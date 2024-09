Kinh hãi quán bún bò siêu bẩn ở Hà Nội: Dùng WC làm kho chứa nguyên liệu, thịt bò nhơm nhớp như... "mưng mủ"

Khi những ngày bão số 3 còn chưa tan hẳn, việc ăn uống ngoài hàng quán lại được quan tâm hơn bao giờ hết. Mới đây, một bài đăng chia sẻ của vị khách tại quán bún bò ở đường Cổ Nhuế, Hà Nội về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đáng lo ngại. Những hình ảnh quay lại khiến cư dân mạng không khỏi sốc vì quán bún bò "siêu bẩn, nhiều vi khuẩn" này.

Bài đăng của vị thực khách trên MXH

Hình ảnh quán bún bò siêu bẩn ở Hà Nội khiến khách hàng kinh hãi

Nhà vệ sinh được trưng dụng làm nơi để thịt bò đã chín.

Đây có lẽ là bài đăng chia sẻ tổng hợp được nhiều vấn đề tại một quán ăn nhất trong các bài review về ăn uống từ trước đến nay. Cụ thể, trong ngày mưa bão, vị khách có tài khoản P.T. đã chia sẻ như sau:

"Quán này đã được em ăn thử, thấy ngoài quán thì không quá sạch sẽ nhưng đến hôm nay mới biết được là quá trình làm ăn bẩn như thế nào. Có thể miêu tả được bằng 2 từ "Kinh Tởm". Máy thái rau và máy thái thịt đều bẩn, chỉ được lau bằng nước rửa chén và khăn không được xả lại bằng nước.

Chân giò, thịt thì phải từ thời Napoleon...

Về các đồ vệ sinh khác các bác xem giúp em trong link drive. Em là người ăn ở đây 1 lần, về bị tiêu chảy mất 2 hôm và chỉ nghĩ chắc bụng dạ mình không khỏe nhưng hoá ra là không hẳn là do em. Tất cả các video đều do các bạn sinh viên trường em quay và làm ở đấy, nên mong mọi người cảnh giác khi đi ăn uống ạ. Chúc mọi người qua cơn bão bình an".

Theo bài đăng chia sẻ, các hình ảnh thiếu vệ sinh tại quán đã được các bạn học cùng làm thêm tại đây quay lại. Không chỉ chất lượng thịt bò tại đây có vấn đề mà ngay cả các dụng cụ, đồ dùng khác cũng không được sạch sẽ.

Các chậu đựng thịt nạm, gầu được kê sát nhà vệ sinh có phần tường cáu bẩn. Hoa chuối, sả đều được đặt trong thùng xô bẩn.

Vấn đề vệ sinh trong quán bún bò trở nên đáng lo ngại khi những khối thịt bò không chỉ không được bảo quản cẩn thận mà còn bị để chất đống trong khu vực vệ sinh. Sự cẩu thả trong quy trình chuẩn bị thực phẩm không dừng lại ở đó, mà còn lan ra tới các tiện ích khác, bao gồm cả nguồn nước sử dụng trong nhà bếp. Nước, yếu tố quan trọng trong việc nấu nướng, đặc biệt là khi chuẩn bị nước dùng, lại đang bị lấy từ vòi nước có vị trí đặt không hợp lý, ngay gần khu vực chân đứng, nơi tiếp xúc với môi trường không sạch sẽ.

Thêm vào đó, tình trạng bình chứa nước cũng không kém phần đáng báo động với lớp cáu bẩn và rêu phát triển bên trong, mang lại cảm giác ghê rợn và lo ngại cho bất cứ ai chứng kiến. Điều này không chỉ làm suy giảm chất lượng thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của khách hàng.

Nguồn nước dùng để nấu phở cũng rất đáng quan ngại.

Phần bao bì đựng đũa cũng được nhặt lại tái sử dụng sau đó.

Trong góc nhà, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra làm nhiều người không khỏi rùng mình. Tại đây, những túi thịt bò, không còn giữ được vẻ tươi ngon ban đầu, nằm lăn lóc trên nền nhà cáu bẩn, đen kịt. Thịt bò đã được nấu chín nhưng giờ đây chỉ còn là những miếng thịt nhũn nhão. Khi chạm vào, có thể dễ dàng nhấc bằng viền thịt mềm, thấy nhơm nhớp.

Những túi thịt bò bỏ trong một lớp nilon mỏng được vứt ở góc nhà bẩn thỉu.

Thịt bò chín thái cho khách cũng không được tươi ngon.

Phản ứng bất ngờ của cư dân mạng

Sau khi bài đăng chia sẻ của P.T. được đăng tải trên một group review ăn uống, rất nhiều người đã vào nhận quán quen khi họ thường xuyên ăn ở đây. Bên cạnh đó, cũng không ít người tỏ ra ngỡ ngàng vì quán bún bò này từng được booking review.

Theo cư dân mạng chia sẻ, quán bún bò này từng được review là quán bún rẻ, ngon, đầy "ú ụ" ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh thực tế của quán được chia sẻ, không ít người đã kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của quán bún này.

Hiện tại, bài đăng này vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.