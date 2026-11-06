Không phải NEU hay FTU, đây mới là đại học top 3 Việt Nam trên BXH quốc tế mới nhất, chỉ sau 2 Đại học Quốc gia: Quy mô gần 40.000 người học, thu hơn 1.300 tỷ đồng/năm

Ngôi trường này có nhiều dấu ấn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đạt thứ hạng ấn tượng trên các BXH quốc tế.

Theo QS Asia University Rankings 2027, công bố tháng 11/2026, Đại học Duy Tân xếp thứ 210 trong số hơn 1.700 trường đại học được đánh giá tại châu Á. Với kết quả này, trường đứng thứ 3 trong số 33 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng, sau Đại học Quốc gia Hà Nội (hạng 159) và Đại học Quốc gia TP.HCM (hạng 182).

So với kỳ xếp hạng năm 2026, Đại học Duy Tân giảm 45 bậc. Trên bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027, trường được xếp ở vị trí 504.

Đại học Duy Tân

QS Asia University Rankings đánh giá các trường dựa trên 11 tiêu chí, trong đó danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất (30%), tiếp theo là đánh giá của nhà tuyển dụng (20%). Các tiêu chí còn lại gồm tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, số bài báo khoa học bình quân trên giảng viên, tỷ lệ trích dẫn/bài báo, mạng lưới nghiên cứu quốc tế và tỷ lệ giảng viên, sinh viên quốc tế.

Trong kỳ xếp hạng này, Đại học Duy Tân ghi nhận kết quả nổi bật ở các tiêu chí tỷ lệ trích dẫn trên mỗi bài báo, mạng lưới nghiên cứu quốc tế và tỷ lệ giảng viên quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được Đại học Duy Tân chú trọng đầu tư. Theo báo cáo năm 2026, nhà trường có 963 công bố trên các tạp chí thuộc danh mục WoS, Scopus. Trong những năm gần đây, trường nằm trong nhóm 5 cơ sở giáo dục đại học dẫn đầu cả nước về số lượng công bố khoa học quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu được đẩy mạnh tại Đại học Duy Tân

Theo Bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do nhà xuất bản Elsevier công bố, Đại học Duy Tân có 4 nhà khoa học góp mặt trong Top 10.000 và 11 nhà khoa học thuộc Top 100.000 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Song song với nghiên cứu, Đại học Duy Tân đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua việc liên kết với nhiều trường đại học tại Mỹ để chuyển giao chương trình đào tạo. Các đối tác tiêu biểu gồm Đại học Carnegie Mellon (CMU), Đại học Pennsylvania State (Penn State), Đại học California State - Fullerton….

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại của Đại học Duy Tân

Đại học quy mô top đầu Đà Nẵng và miền Trung

Đại học Duy Tân được thành lập năm 1994, chuyển đổi sang loại hình tư thục vào năm 2015. Đến tháng 10/2024, Trường Đại học Duy Tân chính thức chuyển đổi thành mô hình đại học, trở thành trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi này.

Đại học Duy Tân có trụ sở chính và 8 cơ sở tại Đà Nẵng

Hiện nhà trường đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực, với 10 ngành tiến sĩ, 14 ngành thạc sĩ và 47 ngành đại học. Cơ cấu tổ chức gồm 6 trường thành viên và 2 khoa, bao gồm: Trường Trí tuệ nhân tạo và Thông tin, Trường Kinh tế và Kinh doanh, Trường Ngôn ngữ và Xã hội nhân văn, Trường Du lịch, Trường Y - Dược, Trường Công nghệ và Kỹ thuật, Khoa Quản lý Nam Khuê và Khoa Đào tạo quốc tế.

Theo báo cáo thường niên năm 2026, quy mô người học của Đại học Duy Tân trong năm 2025 đạt gần 40.000 người. Đội ngũ nhân sự của trường có 1.013 giảng viên toàn thời gian, trong đó gồm 9 Giáo sư, 63 Phó giáo sư, 317 Tiến sĩ và 624 Thạc sĩ.

(Theo Báo cáo thường niên năm 2026)

Các nhóm ngành thu hút đông người học nhất gồm Kinh doanh và quản lý, Sức khỏe, Máy tính và Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật... Đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2026, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 74%, trong khi tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn đạt 81%.

Đáng chú ý, một số nhóm ngành bậc cử nhân ghi nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 100%, gồm Khoa học sự sống, Kỹ thuật, Khoa học xã hội và hành vi, Môi trường và bảo vệ môi trường, Sản xuất và chế biến.

Về hoạt động tài chính, năm 2025, tổng thu của nhà trường đạt hơn 1.366 tỷ đồng, tăng khoảng 24,4% so với mức 1.098 tỷ đồng của năm 2024. Trong đó, nguồn thu chủ yếu đến từ giáo dục và đào tạo, đạt 1.352 tỷ đồng; thu khác đạt 14,3 tỷ đồng, không ghi nhận nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ.

Tổng chi hoạt động năm 2025 ở mức 733,2 tỷ đồng, tăng khoảng 8,8% so với mức 673,9 tỷ đồng của năm trước.

Về định hướng dài hạn, Đại học Duy Tân đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt vào Top 300 đại học hàng đầu châu Á theo QS Asia Rankings và Top 1.000 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education.