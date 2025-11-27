Khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác tại vùng trũng nhất ở Tuy Hòa sau lũ dữ
Xóm Bầu Phước Khánh thuộc khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) là vùng trũng nhất ven hạ lưu thuộc khu vực cầu Đà Rằng. Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, nhiều nhà cửa đổ sập, tan nát khiến người dân đau đớn tột độ. Nhiều người lớn tuổi ở đây cho biết trận lũ lụt này kinh hoàng hơn trận lũ lịch sử năm 1993 rất nhiều.
Dòng nước từ sông đổ về ào ạt cuốn phăng tất cả. Những ngôi nhà xây tường chắc chắn cũng đổ hàng loạt trước sức mạnh ghê gớm của trận lũ lụt kinh hoàng này.
Người phụ nữ này cho biết, nhà bà đổ sập và bị phá nát hoàn toàn mặc dù nhà được xây rất kiên cố. Nhiều ngày qua, cả gia đình không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu.
Người phụ nữ này cho biết suốt những ngày qua, bà khóc khô nước mắt vì toàn bộ gia sản đã tan tành.
Khung cảnh đổ nát, hoang tàn hiện lên khắp nơi tại xóm Bầu Phước Khánh.
Nhiều người cho biết trận lũ lụt này quá sức khủng khiếp mà cả đời họ chứng kiến.
Người phụ nữ bước đi liêu xiêu giữa đống đổ nát.
Cuộc sống bình yên sau lũy tre làng bỗng hóa bi kịch nát tan, đau đớn tột cùng sau cơn lũ dữ.
Nhiều người lớn tuổi không còn nhà cửa.
Những mái nhà đổ nát, tan tành sau lũ.
Căn nhà của người phụ nữ bị lũ cuốn trôi tất cả. Lúc này, chị chỉ mong có chỗ để nghỉ ngơi, tá túc.
Những ánh mắt thất thần và mệt mỏi vì mất nhà, mất tài sản.
Người đàn ông cố tìm những gì còn dùng được trong đống đổ nát của mái ấm đơn sơ mà mình gây dựng bao năm mới có được.
Nhưng tất cả đã bị lũ cuốn mất hết.
Thiệt hại là quá lớn, quá khủng khiếp. Nhiều người dân ở đây cho biết họ không còn sức để khắc phục và mong chờ lực lượng chức năng giúp đỡ.
Đường làng giờ chỉ toàn rác thải chật kín.
Việc đi lại của người dân ở đây cũng là vấn đề nan giải.
Ngổn ngang sau lũ.
Cả ngôi nhà chỉ còn lại cái nền đầy bùn đất.
Một số nhà hảo tâm tìm đến chia sẻ khó khăn với người dân.
Bà con ở đây cho biết không biết cách nào để vực dậy vì thiệt hại quá lớn.
Ông Nguyễn Văn Tiến đau đớn, xót xa vì nhà cửa, của cải mất sạch.
Anh Ngô Văn Chiêm buồn bã đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình.
Người dân rất cần được chăm sóc y tế, thuốc uống vì môi trường, nước ở đây đều ô nhiễm nghiêm trọng sau lũ.
Người dân nỗ lực dọn dẹp mong mau trở lại cuộc sống bình thường.