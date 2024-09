Không phải là Ninja, chị em phụ nữ tự tin lái LEAD mới, khẳng định phong cách riêng

Ra mắt lần đầu vào năm 2009, LEAD nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe tay ga được phụ nữ yêu thích thực tiễn vượt trội bên trong thiết kế tinh tế.



Tuy nhiên, nếu như bạn từng nghĩ rằng phụ nữ lái LEAD ai cũng trùm kín mít như một "Ninja" thì bạn đã lầm. Quay trở lại với phiên bản LEAD 125cc hoàn toàn mới, Honda LEAD tiếp tục khẳng định vị thế của mình là dòng xe "cưng chiều" phái đẹp.

Với thiết kế hiện đại, trẻ trung và 5 tùy chọn màu sắc mới, phiên bản này chính là một tuyên ngôn về cá tính dành cho phụ nữ hiện đại.

Cháy bỏng với mọi đam mê

Thiết kế trẻ trung, năng động cùng khối động cơ mạnh mẽ sẽ giúp nàng đam mê du lịch tự tin khám phá mọi cung đường, mọi góc phố. Cốp xe rộng rãi và vách ngăn thông minh cho phép bạn mang theo nhiều đồ cần thiết và dễ dàng sắp xếp đồ đạc cho những chuyến đi. Trong khi đó, sạc loại C tiện lợi giúp bạn luôn giữ cho chiếc điện thoại của mình đầy năng lượng, để có thể thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời.

Phiên bản LEAD 125cc sẵn sàng đồng hành cùng những cô nàng sáng tạo, yêu thích nghệ thuật trên mọi hành trình.

Kiểm soát sự hối hả, bận rộn

Dành cho những chị em yêu thích thể thao nhưng bận rộn, LEAD 125cc còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp bạn duy trì lối sống lành mạnh. Với cốp xe rộng rãi lên đến 37 lít được trang bị đèn LED chiếu sáng và vách ngăn thông minh, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm đồ dùng trong bóng tối và sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Ngoài ra, với thiết kế sàn để chân phẳng, bạn có thể thoải mái mang theo mọi dụng cụ tập luyện để đến phòng tập ngay sau giờ làm.

Cuộc sống đầy đủ và chứa "cả thế giới"

LEAD 125cc là trợ thủ đắc lực của những người phụ nữ hiện đại luôn chu đáo, quan tâm và yêu thương động vật. Bạn có thể dễ dàng đưa thú cưng đi khám bệnh, đi dạo công viên hoặc đơn giản là cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Cốp xe rộng rãi giúp bạn thoải mái mang theo đồ dùng cần thiết và hệ thống phanh ABS sẽ giúp bạn luôn yên tâm khi di chuyển cùng người bạn bốn chân.

Honda Lead 125cc phiên bản 2025 là một người bạn đồng hành tin cậy, vừa thời trang lại vừa tiện dụng của mọi chị em.

Cân bằng cuộc sống, thăng hoa đam mê

Dành cho những người phụ nữ hiện đại, LEAD không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành, giúp bạn cân bằng cuộc sống gia đình và đam mê nghệ thuật. Với hộp đựng đồ chữ U được thiết kế phía trước xe, bạn có thể lưu trữ những vật dụng nhỏ như điện thoại, chìa khóa, kính mát… và không phải lo lắng về việc quên đồ hay mang vác quá nhiều đồ.

Thích nghi và sẵn sàng "ứng phó" với mọi hoàn cảnh

Cùng LEAD 125cc, bạn có thể tự do khám phá, tận hưởng cuộc sống. Hệ thống ABS đã được Honda trang bị trên mẫu xe phiên bản Đặc biệt, mang đến cảm giác an tâm tuyệt đối khi di chuyển, hạn chế tối đa nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp. Ngoài ra, dây sạc loại C tiện lợi sẽ giúp bạn luôn sẵn sàng chinh phục mọi cung đường và đối mặt với mọi thử thách.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, LEAD với thiết kế tinh xảo và sang trọng, còn là món phụ kiện không thể thiếu của những cô gái có gu, yêu cái đẹp và nghệ thuật. Theo đó, thiết kế ngoại thất của LEAD 125cc đã được nâng cấp đáng kể với những đường nét sắc sảo, tạo khối 3D ấn tượng. Biểu tượng chữ V mạ crôm sáng bóng cùng mặt nạ trước độc đáo là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.

LEAD 125cc phiên bản 2025 sở hữu thiết kế mới được tân trang với các đường nét thanh mảnh, mặt trước gọn gàng và tinh tế hơn.

Nhìn chung, phiên bản mới nhất của LEAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế tinh tế. Động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng hệ thống khóa thông minh SMART Key mang đến trải nghiệm lái tuyệt vời. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất sắc sảo với những đường nét dập nổi 3D, mặt nạ trước ấn tượng và bảng đồng hồ kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại tạo nên một diện mạo trẻ trung và năng động cho mẫu xe, giúp bạn thể hiện phong cách riêng.

Tạm biệt "Ninja Lead" để chào đón phong cách riêng chuẩn "Đẹp sống động - lái khác biệt"! Honda Lead 2025 với thiết kế trẻ trung, động cơ mạnh mẽ và 5 màu sắc thời thượng sẽ giúp bạn tự tin thể hiện cá tính. Hãy đến ngay đại lý Honda gần nhất để trải nghiệm và khám phá thế giới của Lead 2025.