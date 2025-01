Nam thanh niên 'đi bão', tông gãy chân trung tá công an ở Hà Nội

Sau 48 giờ xác minh, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội truy xét, làm rõ và bắt giữ Hồ Xuân Sinh (SN 2004, quê huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, tạm trú tại phường Dương Nội, Hà Đông). Người này có hành vi "thông chốt", tông gãy chân một thành viên lực lượng 141H tại Hà Đông. Hồ Xuân Sinh hiện là lao động tự do.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi kết thúc trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối 2/1, Tổ công tác Y18A-141H triển khai cắm chốt theo kế hoạch tại ngã tư Quang Trung - Phùng Hưng (Cầu Trắng) thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Khoảng 22h37, tổ công tác phát hiện Hồ Xuân Sinh “đi bão” bằng xe mô tô nhãn hiệu Exciter BKS 89F1– 496.40, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, biểu hiện ngổ ngáo, chạy xe trên tuyến đường Quang Trung hướng về khu vực Thanh Xuân. Các thành viên trong Tổ công tác Y18A-141H triển khai lực lượng chặn bắt tại chốt.

Thấy lực lượng công an, nhưng không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm nên Sinh cố tình tăng ga bỏ chạy, đâm thẳng vào Trung tá Lê Hoàng Anh, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, thành viên tổ công tác. Sau đó, Sinh tiếp tục tăng ga, phóng xe bỏ chạy về hướng quận Thanh Xuân.

Trung tá Lê Hoàng Anh bị gãy 1/3 dưới xương chày bên trái, và đang điều trị tại khoa Chấn thương chung và vi phẫu, Bệnh viện Quân y 103.

Đến ngày 5/1, lực lượng Công an quận Hà Đông đã phối hợp, làm rõ và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hồ Xuân Sinh về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tại cơ quan điều tra, Hồ Xuân Sinh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.