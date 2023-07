Không thể rời mắt với họa tiết khác lạ trong BST mới Shondo Shine

Shondo - Thương hiệu giày sandals quen thuộc gắn liền với kỷ niệm của các bạn học sinh - sinh viên nhiều năm qua. Các thiết kế của Shondo luôn thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích bởi kiểu dáng đặc biệt, độc quyền, màu sắc đa dạng cùng giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi học, đi chơi, đi làm.



BST Shondo Shine 2023 vừa ra mắt của Shondo

Là một thương hiệu luôn đề cao việc thể hiện sự đặc biệt của bản thân, mỗi dòng sản phẩm Shondo gắn liền với 1 câu chuyện, một cá tính riêng của từng cá nhân. Shondo truyền cảm hứng đến giới trẻ sống thật với chính mình thông qua những chi tiết tinh tế và khác biệt.

Trở lại với BST mới, "Shine" mang tinh thần tự do và khác biệt, tôn vinh sự đặc biệt của mỗi cá nhân. Shondo không chỉ mang đến một BST thời trang với họa tiết màu sắc mới lạ mà ở đó còn có những giá trị tinh thần, sự cổ vũ và ủng hộ nồng nhiệt dành cho cộng đồng.

Sandals Tanky phá cách, độc bản trong BST Shine

Chú trọng đến chất lượng, các sản phẩm sandals trong BST Shine vẫn sử dụng chất liệu quai webbing quen thuộc đem lại sự thoải mái, êm ái cho đôi chân khi sử dụng. Xu hướng đế Puffy Chunky được kết hợp khéo léo vào sản phẩm sandals Tanky giúp bạn hack dáng tối đa, bật tung cá tính. Riêng ở dòng F8 mới của nhà Shondo, bạn có thể tháo hoàn toàn quai ra khỏi đế, dễ dàng vệ sinh hoặc phối cùng các bộ quai khác màu tạo nên phiên bản riêng.

Sandals F8 với phần quai trước và sau có thể tháo rời

Dòng dép Trendy nổi bật được ra mắt trong BST Shine lần này

Hiện tại, BST Shondo Shine 2023 nổi bật nhất mùa hè đã được mở bán.



Be yourself – Show your shine!