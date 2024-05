Khu vui chơi trong Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông nghẹt người xếp hàng vào ngày nghỉ lễ cuối cùng

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng ngày 1-5, các tuyến đường ở TP.HCM vẫn còn khá vắng vẻ do nhiều người chưa quay lại thành phố. Mọi người cũng rất hạn chế ra đường trong thời tiết này. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết TP.HCM ngày 1/5 sáng và chiều nắng nóng trong khoảng 37 - 38 độ C (nhiệt độ thực tế ngoài trời lại trên 40 độ C), có chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao.

Người dân đổ xô đến TTTM tránh nóng và vui chơi

Tuy nhiên tại các quán cafe, TTTM, công viên thì rất đông gia đình đưa con trẻ đến chơi. TTTM là lựa chọn hàng đầu cho người dân trong dịp lễ này, phần để trốn cái nóng oi bức 40 độ C ngoài trời, phần vì có nhiều sự lựa chọn về ăn uống, mua sắm kết hợp vui chơi cho trẻ nhỏ ở các TTTM.

Ngoài các TTTM ở trung tâm TP như Vincom, Takashimaya… nhiều gia đình ở khu vực Bình Thạnh, Thủ Đức chọn Gigamall là điểm vui chơi tránh nóng hợp lý.

Từ 10h sáng, giới trẻ, gia đình đã đổ xô đến đây để uống cafe, mua sắm. Qua ghi nhận, một số gian hàng có chương trình khuyến mãi tốt trong dịp lễ. Tuy nhiên nhiều nhà hàng tại tầng ẩm thực thông báo phụ thu thêm 5% bill cho ngày lễ. Mặc dù vậy, số lượng khách vẫn rất đông, nhiều gia đình phải đặt bàn trước 2 tiếng mới đến lượt vào ăn.

Một điểm vui chơi đông nghẹt người xếp hàng tại quầy bán vé

Gia đình bác Đinh, 60 tuổi, ở quận Bình Thạnh chia sẻ: “Vợ chồng con cháu chúng tôi gồm 10 người tranh thủ đến vui chơi ăn uống tại đây tuy nhiên các nhà hàng, quán BBQ đều trong tình trạng quá tải, có nhà hàng cho đặt bàn nhưng thông báo sau 2 tiếng mới có bàn trống. Vì vậy chúng tôi phải lựa chọn ăn tại khu ẩm thực chung ở tầng 3 của Trung tâm thương mại”.

Còn tại các khu vui chơi trẻ em như TiniWorld, kidzoona, Dream kids, công viên khủng long… thì đông nghẹt gia đình và các em nhỏ. Trước cổng một khu vui chơi, có thể thấy hàng dài gia đình xếp hàng chờ mua vé.

“Tôi và chồng từ Tân Phú sang đây để đưa con đi chơi do thấy có khu vui chơi mới mở. Xếp hàng nãy giờ cũng hơn 15 phút mới đến lượt vào mua vé”, chị Yến, 36 tuổi, chia sẻ. Theo chị cho biết, giá vé ngày lễ đắt hơn ngày thường, 150k/ bé + 1 phụ huynh, nhiều trò chơi khác ngoài giá vé phải mua thêm từ 40k - 80k mới được chơi, phụ huynh thứ 2 cùng vào phải phụ thu thêm 20k. Chưa kể theo quy định thì bé và người lớn đều phải mang vớ nên tốn thêm tiền mua vớ cho cả gia đình, tiền ăn tiền nước….

Các bé được vui chơi thỏa thích cùng gia đình trước khi quay trở lại trường học vào ngày mai

Dự kiến trong chiều tối nay, lượng người dân đổ xô về lại TP.HCM sẽ tăng đột biến. Do vậy nhiều gia đình tranh thủ cho con đi chơi xong thì về nhà nghỉ ngơi để tránh kẹt xe, chuẩn bị cho ngày làm việc và học tập ngày mai, ngày 2-5.