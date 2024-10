Kinh nghiệm xương máu của tổ tiên: Không làm 5 điều này với cửa chính, thần tài chắc chắn không ưa!

Sau nhiều năm kinh nghiệm, người xưa đã chỉ ra rằng nếu phạm phải những điều kiêng kỵ với cửa chính, chẳng những gia đình không giữ được tài lộc mà còn dễ gặp vận xui.

Nhà bạn có mắc phải 5 lỗi phong thủy cửa chính mà thần tài "ghét nhất" này không?

1. Cửa chính mở ra ngoài

Cửa chính là nơi đón nhận năng lượng từ bên ngoài vào ngôi nhà. Tuy nhiên, việc để cửa chính luôn mở suốt cả ngày không hề tốt cho phong thủy. Mở cửa liên tục khiến khí tốt dễ dàng bị thất thoát ra ngoài, đồng thời tạo cơ hội cho năng lượng tiêu cực hoặc khí xấu tràn vào. Ông bà xưa khuyên rằng, nếu không cần thiết thì nên đóng cửa chính để bảo vệ tài lộc và giữ gìn năng lượng tích cực cho gia đình.

Tuy nhiên, cửa chính nên được mở vào buổi sáng sớm, thời điểm ánh nắng và khí trời trong lành để thu hút năng lượng tích cực.

Một yếu tố quan trọng trong phong thủy là hướng mở của cửa chính. Theo quan niệm phong thủy, cửa chính nên mở vào trong thay vì ra ngoài. Khi cửa mở vào trong sẽ mang lại cảm giác chào đón, giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn vào nhà. Ngược lại, nếu cửa mở ra ngoài, tài lộc dễ dàng bị "đẩy" ra khỏi ngôi nhà, gây thất thoát và làm giảm sự thịnh vượng của gia đình.

Mặt khác, việc mở cửa chính hướng vào trong nhà không chỉ tốt cho phong thủy mà còn tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi cho các thành viên. Hơn nữa, ông bà cũng tin rằng hành động này giúp bảo vệ những gì quý giá bên trong ngôi nhà khỏi những tác động bên ngoài. Chưa kể về mặt thẩm mỹ, cửa mở vào trong mang lại sự cân đối, an toàn hơn cho không gian sống, tránh việc va chạm khi mở ra ngoài.

2. Đóng đinh lên cửa chính

Một trong những thói quen phổ biến trong sắp xếp nhà cửa là đóng đinh lên cửa để treo các vật dụng. Tuy nhiên, theo phong thủy, điều này lại bị xem là kiêng kỵ. Việc đóng đinh lên cửa chính tượng trưng cho việc ngăn cản năng lượng tốt vào nhà. Ông bà tin rằng việc đóng đinh sẽ giống như hành động "đâm vào" cửa chính, làm tổn hại đến "khí" của ngôi nhà, khiến thần tài ghét bỏ và xa lánh, từ đó gây trở ngại cho tài lộc.

Đặc biệt, gia chủ mệnh Mộc và Hỏa càng nên tránh hành động này vì có thể làm giảm năng lượng, gây ra cảm giác bế tắc trong công việc và cuộc sống. Hơn nữa, đóng đinh làm hỏng vẻ đẹp tự nhiên của cửa, khiến không gian trở nên thô cứng và không hài hòa. Nếu muốn tìm cách để treo gọn đồ đạc, bạn có thể sử dụng móc dán hoặc giá treo, vừa thiết thực vừa không làm tổn hại đến cửa, giữ cho không gian luôn đẹp mắt và phong thủy tốt.

3. Trồng cây che khuất cửa hoặc có cây héo trước cửa



Cây xanh mang đến không khí tươi mát và nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên, việc trồng cây lớn che khuất cửa chính là điều tối kỵ. Bởi vì cửa chính cần thông thoáng để đón vận may, bạn trồng cây che chắn sẽ làm cản trở dòng chảy năng lượng, gây tắc nghẽn tài lộc. Cây to che chắn cửa cũng có thể tạo ra sự bất an và áp lực về mặt tinh thần, là 1 lỗi phong thủy lớn mà không phải ai cũng để ý.

Ngoài ra, ông bà ta cũng cho rằng để cây héo úa trước cửa chính làm giảm đi sinh khí của gia đình, tạo cảm giác u ám, suy tàn, trì trệ và làm giảm vận may. Nếu bạn muốn trồng cây trước cửa thì nên chọn những loại cây nhỏ và dễ chăm sóc như cây cảnh phong thủy hoặc hoa tươi để tạo không gian xanh mát, tươi sáng mà không che khuất tầm nhìn của cửa chính.

4. Đường đâm thẳng vào cửa chính

Nếu trước cửa nhà bạn có một con đường thẳng tắp đâm vào, đây cũng là một điều kiêng kỵ lớn trong phong thủy. Ông bà xưa tin rằng đường đi như một "mũi tên" mang theo sát khí, dễ khiến gia đình gặp xui rủi, thất thoát tài sản. Quan niệm này được giải thích là đường thẳng tạo ra luồng khí mạnh mẽ, có thể cuốn đi nguồn năng lượng tốt, mang đến sự mất mát cho gia chủ.



Nếu rơi phải trường hợp này, bạn có thể cải thiện bằng cách đặt một chậu cây lớn hoặc một vật chắn phong thủy trước cửa để làm giảm bớt năng lượng tiêu cực từ đường đi. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tài lộc mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống.

5. Trang trí cửa chính bằng vật phẩm màu đỏ

Màu đỏ trong phong thủy đại diện cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Vì vậy, để tăng cường sự thu hút tài lộc, ông bà khuyên nên trang trí cửa chính bằng những vật phẩm có màu đỏ. Màu đỏ sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, làm cho không gian trước cửa trở nên ấm áp hơn, không chỉ giúp tăng cường sinh khí mà còn giúp "gọi" thần tài đến nhà bạn.

Bạn có thể chọn những vật phẩm trang trí như đèn lồng đỏ, dây treo câu đối đỏ, dây treo hay tranh chữ "Phúc" tạo vẻ đẹp sinh động mà vẫn giữ được phong thủy tốt cho ngôi nhà. Nhất là vào các dịp lễ Tết, các vật phẩm màu đỏ sẽ mang lại cảm giác vui tươi, phấn khởi cho gia đình. Đặc biệt, người mệnh Hỏa và Thổ rất hợp với màu đỏ vì màu sắc này giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút vận may vào nhà.

