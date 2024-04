Kiều Ly Phạm kể về quá trình tìm con đẫm nước mắt, tiết lộ lý do làm IVF không thành công và tình trạng hiện tại

Kiều Ly Phạm (SN 1992) được nhiều người biết đến là hot girl, bà chủ shop thời trang nổi tiếng sở hữu visual xinh đẹp. Năm 2022, Kiều Ly kết hôn với đạo diễn hình ảnh - Nguyễn Đức Anh sau hơn 2 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, quy tụ nhiều bạn bè toàn gương mặt đình đám trong showbiz khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Sau gần 2 năm về chung nhà, cuộc sống vợ chồng son của Kiều Ly Phạm vẫn luôn là điều mà nhiều người hướng đến. Cả hai vẫn tập trung cho công việc cá nhân, thường xuyên tụ tập bạn bè, đi nghỉ dưỡng sang chảnh. Song, vợ chồng Kiều Ly hiếm khi nào tiết lộ về kế hoạch chào đón thành viên mới.

Kiều Ly Phạm và ông xã

Cho đến mới đây, người đẹp gốc Hà Nội lần đầu tiên trải lòng về hành trình làm IVF đầy khó khăn trong 6 tháng vừa qua. Theo Kiều Ly chia sẻ, chỉ số Amh (Anti-Mullerian Hormone) của cô khá thấp nên quyết định tìm hiểu và làm IVF. Tuy nhiên cô chỉ chủ yếu tập trung tìm kiếm nơi làm IVF nhưng lại chưa tìm hiểu về sức khỏe trước và sau khi làm IVF, cần chuẩn bị những gì nên kết quả chưa được như ý muốn.

Trong hành trình 6 tháng của mình, Kiều Ly Phạm cũng liên tục phải đi thăm khám, tự tay tiêm kích trứng, trải qua nhiều giai đoạn. Quá trình này dù khiến cô có nhiều thay đổi như cơ thể có thêm vài vết bầm do tiêm, tăng cân,... nhưng người đẹp vẫn vui vẻ chấp nhận, hồi hộp mong chờ từng ngày. Dẫu vậy, tin vui vẫn chưa đến khiến bản thân Kiều Ly rất sốc, khóc nhiều.

Kiều Ly Phạm chia sẻ lại hành trình 6 tháng làm IVF của mình





“Là 1 người luôn cảm thấy làm gì cũng may mắn nhưng đến giây phút quan trọng của cuộc đời mình thì may mắn lại không mỉm cười với mình. Hành trình đến với con của vợ chồng mình chưa có duyên nhưng thời gian vừa rồi lại khiến vợ chồng mình gắn kết với nhau hơn. Mặc dù trước đây chưa bao giờ lên quá 50kg nhưng bây giờ tăng hơn 7kg do thay đổi nội tiết mình vẫn vui vẻ đón nhận. Mình tự nhủ rằng càng khó khăn thì sẽ càng biết trân trọng… Một câu chuyện buồn chưa chắc là kết thúc của nó sẽ buồn”, Kiều Ly bày tỏ.

Được biết, hành trình này của cô đã kết thúc được 1 tháng nhưng đến nay mới đủ bình tĩnh để chia sẻ lại. Hiện tại, Kiều Ly đang tạm dừng làm IVF để chuẩn bị sức khỏe. Với những gì đã trải qua, cô cũng nhắn nhủ đến các bà mẹ đang muốn làm IVF cần đi khám tổng quát thường xuyên và lưu tâm đến các chỉ số của cơ thể để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn.

Kiều Ly cho biết đã tạm dừng làm IVF để chuẩn bị sức khỏe

Bên cạnh đó, Kiều Ly Phạm cho biết cô vốn luôn là người rất may mắn nên khi biết em bé vẫn chưa đến với mình, cô cũng rất sốc. Thế nhưng vì không phải người tiêu cực và ở bên cạnh luôn có ông xã, gia đình đồng hành nên hiện tại Kiều Ly Phạm cảm thấy ổn hơn, có thêm sức mạnh để tiếp tục cho hành trình sắp tới.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động với đoạn clip ghi lại hành trình 6 tháng của Kiều Ly. Không ít người thể hiện sự đồng cảm vì ai cũng hiểu, làm IVF là một quá trình dài rất khó khăn. Nhiều bạn bè, người hâm mộ của vợ chồng Kiều Ly Phạm cũng gửi lời động viên, truyền năng lượng tích cực để cặp đôi có thể tiếp tục trong hành trình tới.

- “Mình cũng vừa làm và cũng không thành công. Cùng cố gắng nhé, vững niềm tin lên nha”.

- “Xem clip mới hiểu hành trình vất vả thế nào. Cố lên nhé chị, luôn yêu thương và bên cạnh chị”.

- “Mình hiểu cảm giác này, hồi hộp, chịu đau từng ngày nhưng vẫn chưa có tin vui. Nhưng không sao, thiên thần rồi sẽ xuất hiện với gia đình mình”.

- “Cố gắng giữ tinh thần thoải mái, ăn uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục lần 2 nha”.

- “Những ai đã từng trải qua, xem clip này bật khóc luôn. Em cũng như chị và giờ đã thành công rồi. Chúc chị may mắn nhé”.

