Khu Vườn Bí Mật tập 7: Mẹ con Lê Bê La - Cu Tí đáng yêu gây sốt

Hai đứa trẻ lo lắng về sự xuất hiện của mẹ kế

Với những người phụ nữ trong xưởng gỗ, nếu như dì Ngọc được hai đứa trẻ khá cảm mến thì dì Hiền (Cao Thái Hà) lại vô tình khiến cho chúng không thoải mái khi luôn giám sát từng chút mọi hoạt động, thậm chí là giờ ăn giấc ngủ của chúng. Dì Hòa - người ở cùng hai đứa trẻ bữa giờ thì quá đỏm dáng, còn dì Thúy thì lại ham ăn, mê ngôn tình.

Quay trở về không gian của khu vườn bí ẩn, ngoài Lam Trường và Mỹ Tâm, khu vườn cũng chào đón thêm sự xuất hiện của những đứa trẻ mới. Đó là cu Tí - con của dì Ngọc - cũng chính là chủ nhân ánh mắt kì lạ dõi theo hai đứa trẻ trong bóng tối và bé Na - con của dì Hương bán hủ tiếu - chính là người đã lẻn vào khu vườn trồng rau. Thoạt đầu, vì hiểu lầm những luống rau là do dì Ngọc trồng nên Lam Trường và Mỹ Tâm hết lòng chăm bón, trong khi đó "chính chủ" của những luống rau là cô bé Na thì không khỏi thắc mắc vì sao rau do mình trồng lại trở nên xanh tốt như vậy. Bức tranh do Mỹ Tâm vẽ trong căn lều lại có sự biến đổi khiến hai anh em không khỏi thắc mắc, Mỹ Tâm cứ cho rằng đó là hồn ma của bà chủ đã tạo ra.

Hoàn cảnh của cu Tí và dì Ngọc cũng dần được hé lộ, vì chồng đi biển mất tích, dì Ngọc đành mang cu Tí lên thành phố, vì không có ai trông hộ và hoàn cảnh khó khăn nên dì Ngọc đành lén ông Phát giấu đồ ăn thừa cho cu Tí và mang cậu đi làm. Cu Tí vì mẹ bận làm việc nên không có gì chơi và lẻn vào khu vườn, đi tắm sông.

Câu nói của cu Tí khiến dì Ngọc và cả khán giả nhói lòng: "Mẹ ơi Tí không có ba, không có ai thương con hết"

Sự lén lút và lúng túng của dì Ngọc khiến chú Tài và dì Hiền sinh nghi. Sau khi dì Hiền tới khu trọ tìm hiểu và nghe bà Bảy nói xấu, dì Hiền lại càng có ấn tượng không tốt với dì Ngọc. Cùng lúc này, trong xưởng đột nhiên bị mất máy mài, những kẻ xấu lại vu cho dì Ngọc là người ăn cắp đồ. May mắn thay, Lam Trường và Mỹ Tâm đã vô tình quay lại được cảnh hai công nhân ăn cắp máy và minh oan cho dì Ngọc. Dì Ngọc được giải oan, còn hai đứa trẻ được ông Phát thưởng bằng cách cho phép vào khu vườn.

Ông Phát tìm cách tổ chức sinh nhật cho Gia Huy - cháu nội của mình - nhưng vì đã quá lâu không tiếp xúc với ông nội khó tính, lại vì hiểu lầm giữa ba Gia Huy và ông nội trước đó mà cậu bé trở nên xa cách và không muốn về dự sinh nhật của mình. Ông Phát buồn bã nhưng vẫn tiếp tục bữa tiệc cho những đứa trẻ, ông còn cho phép cu Tí cùng dự sinh nhật.

Sau những hiểu lầm được giải quyết, dì Hiền (Cao Thái Hà) và dì Ngọc (Lê Bê La) trở nên thân thiết với nhau hơn

Ông Phát bị đau chân, Lam Trường chữa cho ông bằng phương thuốc cũ khiến ông nhớ đến vợ mình. Sự xuất hiện của hai đứa trẻ làm ông Phát nguôi ngoai đi nỗi nhớ thương vợ, ông dần mở cửa thế giới và thân thiết hơn.

Cuối cùng thì ba Thuận cũng hội ngộ cùng hai đứa trẻ, trong bữa cơm gia đình, Lam Trường và Mỹ Tâm dần phát hiện ra cách đối xử đặc biệt của ba Thuận giành cho dì Hiền. Còn ông Phát, ông cũng đã phát hiện sự xâm nhập "bất hợp pháp" của hai đứa trẻ đối với khu vườn và căn nhà, điều này khiến ông vô cùng "tức giận", trước sự thành khẩn nhận lỗi của hai đứa trẻ, ông tha thứ và cho phép chúng vào vườn chơi nhưng phải đảm bảo an toàn.

Lam Trường và Mỹ Tâm lo lắng vì bị ông Phát mắng

Trong tập 8, Lam Trường và Mỹ Tâm cuối cùng cũng đã "bắt" được bé Na - kẻ trồng rau "bất hợp pháp" trong khu vườn với sự giúp đỡ của cô heo Sumo, nhiệm vụ đi tìm "mẹ kế" của hai đứa trẻ sẽ tiếp tục ra sao?

Bộ phim Khu vườn bí mật do Hãng phim 1 - SCTV sản xuất là một bộ phim thiếu nhi xoay quanh đề tài gia đình và những đứa trẻ. Những câu chuyện, tình huống không tập trung vào sự drama, tranh đấu hay hoàn cảnh khó khăn đau lòng thường thấy mà thông qua mắt nhìn của thế giới trẻ thơ, mỗi tình tiết đều trở nên hết sức đáng yêu và nhẹ nhàng. Hành trình của Khu vườn bí mật không chỉ là hành trình của trẻ thơ mà còn là hành trình để người lớn có thể quay về với thế giới hồn nhiên luôn bị chôn giấu bởi những áp lực lo toan từ bấy lâu. Nơi đó chúng ta có thể khóc, có thể cười giòn tan ngay sau đó, và quan trọng nhất là cảm thấy bình yên trong tâm hồn.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Thanh Bình, Cao Thái Hà, Lê Bê La, Lê Chi Na, Bảo Trí, Long Hồ, Đinh Mạnh Phúc cùng dàn sao nhí quen mặt như bé Phan Huy Khang, Thùy Linh, Bảo Ngọc, Nguyễn Tay Zhong Sheng, Gia Huy, Thuận Hưng… Phát sóng lúc 19:45 hàng ngày trên SCTV14 - Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.