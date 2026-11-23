Trong khi nhiều ngân hàng miễn phí chuyển khoản nhanh 24/7, một ngân hàng vẫn thu phí dịch vụ này.

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) thông báo điều chỉnh chính sách phí dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 đối với khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 1/12/2025.

Theo đó, IVB sẽ chấm dứt chính sách miễn phí dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 được triển khai từ ngày 21/11/2023. Thay vào đó, ngân hàng áp dụng chính sách miễn, giảm phí dựa trên mức độ đóng góp của khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ như tiền gửi, khoản vay, giao dịch thẻ...

Cụ thể, khách hàng có thu nhập đóng góp từ các dịch vụ ngân hàng đạt từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được miễn phí chuyển tiền nhanh 24/7. Với những khách hàng có mức đóng góp dưới 10 triệu đồng, IVB áp dụng hai mức phí.

Trong đó, giao dịch có giá trị dưới 500.000 đồng chịu phí 4.125 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT). Đối với giao dịch từ 500.000 đồng đến dưới 10 triệu đồng, mức phí là 2.750 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT).

IVB cho biết hệ thống ngân hàng sẽ định kỳ tính toán và ghi nhận mức đóng góp của từng khách hàng dựa trên dữ liệu giao dịch cũng như các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

Phần lớn ngân hàng vẫn duy trì miễn phí chuyển tiền online

Trên thị trường, miễn phí chuyển khoản trực tuyến đã trở thành một trong những chính sách cạnh tranh quen thuộc của các ngân hàng nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch trên nền tảng số, giảm phụ thuộc vào quầy giao dịch và gia tăng mức độ gắn bó với ứng dụng ngân hàng.

Nhiều ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, VIB,... đang triển khai chính sách miễn phí chuyển tiền trực tuyến, trong đó có dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.

Hạn mức chuyển tiền có thể đạt 5 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng/ngày tùy theo từng ngân hàng, phương thức xác thực và phân khúc khách hàng. Tuy nhiên, mỗi giao dịch được giới hạn dưới 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng phải thực hiện xác thực sinh trắc học đối với giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc khi tổng giá trị các giao dịch chuyển tiền trong ngày vượt 20 triệu đồng.