Cơn sốt toàn cầu của Frankenstein

Ngay khi ra mắt, Frankenstein (2025) của Guillermo del Toro đã trở thành một hiện tượng điện ảnh toàn cầu. Bộ phim nhanh chóng vươn lên top 1 trên Netflix ở 85 quốc gia, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và các diễn đàn điện ảnh quốc tế. Thành tích này không chỉ xuất phát từ tên tuổi của đạo diễn lừng danh hay nguồn tư liệu kinh điển từ tiểu thuyết Mary Shelley, mà còn nhờ chiến lược phát hành linh hoạt: kết hợp chiếu rạp hạn chế và phát trực tuyến toàn cầu.

Về mặt đánh giá chuyên môn, phim đạt 86% trên Rotten Tomatoes, phản ánh sự đồng thuận cao từ giới phê bình, và được chấm 7,7/10 trên IMDb. Những con số này cho thấy Frankenstein vừa là hiện tượng thị giác, vừa được công nhận về chất lượng nội dung và diễn xuất.

Bộ phim đang thống trị Netflix toàn cầu

Frankenstein kể về Victor Frankenstein - một nhà khoa học thiên tài nhưng đầy kiêu ngạo, quyết tâm chinh phục cái chết và tạo ra sự sống từ các mảnh vật chất và năng lượng điện. Khi sinh vật (do Jacob Elordi thủ vai) được hình thành, câu chuyện vượt ra khỏi khuôn khổ kinh dị thông thường để mở ra hành trình tìm kiếm nhân tính, sự thấu hiểu và khát khao được chấp nhận.

Sinh vật bị xã hội ruồng bỏ, phải tự học cách hiểu thế giới và nhận thức về bản thân. Trong khi đó, Victor dần nhận ra hậu quả từ tham vọng quá lớn: quyền lực sáng tạo bị phản kháng, tình yêu bị từ chối, và tội lỗi dần trở thành gánh nặng. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa người sáng tạo và tạo vật, vừa đối kháng vừa đối thoại, vừa mang tính biểu tượng vừa đầy xúc cảm.

Bối cảnh của phim được chăm chút tỉ mỉ: từ phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tháp cô lập đến Bắc Cực phủ băng, kết hợp ánh sáng và bóng tối theo phong cách Gothic đậm chất Guillermo del Toro. Khung hình rộng, màu sắc tông trầm kết hợp tông đỏ, đen đặc trưng tạo nên cảm giác vừa hùng vĩ vừa u ám, vừa tráng lệ vừa cô đơn, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc từ kinh ngạc, xúc động đến căng thẳng và ám ảnh.

Kiệt tác vừa đẹp vừa đắng

Giới phê bình quốc tế dành cho Frankenstein nhiều lời khen ngợi sâu sắc và hoa mỹ. Metacritic ghi nhận phim với 95 điểm và đánh giá: "Bằng cách tạo ra một thế giới ba chiều cho diễn viên, del Toro kích thích trí tưởng tượng của họ và của khán giả. Kết quả là một tác phẩm vừa đẹp vừa đắng, đôi khi kinh hoàng, nhìn vào ý nghĩa thật sự của việc làm con người".

The Guardian nhận xét: "Del Toro hồi sinh một tác phẩm kinh điển dưới dạng một bi kịch đẹp một cách kinh khủng". Bài phê bình này khen ngợi phong cách điện ảnh Gothic, cách xây dựng không gian và ánh sáng, nhưng đồng thời lưu ý phim mang sắc thái melodrama - tập trung cảm xúc và bi kịch cá nhân, đôi khi hơi dồn dập.

"Một trong những tác phẩm hay nhất của del Toro, xứng đáng phải xem trên màn chiếu lớn", Hollywood Reporter nhận định. Ngoài ra chuyên trang điện ảnh này còn nhấn mạnh sự đầu tư kỳ công vào hình ảnh, bối cảnh, ánh sáng và màu sắc, tạo ra một thế giới điện ảnh hoành tráng, quy mô sử thi, vừa đẹp mắt vừa giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Jacob Elordi trong vai sinh vật được ca ngợi là trung tâm cảm xúc của phim, đưa nhân vật vượt khỏi khuôn mẫu quái vật thông thường, trở thành linh hồn đầy tổn thương, khao khát tình yêu và sự chấp nhận.

Dù nhận nhiều lời khen, Frankenstein vẫn gặp một số ý kiến trái chiều. Một số nhà phê bình cho rằng nhịp phim chậm, đặc biệt ở phần đầu nhiều thông tin được giải thích dài dòng khiến cảm giác bị kéo lê. Một số khác nhận xét rằng thiết kế quá hoành tráng và mỹ thuật đẹp đến mức đôi khi lấn át nội dung, khiến khán giả cảm giác bị "ngợp" và thiếu cảm giác căng thẳng kinh dị thuần túy.

Ngoài ra, với người xem mong đợi một bản chuyển thể gần như nguyên tác hoặc tập trung vào jump‑scare, bộ phim có thể không đáp ứng hoàn toàn. Tuy nhiên, những hạn chế này cũng chính là cái giá phải trả để tạo nên một tác phẩm điện ảnh vừa nghệ thuật vừa sâu sắc.

Nhìn chung, Frankenstein (2025) là một trong những bộ phim chuyển thể kinh điển xuất sắc của nhiều năm gần đây. Thành công toàn cầu với top 1 Netflix ở 85 quốc gia, cùng điểm Rotten Tomatoes và IMDb cao, chứng tỏ phim vừa hấp dẫn khán giả vừa được giới chuyên môn đánh giá cao. Đây là một trải nghiệm điện ảnh đầy mỹ thuật, cảm xúc và suy ngẫm về nhân tính, quyền lực và cô đơn. Nếu bạn yêu thích điện ảnh nghệ thuật, muốn thấy mỗi khung hình như một bức tranh sống động, Frankenstein chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua.