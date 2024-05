Kịch bản không tưởng để siêu sao Lionel Messi giành Quả bóng vàng 2024

Hè 2023, siêu sao Lionel Messi rời châu Âu, chuyển đến Mỹ khoác áo Inter Miami. Chính vì điều này, nhiều người hâm mộ và chính Messi đều cho rằng Quả bóng vàng 2023 sẽ là lần cuối siêu sao người Argentina giành được danh hiệu này.

Tuy nhiên, khi mùa giải 2023-2024 đang đi vào hồi kết, Messi vẫn đang nằm trong ứng viên cho Quả bóng vàng 2024. Goal đánh giá Messi đứng thứ 16 trong danh sách ứng viên. Còn Score90 xếp siêu sao Messi ở vị trí thứ 10 với 3% khả năng chiến thắng, chỉ kém 1% so với những Rodri hay Erling Haaland.

Như vậy, không phải không có cơ hội để Messi gây sốc với Quả bóng vàng thứ 9 trong sự nghiệp.

Messi giành 8 Quả bóng vàng trong sự nghiệp

Lợi thế của Messi

Dấu ấn đáng nhớ và chức vô địch lịch sử tại Mỹ

Thời điểm Messi gia nhập, Inter Miami chỉ là một tập thể rệu rã với chuỗi thua liên tiếp và xếp cuối tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Thế nhưng, với niềm cảm hứng mang tên Messi, Inter Miami đã tạo ra điều kỳ diệu với chức vô địch League Cup. Bản thân nhà vô địch World Cup 2022 cũng gây ấn tượng với 10 bàn sau 10 trận đầu tiên.

Mùa này, Messi cũng khởi đầu như mơ cho Inter Miami. Sau 9 trận đã ra sân tại MLS mùa này, chân sút 36 tuổi đã ghi 10 bàn và bỏ túi 9 kiến tạo.

Messi cùng Inter Miami vô địch League Cup hồi tháng 8 năm ngoái

Sự sa sút của các ứng viên

Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappe và Harry Kane là những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng suốt nhiều tháng.

Tuy nhiên, các cài tên này đều có những vấn đề nhất định. Harry Kane lập công với hiệu suất hơn 1 bàn/trận nhưng trắng tay cùng Bayern. Mbappe cũng không thể giúp PSG lọt vào chung kết C1. Bellingham mất phong độ với chỉ 1 pha lập công kể từ tháng 2. Haaland thì mất tích trong các trận cầu lớn.

Chính vì không có cái tên thật sự nổi lên, cơ hội vẫn còn cho các ứng viên còn lại, bao gồm cả Messi.

Sự tín nhiệm dành cho Messi

Nếu Messi lọt vào danh sách 30 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng, anh có thể tạo ra bất ngờ. Nhiều fan hẳn vẫn ngỡ ngàng bởi Messi đã giành The Best 2023 dù giải thưởng này không tính thành tích vô địch World Cup 2022.

Theo tiết lộ, Messi là cái tên xuất sắc nhất mọi thời trong mắt nhiều nhà báo, cầu thủ và HLV. Vì thế, những người này có xu hướng nghiêng về Messi trong các lá phiếu của mình. Tất nhiên, Quả bóng vàng có thể thức bầu khác so với The Best. Dù vậy, không thể phủ nhận lợi thế này của Messi so với các cái tên trẻ cùng thời.

Kịch bản trong mơ để Messi giành Quả bóng vàng 2024

Như đã nói, Messi vẫn chưa nằm ở nhóm ứng viên dẫn đầu. Vì thế, để tạo bất ngờ, siêu sao người Argentina cần có một chiến dịch hoàn hảo cho đến hết tháng 7.

Đầu tiên, siêu sao 36 tuổi cần tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng trong màu áo Inter Miami. Quan trọng hơn, Messi cần phải tỏa sáng để giúp tuyển Argentina bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Copa America.

Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021

Một điều kiện quan trọng khác là những ứng viên hàng đầu như Bellingham, Kane, Mbappe hay Vinicius Jr phải có một chiến dịch không như ý ở Euro/Copa America.

Quả bóng vàng 2024 được cho sẽ xét đến màn trình diễn các cầu thủ trong giai đoạn 1/8/2023 đến 31/7/2024. Nếu không có gì thay đổi, kết quả dựa theo lá phiếu của 100 nhà báo, đại diện cho 100 liên đoàn thành viên trong Top 100 của FIFA.