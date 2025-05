Khung hình gây sốt của nam diễn viên hot nhất thế giới: 2 tay nắm giữ 2 "bảo bối", quả thật thắng đời 2-0!

Sau 2 năm yêu, cuối cùng Timothée Chalamet - Kylie Jenner đã "công khai danh phận" trên thảm đỏ Lễ trao giải David Di Donatello lần thứ 70 ở Rome, Ý. Sau khi sự kiện kết thúc, bức ảnh cặp đôi ra về đã gây bão mạng xã hội, hot rần rần chẳng kém gì ảnh cặp đôi tình tứ trên thảm đỏ.

Trong bức ảnh này, 2 tay Timothée Chalamet đã nắm 2 "bảo bối". Tay trái anh cầm tượng vàng của giải David Di Donatello cho thành tựu trong phim ảnh. Giải thưởng này được xem là "Oscar nước Ý", việc Timothée Chalamet còn trẻ tuổi đã giành giải được coi là 1 bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tay phải Timothée Chalamet nắm lấy Kylie Jenner - cô bạn gái xinh đẹp nóng bỏng, là 1 trong những nữ triệu phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ với khối tài sản 710 triệu USD (18,4 ngàn tỷ đồng). Chứng kiến Timothée Chalamet có sự nghiệp thành công lẫn đời tư hạnh phúc, khán giả không khỏi thốt lên: "Anh thắng đời 2-0 rồi".

Khung hình cặp đôi ra về sau Lễ trao giải David Di Donatello nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Timothée Chalamet "thắng đời 2-0" khi vừa nắm giữ tượng vàng "Oscar nước Ý"...

... vừa nắm tay cô bạn gái triệu phú

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 2 năm qua. Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ yêu nhau nghiêm túc và đã ra mắt gia đình đối phương. Lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm trước toàn thế giới là tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Cùng với việc cặp đôi "công khai danh phận" trên thảm đỏ, nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu cho một "đám cưới thế kỷ" sắp được diễn ra.

Sau 2 năm yêu, cuối cùng Timothée Chalamet - Kylie Jenner đã "công khai danh phận" trước bàn dân thiên hạ

Họ còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi lên sân khấu nhận giải

