Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường tài chính, giá trị của một thương hiệu ngân hàng không chỉ nằm ở những con số giao dịch khô khan, mà đọng lại ở cách họ thấu hiểu từng nhu cầu nhỏ nhất và trao gửi những đặc quyền thực sự đo ni đóng giày cho mỗi khách hàng.

Hành trình tích lũy và vun đắp cho tương lai của mỗi gia đình hiếm khi đi theo một lối mòn chung. Có người tìm kiếm sự an toàn chắc chắn qua thời gian, có người lại kỳ vọng vào những bước đi chiến lược kết hợp linh hoạt giữa đầu tư và bảo vệ. Hiểu được ranh giới mong manh giữa những lo toan thường nhật và khát vọng vươn lên ấy, SACOMBANK không đơn thuần cung cấp các giải pháp tài chính, mà chọn cách đồng hành như một người tri kỷ, nơi mọi nhu cầu dù là nhỏ nhất đều được lắng nghe và trân trọng.

Khi sự thấu hiểu tạo nên những đặc quyền riêng

Sự khác biệt chưa bao giờ đến từ những sản phẩm đại trà, mà bắt nguồn từ khả năng đáp ứng chính xác những điều khách hàng đang cần.

Thay vì những gói dịch vụ rập khuôn, hệ sinh thái giải pháp tài chính và bảo hiểm tại SACOMBANK được thiết kế như một bộ sưu tập những mảnh ghép vừa vặn. Đó có thể là sự đồng hành nhịp nhàng theo từng giai đoạn sống với An Tâm Hạnh Phúc, sự cởi mở linh hoạt cùng các quỹ đầu tư qua An Tâm Đầu Tư, hay sự cam kết chắc chắn về một điểm tựa vững chãi khi hợp đồng đáo hạn cùng An Tâm Vững Bước. Mỗi sản phẩm mang một màu sắc riêng, cho phép mỗi người tự do kiến tạo bức tranh tài chính đúng với khẩu vị và mục tiêu của riêng mình.

Nhưng sự tinh tế không dừng lại ở đó. Trải nghiệm tại SACOMBANK còn được nâng niu từ những nhu cầu rất thật trong đời sống hằng ngày. Gói đặc quyền SACOMBANK CARE ra đời chính là một minh chứng cho cách ngân hàng kết nối sự an tâm dài lâu với những tiện ích thiết thực sát sườn: từ ưu đãi lãi suất khi gửi tiết kiệm, sự hỗ trợ kịp thời trong các hạn mức vay vốn, cho đến những đặc quyền miễn giảm phí thường niên hay chăm sóc tài khoản VIP. Không hào nhoáng hay xa cách, những đặc quyền ấy hiện diện hữu hình, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và mang lại sự nhẹ nhõm cho nhịp sống mỗi ngày.

Gói đặc quyền ưu đãi SACOMBANK CARE kết hợp các giải pháp bảo hiểm với quyền lợi trong giao dịch ngân hàng

Sự sẻ chia kín đáo trong từng bước đệm tương lai

Một kế hoạch dài hạn luôn cần những khởi đầu vừa vặn. Hiểu rằng giai đoạn đầu của sự chuẩn bị đôi khi cần thêm những cú hích về mặt nguồn lực, SACOMBANK lựa chọn cách đồng hành thiết thực thông qua những chính sách hoàn phí được thiết kế bài bản và thấu đáo đến hết ngày 31/12/2026.

Chương trình ưu đãi giúp khách hàng tối ưu hơn chi phí khi tham gia bảo hiểm

Sự hỗ trợ này hiện diện như một điểm tựa tài chính nhẹ nhàng ngay từ những bước chân đầu tiên. Với những khách hàng lựa chọn An Tâm Hạnh Phúc hay An Tâm Đầu Tư, khoản hoàn phí 20% cho hợp đồng từ 15 triệu đồng và lên đến 25% cho mức phí từ 30 triệu đồng ở năm đầu tiên, kết hợp cùng mức hoàn 10% khi tiếp tục đóng phí năm thứ hai chính là lời cam kết đồng hành dài hạn. Trong khi đó, những ai ưu tiên giải pháp tích lũy ngắn hạn cùng An Tâm Vững Bước với phương thức đóng phí hai năm cũng nhận được mức hoàn tiền lên tới 30% phí năm đầu. Không đặt nặng yếu tố chiêu thị, mỗi con số hoàn phí đều được tính toán như một sự chia sẻ chi phí thực chất, giúp hành trình an tâm của mỗi gia đình trở nên thong dong và trọn vẹn hơn.

Đôi khi, giá trị lớn nhất mà một ngân hàng mang lại không nằm ở quy mô hay tốc độ, mà nằm ở cảm giác an tâm khi khách hàng nhận ra: mình đang được đặt vào vị trí ưu tiên. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa các giải pháp tài chính chuyên sâu và những đặc quyền tận tâm, SACOMBANKvẫn đang lặng lẽ viết tiếp hành trình mang đến sự chủ động và bình yên cho mỗi khách hàng, đúng như tinh thần trọn vẹn của thông điệp "Vững vàng sống AN".