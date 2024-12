Kiến nghị xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên gác chắn tàu bị đánh gãy xương mũi khi đang làm nhiệm vụ ở TP.HCM

Liên quan đến vụ “Nữ nhân viên gác chắn tàu ở TP Thủ Đức bị đánh gãy xương mũi” như đã thông tin, chiều 31/12, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn có văn bản kiến nghị Công an phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TPHCM) xử lý nghiêm vụ việc trên.

Theo Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn, thời gian qua trên toàn tuyến đường sắt quốc gia xảy ra rất nhiều vụ việc liên quan đến trộm cắp vật tư thuộc tài sản quốc gia, các vụ việc người đi đường thiếu ý thức khi qua đường ngang. Những việc này làm tăng nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu, an toàn cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh ghi nhận vụ việc

Mới đây nhất là khoảng 20 giờ 40 ngày 30-12, tại đường ngang Km1717+600 (chùa Ưu Đàm, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), nhân viên đã đóng chắn chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 thông qua. Khi phương tiện cùng người tham gia giao thông dừng chờ tàu qua thì một cặp vợ chồng chở nhau trên xe máy yêu cầu nhân viên mở chắn cho qua. Tuy nhiên, khi nhân viên gác không đồng ý, người phụ nữ trên liền chửi bới.

Đồng thời, người phụ nữ xuống xe, xông vào hành hung nhân viên T.B. (lúc này tàu thông qua đường ngang). Dù mọi người can ngăn, nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục lao vào đánh, chửi nữ nhân viên gác tàu dẫn tới thương tích.

Cũng theo đơn vị này, hành động của người phụ nữ đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật đường sắt; xúc phạm, hành hung, cố ý gây thương tích cho nhân viên đang làm nhiệm vụ. Hành động trên nếu không được kịp thời chấn chỉnh, răn đe, sẽ là mối nguy hiểm uy hiếp đến an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng cho nhiều người tham gia giao thông qua khu vực, an toàn cho nhân viên gác chắn đường ngang đang làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang và tránh lặp lại sự việc tương tự, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn kiến nghị Công an phường Hiệp Bình Chánh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Hiệp Bình Chánh cùng Công an TP Thủ Đức đang lấy lời khai người phụ nữ nói trên để xử lý theo đúng quy định.