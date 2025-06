Không thâu tóm được startup trị giá 32 tỷ USD, Meta tuyển luôn cả CEO và đồng sáng lập

Không dừng lại ở thương vụ 14,3 tỷ USD với Scale AI, Mark Zuckerberg tiếp tục mở rộng đế chế AI của Meta bằng cách chiêu mộ hai cái tên nổi bật trong cộng đồng công nghệ: Daniel Gross và Nat Friedman.

Cả Gross - CEO của Safe Superintelligence và Friedman - cựu CEO GitHub đều là những nhân vật có tiếng trong làng khởi nghiệp và đầu tư AI. Việc họ gia nhập Meta cho thấy tham vọng lớn của Zuckerberg trong cuộc đua phát triển siêu trí tuệ nhân tạo, giữa bối cảnh cuộc chiến nhân tài AI đang nóng hơn bao giờ hết.

Mark Zuckerberg và nguyên mẫu kính AI đang được Meta phát triển - Ảnh: Andrej Sokolow/Picture Alliance/Getty Images.

Điều thú vị là, trước đó Meta từng cố gắng thâu tóm toàn bộ Safe Superintelligence có mức định giá lên tới 32 tỷ USD (theo Financial Times), là startup do Ilya Sutskever sáng lập sau khi rời OpenAI. Nguồn tin giấu tên cũng tiết lộ với Financial Times rằng ngay sau khi giao kèo bất thành, Mark Zuckerberg lập tức đàm phán với Gross và đã đạt được thỏa thuận.

Gross và Friedman cùng gia nhập Meta, một nguồn tin khẳng định hai nhân vật này sẽ làm việc trong mảng sản phẩm, báo cáo trực tiếp cho Alexandr Wang.

Với khoản đầu tư khổng lồ và chiến thuật "săn đầu người" táo bạo, Meta đang cho thấy quyết tâm chạy đua với OpenAI, Google hay Microsoft trong nỗ lực với tới AGI - Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát.

Thế giới công nghệ chưa từng chứng kiến một thời điểm nào mà các công ty lại chi mạnh đến vậy cho nhân tài: Meta chi tới 100 triệu USD tiền thưởng ký hợp đồng, OpenAI chịu chi đến 6,5 tỷ USD cho Jony Ive và startup của ông. Trong cuộc đua này, Google và Microsoft đã từ lâu thực hiện những bước đầu tư với số tiền khổng lồ.

Trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo toàn cầu, Meta giờ đây không còn chỉ là gã khổng lồ mạng xã hội. Họ đang chuyển mình thành một trong những thế lực dẫn đầu trong hành trình tạo ra trí tuệ nhân tạo siêu việt, thứ được coi sẽ thay đổi hướng phát triển của xã hội loài người. Và rõ ràng, với những nước cờ táo bạo từ Zuckerberg, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.