản thân Duyên, 1 người rất là thích thử thách và thực sự cảm thấy rằng ở thời điểm này có những năng lượng, tinh thần phù hợp với cuộc thi này. Khi mà đến với Miss Universe Vietnam 2024, nó đang tiếp nối ước mơ, tuổi trẻ của mình. luôn đau đáu suy nghĩ 1 ngày có thể đại diện Việt Nam sánh vai với những người phụ nữ đẹp từ khắp các nơi trên thế giới tại Miss Universe", Kỳ Duyên cho hay.

Kỳ Duyên chia sẻ tại buổi sơ khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 (Nguồn: @bongtruyenthong)

Người đẹp sinh năm 1996 cho biết cô thấy bản thân có những năng lượng và tiêu chí phù hợp với cuộc thi nên đã quyết định đăng ký dự thi

Cô cũng mong muốn có thể đại diện Việt Nam chinh chiến trên đấu trường quốc tế

Vào tối 12/7, Kỳ Duyên còn hào hứng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh số báo danh tham gia cuộc thi. "Bức ảnh kỷ niệm ngày đầu sơ khảo", cô viết. Có thể thấy người đẹp sinh năm 1996 đang rất năng lượng và đầy cố gắng khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024.



Khi được hỏi về chuyện đã là người có kinh nghiệm, chiến thắng từ cuộc thi trước đó nhưng vẫn tham gia Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên nêu quan điểm: "Duyên nghĩ rằng bất cứ 1 thí sinh nào khi họ bước vào cuộc thi thì điều đầu tiên họ cần chuẩn bị là 1 tâm lý thật sự thoải mái, tự tin vào chính bản thân mình. Đối với Duyên, khi đặt bút làm hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 thì đã xác định được 1 điều rằng 'Ok khi mình bước vào trong này mình sẽ là 1 thí sinh và đang tham gia 1 cuộc thi'".

Kỳ Duyên cho biết khi quyết định tham gia cuộc thi thì luôn nghĩ rằng mình chỉ là một thí sinh

Cô hào hứng đăng tải số báo danh tham gia buổi sơ khảo diễn ra vào ngày 12/7

Bức hình của người đẹp nhận về lượt tương tác khủng gần 160k trên fanpage của Miss Universe Vietnam 2024

Tối 10/7, cõi mạng rần rần trước màn công bố thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên Fanpage Miss Universe Vietnam. Khắp các diễn đàn sắc đẹp, netizen bàn tán rôm rả và hầu hết phản ứng của công chúng chính là sự bất ngờ. Bởi lẽ Kỳ Duyên từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Việc Kỳ Duyên tạm gác quá khứ, cất đi danh hiệu cao quý để lần nữa làm thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc là điều quá sức tưởng tượng của nhiều người nhưng lại xảy ra.



Về lý do đến với đấu trường nhan sắc Miss Universe Vietnam 2024, người đẹp sinh năm 1996 bày tỏ: "Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã chống lại nó trong một thời gian rất dài, tính đến nay là 2 năm. Nhưng đã đến lúc Duyên không thể ngừng nghĩ về nó, một giấc mơ bước ra đấu trường quốc tế, sánh vai những người phụ nữ đến từ các đất nước khác nhau trên toàn thế giới.

Để giới thiệu rằng người phụ nữ Việt Nam ở năm 2024 như thế nào. Những điều lớn lao luôn thôi thúc Duyên rằng mình bắt buộc phải làm trước khi 30 tuổi, viết tiếp những trang sách còn đang dang dở, mà cả 1 tuổi trẻ luôn đau đáu về nó. 2 năm trước, suy nghĩ quá nhiều cứ quyết định rồi lại thôi, bỏ ngỏ ở đó. 2 năm sau, không thể như thế nữa, vì chỉ có duy nhất khoảnh khắc này thôi, cố gắng hết sức nắm lấy Duyên nhé! Những diễn biến trong cuộc thi trong tương lai chưa ai biết nào, Duyên chỉ biết là chuẩn bị đủ hành trang, nghiêm túc, tập trung như bao lần mình đã trải qua các cuộc thi để sống hết mình với nó! Mọi người hãy tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ quyết định của Duyên nhé!".

Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi ghi danh dự thi Miss Universe Vietnam 2024

Khán giả đang rất mong chờ sự thể hiện của người đẹp sinh năm 1996 ở cuộc thi sắp tới

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm mới trở thành chủ nhân vương miện, cô dính phải không ít ồn ào, thị phi. Hoa hậu Kỳ Duyên không đại diện Việt Nam đến với Miss World, đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm.

Những năm gần đây, Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Kỳ Duyên đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả khi trở lại tham gia cuộc thi nhan sắc

