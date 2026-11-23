Gửi tại quầy: OCB niêm yết lãi suất cao nhất 4,75%/năm

Theo các biểu lãi suất được tổng hợp, tại kỳ hạn 1 tháng, OCB niêm yết lãi suất tiết kiệm thông thường tại quầy ở mức 4,75%/năm, cao nhất trong nhóm 5 ngân hàng được khảo sát. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận khoảng 197.917 đồng tiền lãi sau một tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại MSB, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại quầy ở mức 4,5%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 187.500 đồng sau một tháng.

Nam A Bank cũng áp dụng lãi suất 4,5%/năm đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 187.500 đồng tiền lãi.

Trong khi đó, VIB niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,25%/năm đối với khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận khoảng 177.083 đồng tiền lãi.

LPBank áp dụng lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,0%/năm dành cho khách hàng thông thường. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt khoảng 166.667 đồng sau một tháng, thấp nhất trong nhóm được so sánh.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất tiết kiệm tại quầy và trực tuyến của 5 ngân hàng, đồng thời tính toán số tiền lãi dự kiến với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online LPBank 4,00 166.667 đồng 4,30 179.167 đồng MSB 4,50 187.500 đồng 4,75 197.917 đồng Nam A Bank 4,50 187.500 đồng 4,60 191.667 đồng VIB 4,25 177.083 đồng 4,35 181.250 đồng OCB 4,75 197.917 đồng 4,75 197.917 đồng

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 1/12, giả định khách hàng gửi đủ kỳ hạn 1 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ. Số tiền lãi được làm tròn đến đồng.

Gửi online: MSB và OCB cùng dẫn đầu với lãi suất 4,75%/năm

Ở kênh trực tuyến, MSB và OCB cùng niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,75%/năm, cao nhất trong nhóm 5 ngân hàng được khảo sát. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng tại hai ngân hàng này dự kiến nhận khoảng 197.917 đồng tiền lãi sau một tháng.

Đáng chú ý, tại MSB, lãi suất gửi online cao hơn 0,25 điểm % so với gửi tại quầy, tương ứng số tiền lãi cao hơn khoảng 10.417 đồng đối với khoản tiền gửi 50 triệu đồng. Trong khi đó, OCB áp dụng cùng mức lãi suất 4,75%/năm cho cả hai hình thức gửi tiền.

Tại Nam A Bank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,6%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt khoảng 191.667 đồng, cao hơn khoảng 4.167 đồng so với gửi tại quầy.

VIB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,35%/năm đối với khoản tiền gửi từ 2 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 181.250 đồng tiền lãi, cao hơn khoảng 4.167 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Trong khi đó, LPBank áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,3%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận khoảng 179.167 đồng tiền lãi, cao hơn 12.500 đồng so với gửi tại quầy.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng, MSB và OCB có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm được khảo sát, cùng đạt 4,75%/năm, tương ứng khoảng 197.917 đồng tiền lãi. LPBank có mức lãi suất online thấp nhất, ở mức 4,3%/năm, tương ứng khoảng 179.167 đồng.

Ở kênh tại quầy, OCB dẫn đầu với lãi suất 4,75%/năm, trong khi LPBank thấp nhất ở mức 4,0%/năm. Chênh lệch lãi suất giữa hai ngân hàng là 0,75 điểm %, tương ứng khoảng 31.250 đồng tiền lãi đối với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong một tháng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 23/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.