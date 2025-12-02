Chuyện tình cảm của Trấn Thành từ trước đến nay luôn là chủ đề được công chúng quan tâm đặc biệt. Sau nhiều năm kết hôn cùng Hari Won, nam MC hạng A gần như không nhắc đến những mối quan hệ cũ. Thế nhưng mới đây, trong chương trình Ai Là A.I?, Trấn Thành bất ngờ chia sẻ một câu chuyện quá khứ khiến mạng xã hội lập tức dậy sóng.

Trấn Thành cho biết mình từng yêu một cô gái rất sâu đậm, thậm chí còn hứa sẽ cưới. Tuy nhiên vì lao vào công việc, mải mê chạy theo sự nghiệp và liên tục trì hoãn thời điểm kết hôn, Trấn Thành cuối cùng để mối quan hệ này tan vỡ. Anh công khai xin lỗi người yêu cũ: "Tôi từng hứa lấy một cô gái. Nhưng vì mải lo sự nghiệp, tôi kéo dài, trì hoãn thời gian quá lâu nên cuối cùng cả hai chia tay, không đến được với nhau. Tôi nghĩ chắc người ta buồn và giận lắm. Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều".

Trước Hari Won, Trấn Thành đã từng hứa hẹn cưới người yêu cũ nhưng không làm được

Không nhắc tên, không tiết lộ chi tiết, nhưng chỉ một câu nói của Trấn Thành cũng đủ để khán giả lập tức "đào" lại quá khứ. Các mối tình cũ của anh, từ Mai Hồ cho đến những tin đồn yêu đương trong giới giải trí, đều được nhắc lại. Một bộ phận netizen cho rằng nam MC đang vô tình khiến đời tư chính mình và cả những người cũ bị ảnh hưởng, nhất là khi phần lớn họ hiện đã có gia đình và cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, cũng có người lo lắng cho cảm xúc của Hari Won khi chồng nhắc lại chuyện cũ.

Dù vậy, nhiều ý kiến khác lại bênh vực Trấn Thành. Họ cho rằng chia sẻ này hoàn toàn bình thường, thậm chí thể hiện sự tử tế khi nhìn lại quá khứ. Nam MC không dùng bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào, chỉ nhắc đến sự tiếc nuối và trách nhiệm của bản thân trong một mối tình đã qua. Trấn Thành vốn là người sống cảm xúc, từng nhiều lần thừa nhận rằng mình yêu hết lòng ở mỗi giai đoạn.

Mai Hồ và một loạt nhân vật từng vướng nghi vấn hẹn hò với Trấn Thành bị nhắc lại sau câu nói của nam MC

Trong tình yêu, Trấn Thành từng chia sẻ quan điểm: "Bản thân tôi cũng đã trải qua rất nhiều mối tình và chắc chắn những người phụ nữ trong đời tôi đều đã nhận được tình yêu thương. Khi rời đi, cả tôi lẫn họ đều có những nỗi buồn. Thế nhưng tôi tin rằng mình đã đủ tử tế để trong khoảng thời gian ở bên ai đó, họ đều nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi muốn lan tỏa điều này tới những người khác: Hãy thương phụ nữ bởi họ vốn dĩ sinh ra với nhiều thiệt thòi, và chúng ta hãy cùng nhau làm mọi thứ tốt đẹp hơn".

Sau khi kết hôn, anh và Hari Won luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Nam MC từng nói về cuộc hôn nhân nhanh vội với Hari Won: "Đến khi gặp vợ hôm nay tôi mới biết cách yêu thương một người. Trong trái tim tôi lúc này chỉ mong cô ấy sống hạnh phúc".

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vội vàng

Khi được khen là "chồng quốc dân", Trấn Thành lên tiếng: "Thật ra tôi không hoàn hảo. Tôi chỉ tử tế với vợ thôi. Tôi cũng đầy tật xấu, cũng đào hoa, cà chớn, cũng này cũng nọ lắm. Tôi không phải chồng quốc dân đâu. Tôi chỉ may mắn hợp với vợ tôi thôi. Đừng bơm tôi quá. Tôi thấy bình luận của mấy bà khen mà tôi nhột quá. Thật ra thương vợ thì có thương nhiều đó! Nhưng tôi cũng đầy tật xấu nha! Mọi người đừng nói tôi như một mẫu hình nhiệm màu của tạo hoá như vậy, tôi bị sợ á. Vô tình hai vợ chồng hợp nhau thôi. Chỉ cần sống chân thành, tử tế và biết điều là ai cũng sẽ được như vậy thôi".