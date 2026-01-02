KHÔNG TIN NỔI: Màn thay đổi ngoạn mục từ ngoại hình đến tính cách của con trai diễn viên đình đám

Từng gây tranh cãi vì tính cách ngang bướng và những hành động thiếu chuẩn mực ngay trên sóng truyền hình, con trai nữ diễn viên Vương Diễm nay khiến khán giả bất ngờ khi "lột xác" hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách và thành tích học tập.

Nếu nói dàn diễn viên "Hoàn Châu cách cách" là ký ức tuổi thơ của cả một thế hệ khán giả châu Á, thì Vương Diễm, người thủ vai Tình Nhi cách cách chính là một trong những gương mặt được nhớ tới nhiều nhất. Sau khi kết hôn với doanh nhân Vương Chí Tài, nữ diễn viên rời xa làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và cậu con trai duy nhất – Vương Hoằng Khâm (tên thân mật Cầu Cầu), sinh năm 2006.

Từ "cậu bé được nuông chiều" tới hình tượng gây tranh cãi

Cầu Cầu từng xuất hiện cùng mẹ trong một số chương trình truyền hình thực tế. Khi đó, cậu bé gây chú ý không chỉ vì xuất thân gia đình giàu có mà còn vì tính khí bốc đồng. Có thời điểm, cậu bị chỉ trích dữ dội sau khi tát mẹ ngay trên sóng truyền hình. Cậu cũng công khai phàn nàn rằng mẹ "keo kiệt" khi chỉ cho 1.000 NDT tiền tiêu vặt, trong khi bố chi 20.000 - 30.000 NDT mỗi tháng.

Những hành động ấy khiến dư luận gắn cho Cầu Cầu hình ảnh "đứa trẻ nhà giàu vô lễ, được nuông chiều từ nhỏ".

Tuy nhiên, đằng sau những tranh cãi là lựa chọn giáo dục khá cứng rắn của Vương Diễm. Cô giải thích rằng việc hạn chế tiền bạc hay đặt ra kỷ luật không phải vì khắt khe, mà để con hiểu giá trị lao động, tránh sa đà vào cuộc sống trong nhung lụa.

Hành trình uốn nắn kéo dài hơn 10 năm

Năm 2014, Vương Diễm quyết định đưa con trai tham gia chương trình "Baby, I'm Sorry", trải nghiệm cuộc sống ở vùng quê Quý Châu. Không còn tài xế riêng hay điều kiện sang trọng, Cầu Cầu phải đi bộ đường xa, làm việc nhà, sinh hoạt như những đứa trẻ nông thôn. Có lúc mệt đến ngủ gục ngay trên bàn học.

Trong một chương trình giải trí năm 2018, Vương Diễm tâm sự rằng hành trình dạy con kéo dài hơn 10 năm, không ít lần khiến cô mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy sự thay đổi từng chút ở con trai, cô cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.

Từ cậu bé hay tranh cãi với mẹ, Cầu Cầu bắt đầu biết quan tâm, chủ động tặng hoa, ôm mẹ trong những dịp đặc biệt. Cậu ghi những dòng thư xúc động, cảm ơn vì sự hy sinh của mẹ và hứa "sẽ sống thật tốt để mẹ tự hào". Điều mà công chúng từng nghĩ là "đứa trẻ không thể dạy dỗ" đã thay đổi theo cách chẳng ai ngờ tới.

Ngoại hình thay đổi ngoạn mục: cao 1m85, cơ bụng rắn rỏi

Không chỉ tính cách, ngoại hình của Cầu Cầu cũng "lột xác". Từ cậu bé mũm mĩm năm nào, con trai Vương Diễm hiện cao khoảng 1,85 m, thân hình vạm vỡ, cơ bụng săn chắc. Truyền thông Trung Quốc nhận xét gương mặt của cậu mang nhiều nét giống mẹ: thanh tú, sáng sủa và đậm chất điện ảnh. Không ít người cho rằng cậu "đẹp như nam thần", thậm chí được so sánh với các thần tượng Cbiz.

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình trưởng thành của Cầu Cầu chính là việc trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc.

Cậu được tuyển với tư cách vận động viên bóng rổ hạng nhất quốc gia, sau khi giảm tới 10 kg, luyện tập cường độ cao và ghi 28 điểm trong một trận đấu ở giải trung học. Thành tích này giúp Cầu Cầu đứng vào hàng vận động viên trẻ nổi bật, đồng thời chứng minh nỗ lực cá nhân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, dễ thấy sự thay đổi của Cầu Cầu không phải "một sớm một chiều". Đó là kết quả của phong cách giáo dục vừa yêu thương vừa nghiêm khắc mà Vương Diễm kiên trì theo đuổi.

Cô không để con trai lớn lên hoàn toàn trong nhung lụa, cũng không che chở mọi sai lầm. Trái lại, cô để con va vấp, trải nghiệm cực khổ và học cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Chính điều đó giúp Cầu Cầu từng bước trưởng thành hơn, tự thiết lập mục tiêu học tập, thể thao và rèn luyện bản thân.

Ngày nay, khi xuất hiện cùng mẹ, cậu không còn là cậu bé nóng nảy năm nào mà là một chàng trai cao lớn, chững chạc, biết quan tâm và khiến mẹ tự hào. Và có lẽ, đó chính là "vai diễn" đẹp nhất mà Vương Diễm từng đảm nhận không phải trên màn ảnh, mà trong vai trò làm mẹ.