Không phải Hà Nội hay Huế, đây mới là đại diện duy nhất Việt Nam lọt top 15 điểm đến ẩm thực thế giới

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách ẩm thực toàn cầu

Ngày 19/5, tạp chí khám phá nổi tiếng của Mỹ National Geographic công bố danh sách "15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới hiện nay", tập hợp những nơi mà du khách có thể lên kế hoạch cho một hành trình xoay quanh món ăn, đồ uống và câu chuyện văn hóa bản địa.

Giữa hàng loạt điểm đến nổi tiếng toàn cầu, một đại diện của Việt Nam được tạp chí Mỹ gọi tên nhờ trải nghiệm ẩm thực gắn với thứ hạt nhỏ bé đã làm nên danh tiếng cả vùng đất. (Ảnh: Báo Lao Động)

Trong danh sách này xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc với du khách quốc tế như Crete của Hy Lạp, Singapore, Cape Town của Nam Phi, London của Anh, Sonora của Mexico hay các đảo Oʻahu, Kauaʻi và Maui thuộc Hawaii, Mỹ. Đáng chú ý, đại diện duy nhất của Việt Nam được gọi tên không phải Hà Nội, Huế hay TP.HCM, mà là Buôn Ma Thuột, vùng đất lâu nay được biết đến như thủ phủ cà phê của Việt Nam.

Theo National Geographic, ẩm thực ngày nay không chỉ là việc thưởng thức một món ngon. Những điểm đến hấp dẫn còn có thể kể câu chuyện lịch sử, giới thiệu các hương vị khác biệt và giúp du khách hiểu sâu hơn về đời sống địa phương. Với Buôn Ma Thuột, câu chuyện ấy bắt đầu từ cà phê robusta và văn hóa thưởng thức cà phê đã thấm sâu vào nhịp sống của vùng đất Tây Nguyên.

Tạp chí Mỹ cho rằng đây là thời điểm đáng chú ý để khám phá Buôn Ma Thuột, trong bối cảnh áp lực khí hậu tác động đến sản lượng cà phê arabica trên toàn cầu. Trong khi đó, vùng Tây Nguyên của Việt Nam lại có điều kiện thuận lợi cho robusta, loại cà phê đang ngày càng được quan tâm. Không gian cà phê phát triển mạnh cũng khiến nơi đây trở thành lựa chọn khác biệt cho những du khách muốn tìm một trải nghiệm ít đông đúc hơn so với các đô thị du lịch lớn.

Vì sao hạt cà phê đưa Buôn Ma Thuột ra thế giới?

Cà phê đã có hành trình đặc biệt tại Việt Nam, từ thức uống được du nhập trong thời kỳ Pháp thuộc đến một nét văn hóa quen thuộc của người Việt. Hình ảnh ly cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi, cà phê sữa đặc, cà phê muối hay cà phê trứng ngày nay không chỉ hấp dẫn người trong nước mà còn trở thành trải nghiệm khiến nhiều du khách quốc tế tò mò.

Trong bức tranh ấy, Buôn Ma Thuột giữ một vị trí đặc biệt. National Geographic dẫn thông tin cho biết Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil, còn Tây Nguyên là vùng tạo ra hơn 40% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, đưa sản phẩm tới hơn 70 quốc gia. Nơi đây cũng được giới thiệu là vùng sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Tác giả ẩm thực Helen Le, người viết cuốn Vegan Vietnamese và nhiều sách về món Việt, nhận định trên National Geographic rằng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá robusta Buôn Ma Thuột thuộc nhóm ngon nhất thế giới. Theo bà, loại hạt này nổi bật bởi vị đậm, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm mạnh và hậu vị ngọt kéo dài.

Danh tiếng ấy không chỉ nằm ở sản lượng. Cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một chỉ dẫn địa lý gắn với Đắk Lắk, góp phần định hình bản sắc của vùng đất đỏ bazan. Tại thành phố này, cà phê hiện diện trong những quán nhỏ ven đường, trong các khu trải nghiệm, bảo tàng, nông trại và cả những sự kiện văn hóa được địa phương xây dựng xoay quanh mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành "điểm đến của cà phê thế giới".

Một trong những địa chỉ được National Geographic nhắc tới là Làng Cà phê Trung Nguyên, không gian rộng khoảng 20.000m² gồm quán cà phê, nhà hàng và các công trình mô phỏng kiến trúc truyền thống. Du khách có thể thưởng thức nhiều dòng cà phê rang, đồng thời cảm nhận cách hạt cà phê bước ra khỏi nông trại để trở thành một phần đời sống của thành phố.

Cách trung tâm không xa, Aerococo Specialty Coffee Farm mang đến trải nghiệm từ cành cây tới tách cà phê thành phẩm. Việc được tận mắt quan sát quá trình trồng, thu hoạch, chế biến và pha thử robusta giúp chuyến đi không dừng ở việc uống một ly cà phê, mà trở thành hành trình hiểu về sản phẩm làm nên tên tuổi địa phương.

Không chỉ có cà phê, phố núi còn hấp dẫn bằng hương vị đại ngàn

Điểm nhấn khác trong hành trình khám phá Buôn Ma Thuột là Bảo tàng Thế giới Cà phê. Công trình chính thức hoạt động từ năm 2018, có quy mô gần 2ha, gây ấn tượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ nhà dài của người Êđê. Theo thông tin giới thiệu của bảo tàng, nơi đây lưu giữ hơn 11.000 hiện vật văn hóa cà phê trên thế giới, gồm các dụng cụ pha chế, máy xay và nhiều bộ sưu tập phản ánh hành trình của cà phê qua các nền văn minh.

Không gian này cũng được National Geographic mô tả như nơi giúp du khách nhìn thấy vai trò của Việt Nam trên bản đồ cà phê toàn cầu, thông qua hiện vật và những hình thức trải nghiệm tương tác về hương thơm, lịch sử pha chế, văn hóa thưởng thức cà phê.

Tuy nhiên, sức hút ẩm thực của Buôn Ma Thuột không chỉ gói trong một tách robusta. Báo Đắk Lắk giới thiệu, du khách tới vùng đất đại ngàn còn có thể thưởng thức cơm lam dẻo thơm ăn cùng gà nướng lửa hồng, cà đắng giã lá é, gỏi mít non hay những món ăn mang đậm dấu ấn bản địa. Đây là những hương vị gợi nhắc tới núi rừng, bếp lửa và đời sống cộng đồng của vùng cao nguyên.

Ngay trong thành phố, hoạt động quảng bá đặc sản địa phương cũng đang được mở rộng. Chợ Phiên @BMT, do UBND TP Buôn Ma Thuột quản lý, được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực cùng các hoạt động giải trí mang màu sắc văn hóa địa phương. Với du khách, đây là nơi có thể đi từ trải nghiệm cà phê tới việc khám phá thêm những món ăn, sản vật đặc trưng của vùng đất.

Việc được National Geographic gọi tên trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực nổi bật thế giới không đơn thuần là một lời khen dành cho ly cà phê Buôn Ma Thuột. Sự ghi nhận ấy còn cho thấy một thành phố Tây Nguyên hoàn toàn có thể chinh phục du khách quốc tế bằng bản sắc riêng: hạt robusta đậm vị, không gian văn hóa bản địa và những món ăn mộc mạc mang hơi thở của đại ngàn.

Nguyệt Phạm (Theo Nat Geo, Báo Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê)