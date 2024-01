Không tiền, không quan hệ, năm mới 2024 phải chọn đầu tư vào 3 lĩnh vực để tiền đẻ ra tiền, bỏ 1 lãi 10

Là dân tộc chịu nhiều khó khăn và phải sống rải rác khắp nơi, song người Do Thái vẫn được cả thế giới tôn vinh là những người thông minh và giỏi nhất. Bằng chứng, chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới nhưng họ lại kiểm soát đến 70% của cải của thế giới, 50% giải Nobel Kinh tế và 30% giải Oscar.

Tất nhiên, thành quả này không phải ngẫu nhiên để đạt được. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, không tiền, không quan hệ người Do Thái biết cách đầu tư vào 3 lĩnh vực để có thể lấy lại được tinh thần và vượt qua những khó khăn.

Những ngày đầu năm mới - thời điểm thích hợp để bạn lên kế hoạch, “F5” bản thân, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn “đầu tư” theo cách của người Do Thái để gặt hái thành công trong năm 2024.

1. Đầu tư vào kiến thức

Mọi đứa trẻ Do Thái đều được cha mẹ hỏi một câu như vậy khi còn nhỏ: "Nếu một ngày nhà bị cháy, con có thể đem theo thứ gì?". Khi đó có em trả lời là tiền, có em nói sẽ mang đồ quý giá như kim cương.

Phụ huynh Do Thái khi đó sẽ lắc đầu và gợi ý: "Nếu thứ này bắt buộc không có hình thù, không màu sắc, không mùi vị thì sao?". Khi trẻ không trả lời được, họ sẽ tiết lộ: "Hãy bảo vệ bản thân mình đầu tiên vì thứ đáng giá nhất có thể tồn tại cùng con bất chấp mọi biến cố chính là kiến thức. Chỉ cần con còn sống, không ai có thể lấy đi của con thứ tài sản này và kiến thức sẽ luôn theo con".

Nhà đầu tư huyền thoại Charlie Munger từng nói rằng tương lai sẽ luôn nằm trong tay những người học tập suốt đời. Từ những năm tháng còn đi học đến khi trở thành một luật sư và sau đó là nhà đầu tư, Munger vẫn không ngừng học tập, đọc sách báo và dựa vào kho kiến thức dồi dào để thành công.

Bản thân Munger vẫn luôn ngưỡng mộ Warren Buffett vì khả năng học tập như 1 cỗ máy của ông chủ Hathaway Berkshire. Nếu không làm việc, Buffett sẽ dành phần lớn thời gian để ngồi một chỗ và đọc sách.

2. Đầu tư cho sức khỏe

Nhà triết học Platon từng nói: “Cuộc sống có 3 loại tài sản lớn: Thứ ba là giàu có, thứ hai là cái đẹp và đầu tiên phải là sức khỏe”. So với những thứ khác, sức khỏe luôn là “số 1” trong cuộc sống. Sở hữu sức khỏe tốt, bạn mới có cơ hội để tận hưởng những điều tốt đẹp.

Một bài báo đăng trên tạp chí Neuroscience đã đề cập rằng những người thiếu ngủ có xu hướng tiết kiệm ít tiền hơn. Họ cho rằng thiếu ngủ sẽ làm chậm chức năng nhận thức và ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.

Một bài báo đăng trên tạp chí Neuroscience đã đề cập rằng những người thiếu ngủ có xu hướng tiết kiệm ít tiền hơn. Họ cho rằng thiếu ngủ sẽ làm chậm chức năng nhận thức và ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.

Một cuộc khảo sát do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện cũng chỉ ra rằng những người có thói quen tập thể dục thường kiếm được nhiều tiền hơn vì tập thể dục có tác dụng loại bỏ căng thẳng và cải thiện tinh thần. Ngủ ngon và tập thể dục thường xuyên giúp duy trì sức khỏe.

Chính vì lý do này người Do Thái luôn coi trọng việc tập thể dục thể thao. Họ cho rằng đây là cách giúp đào thải, tiêu trừ những tổn hại do thói quen xấu gây ra. Tuy nhiên, luyện tập thể dục thể thao cũng cần phải căn cứ vào tình hình sức khỏe của bản thân, lựa chọn hình thức thể thao hợp với thể trạng của mình, đây là điều vô cùng quan trọng.

Ngoài rèn luyện sức khoẻ thể chất, người Do Thái tập trung vào giữ một tinh thần vui vẻ, lạc quan. Lạc quan sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, đố kị, căm phẫn sẽ khiến người ta đoản mệnh, lo lắng khiến ta nhanh già, tâm tình vui vẻ, ăn gì cũng ngon miệng.

3. Đầu tư cho mối quan hệ

Điều thứ 3 đó là người Do Thái luôn sẵn sàng chi tiền để có được các mối quan hệ. Điều này đúng với câu nói: "20 tuổi kiếm tiền bằng thể lực, 30 tuổi kiếm tiền bằng khối óc, 40 tuổi kiếm tiền bằng quan hệ''.

Có một nhân viên bất động sản người Do Thái phụ trách việc bán các căn hộ của toà nhà. Các khách hàng muốn tìm hiểu về dự án thường sẽ hỏi chuyện nhân viên bảo vệ đứng cổng. Biết được điều này, anh nhân viên xây dựng mối quan hệ với những nhân viên bảo vệ, mời họ đi ăn tối, thậm chí còn tặng quà sau mỗi chuyến đi công tác. Theo thời gian họ là những người bạn của nhau.

Vì thế nên khi có khách hàng hỏi nhân viên bảo vệ về các căn hộ của toà nhà, người này thường giới thiệu đến anh. Vì thế anh luôn là người đầu tiên được khách hàng liên hệ nhờ tư vấn.

Thông thường, chúng ta có tâm lý nhận trước khi cho. Tức là mong muốn người khác rộng lượng với mình, sau khi nhận được lòng tốt, bạn mới giúp đỡ ngược lại. Thực tế, suy nghĩ này ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng mối quan hệ. Nếu đối phương cũng có suy nghĩ như vậy, hai người sẽ rất khó có thể hoà hợp.

Vậy làm thế nào để khắc phục tâm lý này để chúng ta chủ động đầu tư vào mối quan hệ với mọi người. Một phương pháp được đề cập trong Poor Charlie's Almanack, đó là suy nghĩ về lợi ích.

Điều này có nghĩa là bạn có thể suy nghĩ trước về những lợi ích bản thân sẽ nhận được nếu chủ động hào phóng trước với ai đó. Khả năng cao là bạn sẽ được nhiều hơn sự hào phóng từ đối phương. Vậy nên miễn suy nghĩ theo cách này, chúng ta sẽ rộng lượng và chủ động để kết nối với mọi người.