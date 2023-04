Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon đóng vai chính trong loạt phim kinh dị House with Yard

Nữ diễn viên Kim Tae Hee (trái) và Lim Ji Yeon (phải).

Dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy cùng tên của Kim Jin Young, loạt phim sắp ra mắt kể về một người phụ nữ tên Joo-ran (Kim Tae Hee thủ vai), một người có cuộc sống được tạo dựng rất hoàn hảo, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ sau khi cô nhận thấy có mùi lạ ở sân sau. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kim Tae Hee, sau 3 năm kể từ khi cô xuất hiện trong bộ phim Hi Bye, Mama! năm 2020.



Kim Tae Hee xuất hiện lần đầu trên màn ảnh vào năm 2000 với tư cách là người mẫu quảng cáo trên truyền hình và đóng vai chính trong một số bộ phim, bao gồm phim truyền hình ăn khách Nấc Thang Lên Thiên Đường năm 2003 và phim truyền hình nổi tiếng Iris (tên tiếng Việt: Mật Danh Iris) năm 2009. Đóng cặp cùng nữ diễn viên trong A House with a Yard là nam diễn viên Kim Sung Oh. Gần đây anh đã tham gia series phim trên Netflix Money Heist: Korea - Joint Economic Area.

Nữ diễn viên Lim Ji Yeon nổi tiếng gần đây với The Glory (tên tiếng Việt: Vinh Quang Trong Thù Hận) sẽ vào vai Sang Eun - một nạn nhân của bạo lực gia đình, cố thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

A House with a Yard sẽ được đạo diễn bởi Jung Ji Hyun, người vô cùng thành công với tác phẩm trước đó là Search WWW và Twenty Five, Twenty One. Bộ phim dài 8 tập sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình cáp Genie TV.