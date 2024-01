Không sinh ra ở vạch đích, 2 điều cần nhớ để sớm tự do tài chính và làm điều mình yêu

Người trẻ và trăm điều khó thời suy thoái



Sau một năm 2023 nhiều khó khăn, lao động trẻ là nhóm gặp khá nhiều thử thách. Nhóm lao động trẻ tuy được đánh giá cao về khả năng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới và cập nhật liên tục nhưng cũng là nhóm nhanh bị đào thải do thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng hòa nhập với môi trường công việc. Theo Tổng cục Thống kê, con số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp lên đến 1,07 triệu người. Nhiều doanh nghiệp phá sản, cắt giảm lương thưởng khiến câu chuyện tài chính của người trẻ lại càng thêm khó khăn.

Sự phát triển của mạng xã hội cũng tạo thêm không ít "peer pressure" (áp lực đồng trang lứa) cho các bạn trẻ. Trong các hội nhóm "flexing" (khoe) trên Facebook hay nền tảng Tiktok, không khó bắt gặp câu chuyện về những 9x, thậm chí các bạn sinh năm 2000s khoe thẻ đen, ăn Omakase, khởi nghiệp thành công, xây biệt thự tặng bố mẹ… Bên dưới phần bình luận của những nội dung trên, nhiều người trẻ bày tỏ sự ti và áp lực khi bản thân cũng rất nỗ lực nhưng không đạt thành tựu gì đáng kể.

Người trẻ đối mặt với áp lực từ nhiều phía trong thời kỳ suy thoái.

Khi những mục tiêu lớn như mua nhà, mua đất giờ đây gần như ngoài tầm với, giới trẻ dần hướng sang những mục tiêu nhỏ và cá nhân hơn. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, các khóa học về tình yêu, quản lý tài chính, cuộc sống…hay thậm chí bói bài tarot được giới trẻ ưa chuộng nhằm giải toả lo âu và tìm định hướng. Các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật như làm gốm, vẽ tranh hoặc quay về thiên nhiên dã ngoại, trekking cũng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, ngay cả khi không đặt mục tiêu mua tài sản lớn, tiền bạc vẫn là mối quan tâm rất lớn. "Nếu chỉ có lương tháng, mình chỉ tạm đủ sinh hoạt phí hàng ngày. Phần tiền dùng cho du lịch, tham gia các workshop nghệ thuật mà mình đam mê đều đến từ nguồn thu nhập từ công việc bán thời gian. Thời gian tới, mình dự định chuẩn bị một khoản nhỏ và thử sức với việc đầu tư. Như vậy mình sẽ có thêm thời gian làm những điều mình thích", Phương Ly (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.



Muốn sớm tự do tài chính, đừng bỏ qua 2 điều này

Với đích đến là tự do tài chính, các bạn trẻ cần nhiều thử hơn chỉ tăng ca, nỗ lực làm việc. Trước khi bắt đầu học những kiến thức tài chính chuyên sâu, bạn trẻ cần bắt đầu với 2 tips quản lý túi tiền này.

1. Luôn biết trong túi có bao nhiêu tiền:

Điều cơ bản nhất của quản lý tài chính cá nhân là rõ ràng trong mọi khoản thu chi. Ngay khi nhận nguồn thu cố định như tiền lương, hãy bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch chi tiêu. Phần tiền cần được chia thành những khoản: chi tiêu cố định (tiền nhà, điện nước, xăng xe, học phí…), chi tiêu không cố định (quần áo, đám tiệc, cà phê…) và khoản dự phòng. Ví dụ, với mức lương văn phòng cơ bản là 8 triệu, khoản chi cố định cho thuê nhà không nên vượt quá 20% tổng thu nhập và tích luỹ ít nhất 20% thu nhập cho quỹ tiết kiệm hoặc dự phòng.

Với những người hay có khoản chi đột xuất như đám tiệc, quà tặng hay các hoạt động giải trí, nên tự đặt ra một mức số dư tối thiểu cho bản thân. Khi tài khoản chạm mức, nên hoãn ngay các khoản chi không bắt buộc còn lại để giữ bản thân luôn ở mức an toàn.

2. Tiết kiệm nhưng không để tiền "chết":

Không nên nhầm lẫn khái niệm tiết kiệm và để tiền ở yên một chỗ. Tiết kiệm là có sẵn mục tiêu sử dụng tiền và kế hoạch liên tục bơm thêm, tối ưu khoản tiền tích luỹ. Việc để tiền ở yên một chỗ chỉ đơn giản là đặt tất cả số dư của mình vào một rổ và chờ đợi. Với tình trạng lạm phát, tiền mất giá như hiện nay, chỉ sau một vài năm, số tiền tiết kiệm đã giảm giá trị rất nhiều so với thời điểm ban đầu. Vì vậy, cách giữ tiền tốt nhất là để dòng tiền "sống" và liên tục sinh lời.

Để dòng tiền "sống", trước tiên cần xác định đây là khoản tiết kiệm cho kế hoạch dài hơi (học phí, tiền chăm sóc sức khỏe, các mối quan hệ xã hội…) hay là khoản cho dự định trực tiếp (vốn kinh doanh, đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ công việc…). Tùy mỗi mục tiêu, chúng ta có thể hoạch định con số tích luỹ cụ thể và thời hạn để tích luỹ. Trong đó, đầu tư chứng khoán đang là cách "nuôi" tiền được người trẻ ưu ái vì không đòi hỏi nhiều chi phí bắt đầu, có thể dễ dàng tìm các nguồn thông tin, kiến thức. Đặc biệt, việc đầu tư đúng cách sẽ không ảnh hưởng đến công việc hay các hoạt động hàng ngày. So với đi làm thêm việc, nhiều bạn trẻ chọn chứng khoán để nhanh chóng có dư và thêm thời gian cho bản thân. Để bắt đầu với chứng khoán, các nhà đầu tư trẻ cần lưu ý lựa chọn nguồn thông tin xác đáng cũng như một đơn vị uy tín để cùng đồng hành. Chứng khoán Mirae Asset là một trong những cái tên hàng đầu, với hơn 16 năm kinh nghiệm, luôn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư với tôn chỉ "Lấy khách hàng làm trọng tâm".

