Kiến tạo những công trình đẳng cấp cùng AAT Decor

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, nhu cầu sở hữu không gian sống tiện nghi, hiện đại ngày một tăng cao, cùng với đó là sự phát triển của các dịch vụ thiết kế nội thất. Với mong muốn được cá nhân hóa không gian sống, không ít người sẵn sàng chi hàng tỷ đồng để cải tạo lại căn nhà, nơi nghỉ dưỡng của mình theo phong cách yêu thích.

Đi kèm với nhu cầu và sự cạnh tranh ngày một tăng cao, ngành thiết kế và thi công nội thất đã chứng kiến nhiều sự bứt phá của các công ty trên thị trường. Trong số đó không thể không kể đến AAT Decor - đơn vị chuyên thiết kế, thi công các công trình biệt thự, villas, nhà phố, dịch vụ F&B và văn phòng tại TP Hồ Chí Minh.

Không gian sống ấn tượng AAT thiết kế cho khách hàng (Ảnh: Q&T’s Villa)

Các công trình kiến trúc nhà ở và biệt thự do AAT Decor thiết kế được đánh giá cao về tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, đồng thời đáp ứng được thị hiếu đương đại với những phong cách dẫn đầu xu hướng. Trong số đó có thể kể đến công trình Q&T's Villa và T's Villa theo phong cách Tropical, G's Villa, Hill’s Villa Mũi Né đậm chất Indochine. Cùng với đó là chuỗi các căn hộ, nhà phố với phong cách sang trọng, hiện đại được đông đảo khách hàng ưa chuộng hiện nay.

Công trình Q&T’s villa của gia đình diễn viên Vân Trang với phong cách tropical style mang đến cảm giác yên bình và thoải mái

Bằng sự tài hoa và tinh tế, các kiến trúc sư AAT Decor đã hiện thực hóa những không gian sống trong mơ. Các công trình này không chỉ tận dụng được cảnh quan và môi trường xung quanh mà còn toát lên được gu thẩm mỹ và sở thích riêng của gia chủ. Tiêu biểu trong số đó là Q&T’s villa của gia đình diễn viên Vân Trang, nơi mang đến sự yên bình, tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên. Được biết, gia đình nữ diễn viên rất hài lòng với tổ ấm của mình hiện tại.

Phong cách Indochine mang đến nét đẹp văn hóa Đông Dương, giúp kiến trúc châu Âu cổ điển trở nên gần gũi tại G’s Villa

Xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua kiến trúc độc bản

Không chỉ yêu cầu cao về không gian sống hàng ngày, người dân còn quan tâm không gian kiến trúc khi sử dụng các dịch vụ từ du lịch nghỉ dưỡng đến các thẩm mỹ, F&B,... Một khách sạn đẹp sẽ khiến khách lưu trú ghé lại nhiều lần. Một nhà hàng thiết kế thời thượng sẽ là thứ thu hút thực khách đến tham quan bên cạnh những món ăn ngon,... Có thể nói, không gian kiến trúc là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và đem đến nhiều giá trị gia tăng cho các nhà kinh doanh.

AAT Decor thành công xây dựng những không gian nghỉ dưỡng sang trọng mang đậm dấu ấn riêng (Ảnh: Hill’s villa Mũi Né)

Thấu hiểu nhu cầu của thị trường, AAT Decor đã thành công đem đến cho khách hàng các công trình kiến trúc ấn tượng, vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa tôn vinh được những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu. Ngoài lĩnh vực nội thất, AAT Decor còn cung cấp các dịch vụ thiết kế ngoại thất ở nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau tại các vị trí địa lý đa dạng.

Đặc biệt đối với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, AAT Decor đã thành công giúp khách hàng xây dựng được hình ảnh bên ngoài đẹp mắt, ấn tượng, góp phần định vị được dấu ấn thương hiệu trên thị trường. Một số công trình dịch vụ nổi tiếng của AAT Decor có thể kể đến quán bar The Arth Saigon, Ciocan Bistrot & Lounge, nhà hàng Mạ Quán,...

Không gian đậm chất nghệ thuật tại The Arth Saigon

Đặc biệt, sự độc đáo trong kiến trúc của The Arth Saigon đã trở thành một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch khi đến với TP Hồ Chí Minh. Quán bar này còn được giải Á Quân vinh danh trong Top 3 của "Best Bar Design", nằm trong khuôn khổ giải thưởng The Bars Awards.

Đại diện AAT Decor chia sẻ: "Tại AAT Decor, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng khách hàng, nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu nhằm tạo nên những giải pháp thiết kế và thi công nội thất mang điểm nhấn riêng, phù hợp với mong muốn và chi phí đầu tư. Đồng thời AAT Decor luôn là đơn vị đề cao tính sáng tạo, có trách nhiệm với chất lượng thi công và cam kết tiến độ dự án, theo sát công trình từ khi bắt đầu để đảm bảo đem lại giá trị thật cho khách hàng".

Hy vọng với chất lượng dịch vụ ngày càng cao, AAT Decor sẽ tiếp tục kiến tạo những công trình đẳng cấp, thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế nội thất tại Việt Nam.

